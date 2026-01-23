Market Wrap: รายงานบันทึกการประชุม ECB เปิดเผยอะไร❓

เพียงก่อนเวลา 14:00 น. ตลาดยุโรปกำลังซื้อขายในบรรยากาศเชิงบวก ดัชนียังคงยืนเหนือแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ช่วงเปิดตลาด
DAX ของเยอรมนีปรับขึ้น 1.1% ในรอบวัน
CAC40 ของฝรั่งเศสขึ้น 1.15%
FTSE100 ของอังกฤษขึ้น 0.4%
ขณะเดียวกัน ดัชนี WIG20 ของโปแลนด์โดดเด่นกว่าเดิม เพิ่มขึ้น 1.5%
นักลงทุนในยุโรปกำลังจับตาหลายบริษัทดังนี้:
Ubisoft (UBI.FR) หุ้นร่วง 34% หลังประกาศแผนปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ บริษัทหยุดพัฒนารายการเกม 6 เกม (รวมถึงรีเมค Prince of Persia: The Sands of Time) เลื่อนอีก 7 เกม ปิดสตูดิโอ 2 แห่ง และปรับโครงสร้างเป็น 5 “creative houses” ใหม่
Volkswagen (VOW1.DE) บนตลาดเยอรมัน กลายเป็นหุ้นที่ขึ้นนำ DAX หลังผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่สุดในยุโรปประกาศผลประกอบการปี 2025 ดีกว่าคาดในส่วนธุรกิจยานยนต์
Deutsche Boerse AG (DB1.DE) หุ้นพุ่ง 3% หลังประกาศข้อตกลงผูกพันซื้อกิจการ Allfunds Group Ltd ในดีลมูลค่าประมาณ 5.3 พันล้านยูโร
สัญญาฟิวเจอร์สของดัชนีสหรัฐยังคงปรับตัวขึ้น หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ถอยไม่บังคับใช้ภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศที่คัดค้านการเข้าซื้อกรีนแลนด์ เมื่อวานนี้
US100 ขึ้น 0.8%
US500 ขึ้น 0.5%
บันทึกการประชุม ECB ระบุว่าธนาคารส่วนใหญ่เห็นว่า “นโยบายการเงินปัจจุบันเหมาะสม” ต่อสมมติฐานฐาน (baseline scenario) และการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับเดิมถือเป็น “เส้นทางที่สมเหตุสมผล”
ในตลาด FX วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลียโดดเด่น ขึ้นสูงสุดถึง 0.7% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังตัวเลขตลาดแรงงานออสเตรเลียออกมาแข็งแกร่ง การว่างงานลดลงอย่างไม่คาดคิด ทำให้โอกาสที่ RBA จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ AUDUSD ทำจุดสูงสุดหลายปี
นอกจาก AUD แล้ว NZD ก็ทำผลงานดีมากเช่นกัน ขณะที่แรงขายหนักสุดอยู่ที่ ปอนด์อังกฤษและเยนญี่ปุ่น ดอลลาร์หยุดยืนฟื้นตัวเทียบยูโร
ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เราเห็น:
ทองคำหยุดปรับขึ้น (จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง)
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ยังคงขึ้นต่อก่อนการ rollover สัญญา
น้ำมัน WTI อ่อนค่าต่อเนื่อง
ต่อในช่วงท้ายวัน นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการวอลล์สตรีท และข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่
ตัวเลข GDP สหรัฐ
ดัชนี PCE inflation
ข้อมูล EIA สต็อกก๊าซสหรัฐ
ข้อมูล DOE สต็อกน้ำมันสหรัฐ
