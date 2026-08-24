Market Wrap: สัญญาซื้อขายล่วงหน้า NATGAS ในยุโรปพุ่งเกือบ 4% ขณะที่ภาคสินค้าหรูคาดอุปสงค์ในจีนฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น (24.08.2026)

📊 ดัชนีและบริษัท
- ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้เคลื่อนไหวในทิศทางผสมและค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับความผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมา (VSTOXX: -0.6%; EU50: -0.15%)
- ฟิวเจอร์ส DAX เยอรมนี (DE4), AEX เนเธอร์แลนด์ (NED25) และ FTSE 100 สหราชอาณาจักร (UK100) ทรงตัว ขณะที่อิตาลี (ITA40: -0.15%), ฝรั่งเศส (FRA40: -0.15%), โปแลนด์ (W20: -0.2%) และสวิตเซอร์แลนด์ (SUI20: -0.4%) ปรับตัวลดลง โดยสเปนเป็นตลาดที่โดดเด่นในเชิงบวก (IBEX 35 / SPA35: +0.3%)
- หุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าหรู แฟชั่น และความงาม โดดเด่นในตลาดยุโรปวันนี้ (Hermès: +1.3%, LVMH: +1.1%, L’Oréal: +1.3%) ขณะที่กลุ่มการเงิน (UniCredit: +1.05%; Deutsche Bank: +0.5%, Santander: +0.75%) และวัสดุ (BASF: +1.5%, Air Liquide: +0.6%) ก็ปรับตัวในแดนบวกเช่นกัน ส่วนกลุ่มพลังงานและเฮลท์แคร์ปรับตัวอ่อนแอที่สุด
- บริษัทสินค้าหรูในยุโรปเริ่มเห็นสัญญาณแรกของการทรงตัวและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในจีน โดยแรงหนุนหลักมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะ แม้ว่าตลาดยังคงเผชิญแรงกดดันจากมาตรการควบคุมเงินทุนไหลออกและการจัดเก็บภาษี แต่คาดการณ์ชี้ว่าผลประกอบการอาจปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4 บริษัทที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว ได้แก่ Hermès, Kering, Burberry และ LVMH
- SSAB, Norsk Hydro: หุ้นผู้ผลิตเหล็กยุโรป SSAB และผู้ผลิตอะลูมิเนียม Norsk Hydro ปรับตัวขึ้น หลังสหรัฐฯ และแคนาดายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงด้านภาษีได้ การคงมาตรการกีดกันทางการค้าในปัจจุบันยังเอื้อต่อทั้งสองบริษัท SSAB ยังคงมีข้อได้เปรียบในตลาดเหล็กแผ่นในสหรัฐฯ ขณะที่ Norsk Hydro ได้ประโยชน์จากกฎการรีไซเคิลที่เอื้อประโยชน์ในสหรัฐฯ
- Alibaba: บริษัทระดมทุนได้ $10.2 พันล้านจากการเสนอขายหุ้นในฮ่องกงครั้งใหญ่เป็นประวัติการณ์ เพื่อนำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ส่งผลให้หุ้นร่วงลง 8.5% แม้ผู้บริหารจะเข้าซื้อหุ้น นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการลดลงของกำไรต่อหุ้นจากการเพิ่มทุนและการใช้จ่ายลงทุนที่สูง นอกจากนี้ Michael Burry นักลงทุนชื่อดังยังวิจารณ์การออกหุ้นใหม่และเปิดเผยว่าได้ขายหุ้น Alibaba ออกทั้งหมดแล้ว
- Shein: บริษัทมีแผนระดมทุนสูงสุด $1.8 พันล้านจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกง โดยตั้งเป้ามูลค่าบริษัทประมาณ $27 พันล้าน ลดลงอย่างมากจากระดับ $100 พันล้านในปี 2022 ท่ามกลางผลขาดทุนทางการเงิน ภาษีที่สูงขึ้น และการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ การเข้าซื้อขายวันแรกมีกำหนดในวันที่ 1 กันยายน
- Shell: บริษัทได้รับความสนใจจากผู้ซื้อที่มีศักยภาพหลายราย รวมถึง ExxonMobil, LyondellBasell, Kuwait Petroleum Corp. (KPC) และบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Apollo สำหรับการขายธุรกิจเคมีภัณฑ์ในสหรัฐฯ ข้อเสนอเบื้องต้นที่ไม่มีผลผูกพันประเมินมูลค่าสินทรัพย์สูงถึง $8 พันล้าน ซึ่งต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในอดีตอย่างมาก การขายดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Shell ในการทยอยขายสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนน้อยกว่า
🌍 เศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์
- รัฐบาลแคนาดากำลังเตรียมมาตรการช่วยเหลือธุรกิจในประเทศ หลังการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ล้มเหลว และ Donald Trump ประกาศเก็บภาษี 50% โดยนายกรัฐมนตรี Mark Carney คาดว่าข้อพิพาททางการค้าอาจดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ หรืออาจยาวไปจนสิ้นสุดวาระของ Trump ขณะที่มาตรการภาษีตอบโต้ของแคนาดาจะเริ่มมีผลในวันที่ 8 กันยายน
- Piero Cipollone สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่า ขณะนี้เขายังไม่เห็นความเสี่ยงของภาวะ Stagflation ในยูโรโซน พร้อมระบุว่าอัตราเงินเฟ้อยังห่างไกลจากระดับที่น่ากังวล
- Lescure รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศสระบุว่าจะไม่เสนอการจัดเก็บภาษีใหม่เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้น การเทขายพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ส่วนต่างผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสและเยอรมนีอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2024 ที่ระดับต่ำกว่า 87 bps ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดก่อนการเลือกตั้งทั่วไปแบบฉับพลัน หลัง Emmanuel Macron ประกาศยุบสภา (88 bps ในปี 2024)
💱 ค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
- FX: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ฟื้นตัวประมาณ 0.2% จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หลังจากร่วงเกือบ 0.9% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ดอลลาร์แคนาดายังคงเป็นสกุลเงินที่อ่อนแอที่สุดในตลาดวันนี้ (USDCAD: +0.35%) ขณะที่สกุลเงิน G10 อื่น ๆ เริ่มลดการขาดทุนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ EURUSD ลดลงเพียง 0.04% หลังเคยร่วง 0.15% ที่จุดต่ำสุดระหว่างวัน
- น้ำมันและก๊าซ: ฟิวเจอร์ส Brent (OIL) ลดลง 0.9% สู่ $91.30 ต่อบาร์เรล ขณะที่ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นแรงทั้งในตลาด NYMEX (NATGAS: +3%) และยุโรป (NATGAS.EU: +3.1%)
- โลหะมีค่า: โลหะมีค่ายังคงปรับตัวขึ้น แม้ดอลลาร์พยายามฟื้นตัว โดยทองคำเพิ่มขึ้น 1.3% สู่ $4,660 ต่อออนซ์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 0.5% สู่ $69.30 ต่อออนซ์
🪙 คริปโตเคอร์เรนซี
- Bitcoin ทรงตัวใกล้ระดับ $77,800 หลังพุ่งขึ้น 24% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จากแรงซื้อในตลาด Spot และการปิดสถานะ Short ขณะที่ Ethereum และ Solana เคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน โดยราคาที่ปรับตัวขึ้นมาพร้อมกับ Open Interest ในตลาดฟิวเจอร์สที่ลดลง สะท้อนว่าแรงซื้อในตลาด Spot เป็นปัจจัยหลักของการปรับตัวขึ้น มากกว่าการสะสมสถานะด้วย Leverage
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