  
08:25 · 28 พฤษภาคม 2026

BREAKING: ดัชนีตลาดหุ้นถอยตัว หลังทำเนียบขาวปฏิเสธข้อตกลงกับอิหร่าน

Donald Trump ได้ “ดับความร้อนแรง” ของตลาดช่วงเช้าอย่างชัดเจน หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมรับ “ข้อตกลงที่อ่อนแอ” และจะไม่ให้สัมปทานล่วงหน้าแก่เตหะราน

จุดยืนที่แข็งกร้าวของทำเนียบขาวส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าในภาพรวม ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง

 Trump ไม่ต้องการ “ดีลอ่อนแอ”

  • ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า รูปแบบข้อตกลงปัจจุบันไม่เป็นที่พอใจ

  • เขาย้ำว่าจะไม่ลงนามใน “weak deal”

  • พร้อมปฏิเสธการให้สัมปทานก่อนเวลาอันควรแก่เตหะราน

 ทำเนียบขาวปฏิเสธเงื่อนไขของอิหร่าน

  • วอชิงตันกำลังสกัดข้อเรียกร้องของเตหะราน

  • Trump ปฏิเสธการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แลกกับเพียงการส่งมอบยูเรเนียม

  • และยืนยันการคงการควบคุม “เงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้”

 ดัชนีหุ้นคืนกำไรบางส่วน

จุดยืนแข็งของสหรัฐฯ ทำให้ความคาดหวังเชิงบวกช่วงเช้าถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็ว

  • นักลงทุนเริ่มตระหนักว่า ข้อตกลงยังต้องใช้เวลาอีกมาก

  • ส่งผลให้ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ถอยจากระดับสูงสุดระหว่างวัน กลับมาใกล้ระดับเปิดตลาด

 น้ำมันยังอยู่ในโหมดอ่อนตัว

แม้ถ้อยแถลงของ Trump จะมีท่าทีแข็งกร้าว แต่:

  • Brent และ WTI ยังไม่ฟื้นตัว

  • ยังคงติดลบมากกว่า 3%

ตลาดยังคง “ให้น้ำหนักกับความคาดหวังการเจรจา” มากกว่าความตึงเครียดในทันที โดยเชื่อว่ายังมีการหารือเชิงลึกเกิดขึ้นเบื้องหลังอย่างต่อเนื่อง

 

 
28 พฤษภาคม 2026, 08:31

ข่าวเด่นวันนี้ 28 พ.ค.
28 พฤษภาคม 2026, 08:22

🛢️ Brent Crude Oil ร่วงกว่า 3%
28 พฤษภาคม 2026, 08:18

Market wrap: ASML และ Infineon หนุนบรรยากาศตลาดหุ้นยุโรปให้เป็นบวก
27 พฤษภาคม 2026, 20:00

เหตุการที่ทำเนียบขาว
สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก