Market Wrap: แรงซื้อกลับเข้าสู่ Wall Street อีกครั้ง (13.05.2026)

น้ำมันดิบยังคงทรงตัวก่อนการประชุมสุดยอดสหรัฐฯ–จีนที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยน้ำมัน Brent ยังคงเคลื่อนไหวในระดับสูงใกล้ 107 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากปรับตัวขึ้นแรงในช่วงสองวันแรกของสัปดาห์นี้
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เริ่มฟื้นตัวหลังการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาด โดยขณะนี้ US500 ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.3% ขณะที่ US100 เพิ่มขึ้นถึง 0.8% หลังจากตลาดปรับฐานเมื่อวาน Narrative เรื่อง “buy the dip” เริ่มกลับมาอีกครั้ง ซึ่งภาพการฟื้นตัวลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ด้วย
หุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นมากถึง 2.5% ในช่วง pre-market หลังมีรายงานว่า Jensen Huang อาจร่วมเดินทางไปจีนกับ Donald Trump ซึ่งอาจเปิดทางไปสู่ข้อตกลงใหม่เกี่ยวกับชิปเซมิคอนดักเตอร์
ความสนใจของตลาดโลกยังคงจับจ้องไปที่กรุงปักกิ่ง โดยย้ำอีกครั้งว่า การเยือนจีนเป็นเวลา 2 วันของประธานาธิบดี Donald Trump จะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้ ประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะถูกหารือ ได้แก่ อิหร่านและอ่าวเปอร์เซีย แม้ตลาดจะยังไม่ได้คาดหวังถึงความคืบหน้าครั้งใหญ่ก็ตาม
🇫🇷 ฝรั่งเศส
ข้อมูลเดือนเมษายนที่ประกาศออกมาในวันนี้ส่งสัญญาณผสมผสาน โดย CPI อยู่ที่ 2.2% YoY และ HICP อยู่ที่ 2.5% ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นสู่ 8.1% สะท้อนสัญญาณชะลอตัวของตลาดแรงงาน
🇪🇺 ยูโรโซน
ข้อมูลล่าสุดยืนยันการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย GDP ไตรมาส 1 ขยายตัวเพียง 0.8% YoY ขณะที่ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวถึง 2.1% ต่ำกว่าที่ตลาดคาด และสะท้อนความอ่อนแอของภาคการผลิตอย่างต่อเนื่อง
GBPUSD ปรับตัวลดลงเกือบ 0.2% ทดสอบบริเวณ 1.35 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหราชอาณาจักร
ทองคำยังคงทรงตัวเหนือระดับ 4,700 ดอลลาร์ ขณะที่ซิลเวอร์ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และทองแดงทะลุระดับ 14,000 ดอลลาร์ ได้สำเร็จ
หุ้นและข่าวบริษัท
- Deutsche Telekom (DTE.DE) เปิดปีได้แข็งแกร่ง โดยกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6.5% พร้อมกระแสเงินสดที่มั่นคง ส่งผลให้บริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระสำหรับปี 2026
- Allianz (ALV.DE) สร้างรายได้รวม 53 พันล้านยูโร ขณะที่ PIMCO และ AllianzGI มีเงินทุนไหลเข้าสุทธิรวมกว่า 21 พันล้านยูโร
- Siemens (SIE.DE) รายงานผลประกอบการแบบผสม รายได้และกำไรสุทธิต่ำกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยอดคำสั่งซื้อใหม่แข็งแกร่งที่ 24.1 พันล้านยูโร สูงกว่าคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ แม้อัตรากำไรในภาคอุตสาหกรรมยังถูกกดดัน บริษัทก็ยังคงเป้าหมายการเติบโตเดิม พร้อมประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุด 6 พันล้านยูโร
ความผันผวนยังคงปรากฏชัดในหลายภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจวันนี้ โดยเฉพาะการกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ที่มา: XTB
Sector dispersion ในวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่โดดเด่นในหุ้นอย่าง ASML และ Infineon ขณะที่หุ้นในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลับเคลื่อนไหวได้อ่อนแอกว่าตลาด
ที่มา: XTB
บริษัทที่ตลาดจับตามากที่สุดในวันนี้ ได้แก่ Siemens และ Deutsche Telekom ซึ่งปรับตัวขึ้นหลังประกาศผลประกอบการแข็งแกร่ง ขณะที่ Rheinmetall ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องจากแรงขายในช่วงก่อนหน้า
ที่มา: XTB
