Market Wrap: หุ้น Novo Nordisk ทะยานมากกว่า 7% 🚀

หุ้นยุโรปปิดบวกเล็กน้อย แต่บรรยากาศตลาดยังเลือกลงทุนและแตกต่างกันชัดเจน
แม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดโดยรวมแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนตอบสนองเชิงลบแม้เพียงตัวเลขพลาดคาดเล็กน้อย สะท้อนสภาพตลาดที่ยังเข้มงวดกว่าหุ้นสหรัฐฯ
ขณะนี้ดัชนี Stoxx 600 เพิ่มขึ้น 0.25% ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
DAX เยอรมนี +0.23%
ITA40 อิตาลี +0.98%
SPA35 สเปน +0.35%
UK100 อังกฤษ -0.60%
หุ้นที่อ่อนไหวต่อภาษีนำเข้าให้ผลประกอบการดีกว่าคาดมากที่สุดในรอบปี ขณะที่หุ้นที่พึ่งพาจีนหรือเน้นตลาดยุโรปเพียงอย่างเดียวทำผลงานต่ำกว่า Value, Growth และ Quality ทำผลงานสม่ำเสมอกว่า Momentum และ Small caps
กลุ่มที่เผชิญแรงกดดันจากความเสี่ยง AI ได้แก่ ซอฟต์แวร์ บริการข้อมูล สำนักพิมพ์ ผู้ให้ข้อมูลการเงิน ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก และเกมมิ่ง จากความกังวลเรื่องมาร์จิ้นในระยะกลาง
ความเคลื่อนไหวรายตัวเด่น (ยุโรป)
Novo Nordisk ดีดตัว +7% หลังร่วงเกือบ 25% สัปดาห์ก่อน โดยได้แรงหนุนจากข่าวที่ Hims & Hers จะหยุดจำหน่ายยาลอกเลียนแบบ Wegovy หลัง FDA เข้มงวดการบังคับใช้กฎระเบียบ
บริษัทใน Stoxx 600 มีแนวโน้มรายงานการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ราว 8% ในไตรมาส 4 โดย 61% ทำกำไรดีกว่าคาด และ 58% รายได้สูงกว่าประมาณการ อย่างไรก็ตาม อัพไซด์ของดัชนียังจำกัด เนื่องจากปฏิกิริยาตลาดค่อนข้างระมัดระวัง และแนวโน้มปี 2026 ยังไม่ตอบโจทย์ความคาดหวังที่สูง
หุ้นรายตัวเด่น (ยุโรป)
UniCredit +4% หลังเปิดเผยแนวโน้มธุรกิจแข็งแกร่งถึงปี 2030 และมีแผนคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นราว €50 พันล้าน ภายในปี 2030
InPost +13% จากความสนใจเข้าซื้อกิจการ ประเมินมูลค่าบริษัทที่ประมาณ €7.8 พันล้าน
ภาพรวมมหภาคโลก (Global macro)
พรรค LDP ของญี่ปุ่นคว้าซูเปอร์เสียงข้างมาก ทำให้ธีม “Takaichi trade” กลับมาเด่น และเพิ่มความคาดหวังต่อการใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัว
แผนระงับภาษีการขายอาหาร 2 ปี มีแนวโน้มสูงว่าจะเกิดขึ้นจริง และอาจสร้างช่องว่างทางการคลังราว 5 ล้านล้านเยนต่อปี ซึ่งมีนัยสำคัญต่อตลาดพันธบัตรและค่าเงิน
เงินเยนแข็งค่าหลังทางการญี่ปุ่นส่งสัญญาณแทรกแซงด้วยวาจา โดย USDJPY ลดลง 0.50% และเยนเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่แข็งแกร่งสุดในกลุ่ม G10 แม้ Takaichi ชนะเลือกตั้งอย่างเด็ดขาด
โลหะมีค่ายังแข็งแกร่ง: ทองคำทดสอบระดับ $5,000 (+1.0%) ขณะที่เงินพุ่ง +2.40% สู่ $97
ข่าวเด่นวันนี้
