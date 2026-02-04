Market wrap🚨 หุ้นยุโรปทำผลงานเหนือวอลล์สตรีท📈 Nasdaq อาจยังถูกขายต่อ?

- AI & Tech Sell-Off: หุ้น AMD และหุ้น AI/ซอฟต์แวร์ปรับลดลงอย่างหนักหลังคาดการณ์ยอดขายต่ำกว่าคาด คำถามคือ “แรงซื้อ AI จะยังคงแข็งแกร่งต่อไปไหม?” — นี่คือปัจจัยลบสำคัญที่ตลาดกำลังจับตา
- Gold & Defensive Demand: ราคาทองคำกลับขึ้นเหนือ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าตลาดหุ้นจะฟื้นตัว — สะท้อนถึงความกังวลที่ยังคงอยู่และแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นกำลังพยายามฟื้นตัวหลังจากการขายทำกำไรในหุ้นซอฟต์แวร์เมื่อช่วงก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองคำกลับขึ้นเหนือ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลที่ยังคงอยู่และความต้องการทองคำที่แข็งแกร่ง ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ AMD และ Novo Nordisk เป็นหุ้นที่มีผลลบมากที่สุด ตลาดยังจับตาการประกาศผลประกอบการของ Alphabet ในวันนี้หลังตลาดปิดสหรัฐฯ
หุ้น Advanced Micro Devices ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ปรับลดลงเกือบ 10% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังบริษัทคาดการณ์ยอดขายต่ำกว่าที่คาด นักลงทุนมองว่าเป็นสัญญาณว่ากำลังซื้อ AI อาจไม่แรงอย่างที่เคยคาดไว้ โดยเฉพาะหลังจากหุ้น AMD และหุ้นในกลุ่มเดียวกันพุ่งขึ้นมากก่อนหน้านี้
อีกหนึ่งแรงกดดันคือ Novo Nordisk ร่วง 17% หลังคาดการณ์ยอดขายต่ำกว่าคาด การปรับลดนี้สะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในตลาดยาลดความอ้วน และแรงกดดันทางการเมืองต่อราคายา อย่างไรก็ตาม การปรับลดบางส่วนถูกชดเชยด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งของ Eli Lilly ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ AbbVie ก็ทำผลประกอบการได้ดีเช่นกัน
ในยุโรป ผลตอบแทนปานกลาง: FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรขึ้นกว่า 1.2% ได้แรงหนุนจากหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และเหมืองแร่ ส่วน CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.9% ขณะที่ DAX ของเยอรมนีปรับลดลงกว่า 0.3% กลุ่มเคมีภัณฑ์และยานยนต์เป็นกลุ่มที่ทำผลงานได้แข็งแกร่ง สอดคล้องกับแนวโน้มการหมุนเงินจากหุ้น “Growth/AI” ไปสู่หุ้นวัฏจักรมากขึ้น
ที่ลอนดอน Trustpilot ลดลงเกือบ 10% จากความกังวลเรื่องการแข่งขันที่ขับเคลื่อนด้วย AI หุ้นอื่นที่ถูกมองว่อ่อนไหวต่อ AI เช่น LSEG และ Relx ลดลงมากกว่า 2% ขณะที่ Wolters Kluwer ก็ลดลงเช่นกัน
ธนาคาร UBS ของสวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานเหนือความคาดหมายและประกาศแผนซื้อหุ้นคืน (3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026) แต่หุ้นลดลงเกือบ 5% จากการทำกำไร Credit Agricole ผิดหวังจากต้นทุนที่สูงขึ้นและการตั้งสำรองความเสี่ยงเครดิตเพิ่มขึ้น หุ้นลดลงมากกว่า 3%
Beazley ปรับขึ้นกว่า 8% หลังมีรายงานการเสนอซื้อจาก Zurich Insurance ซึ่งเสนอราคาพรีเมียมราว 63% จากมูลค่าตลาดก่อนกระบวนการเริ่มในเดือนมกราคม คณะกรรมการของ Beazley ระบุพร้อมพิจารณารับข้อเสนอหากแน่นอน
DCC PLC ปรับขึ้นเกือบ 9% หลังคงมุมมองเชิงบวกสำหรับปี 2026 โดยคาดว่าจะมีกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง พร้อมผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายที่แข็งแกร่งและความก้าวหน้าในเชิงกลยุทธ์
GlaxoSmithKline ปรับขึ้นกว่า 5% หลังรายงานผลประกอบการ Q4 และยืนยันแนวทาง:
กำไรก่อนหักภาษี: 1.48 พันล้านปอนด์ (+15% y/y) สูงกว่าคาด 1.37 พันล้านปอนด์
กำไรจากการดำเนินงาน: 1.63 พันล้านปอนด์ (+14% y/y) สูงกว่าคาด 1.53 พันล้านปอนด์
EPS เพิ่มขึ้น 9.9% y/y สูงกว่าคาดเกือบ 10%
ผู้บริหารเน้นย้ำความต่อเนื่องของโมเมนตัมในปี 2026 (ยาพิเศษและวัคซีน)
ในสหรัฐฯ หุ้นวัฏจักรและหุ้นอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจทำผลงานดีกว่า; Futures Russell 2000 ขึ้น 0.2% และ S&P 500 ขึ้น 0.2% ก่อนประกาศผล Alphabet ขณะที่ Nasdaq 100 ลดลง 0.1% แต่ลดการขาดทุนเล็กน้อยหลังข้อมูล ADP อ่อนแอกว่าคาด (~20k เทียบกับ ~40k ที่คาด)
ตลาดยังคง “ย่อย” ปัจจัยเสี่ยงใหม่: ความกลัวเรื่องการเร่งอัตโนมัติและผลกระทบจาก AI ต่อโมเดลธุรกิจซอฟต์แวร์ส่งผลกดดันหุ้นที่เสี่ยงสูงที่สุดต่อเทรนด์นี้ รวมถึงบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลเนื้อหา ความท้าทายสำคัญคือความสามารถของตลาดในการประเมิน “ผู้ชนะ vs ผู้แพ้ AI” อย่างแม่นยำ ด้วยมูลค่าหุ้นสูงและฤดูกาลประกาศผลกำไร นักลงทุนลงโทษบริษัทที่ไม่ตรงตามความคาดหวังอย่างเข้มงวด
ก่อนเปิด Wall Street การปรับลดยังขยายไปยังบริษัทที่มีการปล่อยกู้ต่อภาคซอฟต์แวร์ เช่น Blue Owl Capital, Ares Management และ Apollo Global Barclays มองว่ามูลค่าสูงและความคาดหวังเชิงบวกทำให้ความผิดพลาดมีน้อย แต่การปรับลดครั้งล่าสุดเป็นการปรับสมดุลที่สุขภาพดีโดยไม่ใช่สัญญาณตื่นตระหนก การสนับสนุนตลาดหุ้นควรมาจากการเติบโตโลกที่เร่งขึ้นและกำไรของบริษัทที่ปรับดีขึ้น
ค่าเงินและอัตราดอกเบี้ย: ดอลลาร์ปรับขึ้นเล็กน้อย (+0.2%) อัตราผลตอบแทนโดยรวมทรงตัว มีแนวโน้มขึ้นเล็กน้อย เยนอ่อนค่าต่อเนื่องจากนักลงทุนคาดว่าผลการเลือกตั้งจะเอื้อต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันของญี่ปุ่น
คริปโต: ตลาดนิ่งหลังร่วงหนัก Bitcoin อยู่ราว 76,000 ดอลลาร์ Ethereum กดดันเล็กน้อยใกล้ 2,100 ดอลลาร์
สินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำขึ้นราว 2% ไปอยู่ 5,046 ดอลลาร์ ยืนยันความต้องการป้องกันความเสี่ยง WTI crude ปรับขึ้นเล็กน้อย (~63.4 ดอลลาร์) โดยไม่มีตัวกระตุ้นชัดเจน
Source: xStation5
Kongsberg Gruppen หลังประกาศผลประกอบการ: บริษัทไล่ตามแนวโน้มของกลุ่มอุตสาหกรรมได้
