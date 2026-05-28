BREAKING: ดัชนีตลาดหุ้นถอยตัว หลังทำเนียบขาวปฏิเสธข้อตกลงกับอิหร่าน

Donald Trump ได้ “ดับความร้อนแรง” ของตลาดช่วงเช้าอย่างชัดเจน หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยระบุว่าสหรัฐฯ จะไม่ยอมรับ “ข้อตกลงที่อ่อนแอ” และจะไม่ให้สัมปทานล่วงหน้าแก่เตหะราน
จุดยืนที่แข็งกร้าวของทำเนียบขาวส่งผลให้ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ พลิกกลับจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าในภาพรวม ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
Trump ไม่ต้องการ “ดีลอ่อนแอ”
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยืนยันว่า รูปแบบข้อตกลงปัจจุบันไม่เป็นที่พอใจ
เขาย้ำว่าจะไม่ลงนามใน “weak deal”
พร้อมปฏิเสธการให้สัมปทานก่อนเวลาอันควรแก่เตหะราน
ทำเนียบขาวปฏิเสธเงื่อนไขของอิหร่าน
วอชิงตันกำลังสกัดข้อเรียกร้องของเตหะราน
Trump ปฏิเสธการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร แลกกับเพียงการส่งมอบยูเรเนียม
และยืนยันการคงการควบคุม “เงินทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้”
ดัชนีหุ้นคืนกำไรบางส่วน
จุดยืนแข็งของสหรัฐฯ ทำให้ความคาดหวังเชิงบวกช่วงเช้าถูกลดทอนลงอย่างรวดเร็ว
นักลงทุนเริ่มตระหนักว่า ข้อตกลงยังต้องใช้เวลาอีกมาก
ส่งผลให้ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ถอยจากระดับสูงสุดระหว่างวัน กลับมาใกล้ระดับเปิดตลาด
น้ำมันยังอยู่ในโหมดอ่อนตัว
แม้ถ้อยแถลงของ Trump จะมีท่าทีแข็งกร้าว แต่:
Brent และ WTI ยังไม่ฟื้นตัว
ยังคงติดลบมากกว่า 3%
ตลาดยังคง “ให้น้ำหนักกับความคาดหวังการเจรจา” มากกว่าความตึงเครียดในทันที โดยเชื่อว่ายังมีการหารือเชิงลึกเกิดขึ้นเบื้องหลังอย่างต่อเนื่อง
