  
13:38 · 3 มิถุนายน 2026

สรุปข่าวเช้า 3 มิ.ย.

การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

  • อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างน้อย 10 ลูกไปยังฐานทัพสหรัฐในคูเวต รวมถึงฐานทัพอากาศ Ali Al Salem
  • นอกจากนี้ยังมีการโจมตีไปยังบาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย และดูไบ ส่งผลให้ต้องระงับเที่ยวบินบางส่วนชั่วคราวในภูมิภาคอ่าว
  • การยกระดับความรุนแรงเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และมีรายงานการระเบิดใกล้เกาะ Qeshm

น้ำมัน (Oil)

  • ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นราว 1.90% แตะระดับ 97.30 ดอลลาร์ และ 95.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามลำดับ

ญี่ปุ่น: เงินเยน พลังงาน และแรงกดดันด้านการคลัง

  • USDJPY กลับมาเข้าใกล้ระดับ 160 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้ทางการญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
  • รัฐมนตรีคลัง Satsuki Katayama เตือนว่าญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการตอบสนองอย่างเหมาะสม ทำให้แรงเก็งกำไรเย็นลงชั่วคราว
  • ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณเสริมมูลค่า 3.1 ล้านล้านเยน โดยใช้การออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน เพื่ออุดหนุนต้นทุนพลังงานและเชื้อเพลิง
  • สิ่งนี้สะท้อนถึงวงจรย้อนกลับที่ยากลำบาก ระหว่างราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากสงคราม ค่าเงินเยนอ่อนค่า และแรงกดดันทางการคลังที่สูงขึ้น

ECB และนโยบายการเงิน

  • สมาชิก ECB Pierre Wunsch ระบุว่าการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมิถุนายนอาจเป็น “ค่อนข้างง่าย” หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย
  • ถ้อยแถลงของเขาชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้

สหรัฐฯ: ภาษีใหม่และ Section 301

  • สหรัฐฯ เสนอภาษีนำเข้าใหม่ขั้นต่ำ 10% สำหรับสินค้าจากราว 60 ประเทศ ภายใต้การสอบสวนเรื่องแรงงานบังคับตามมาตรา Section 301
  • จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ บราซิล และสวิตเซอร์แลนด์ จะเผชิญอัตราภาษีสูงขึ้นที่ 12.5%
  • มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อแทนระบบภาษีเดิมที่ถูกศาลฎีกายกเลิก
  • การบังคับใช้ยังไม่เกิดขึ้นทันที โดยจะมีการหารือจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม และเริ่มการไต่สวนวันที่ 7 กรกฎาคม

ออสเตรเลีย: GDP และ PMI ภาคบริการ

  • GDP ไตรมาสแรกของออสเตรเลียเติบโตเพียง 0.3% QoQ และ 2.5% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์
  • การส่งออกเป็นปัจจัยหลักที่กดดันการเติบโต แต่ความต้องการภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง และการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 6.0%
  • ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 48.7 ในเดือนพฤษภาคม โดยคำสั่งซื้อใหม่ลดลงเร็วที่สุดในรอบเกือบ 2 ปีครึ่ง

จีน: PMI ภาคบริการ

  • PMI ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.4 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ 3 เดือน
  • คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 41 ขณะที่การจ้างงานก็กลับมาขยายตัวอีกครั้ง

SpaceX: แผน IPO ที่อาจสร้างสถิติ

  • SpaceX กำลังเตรียม IPO มูลค่าประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ราคาเสนอขายที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • ทำให้บริษัทมีมูลค่ารวมราว 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ และอาจกลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
  • การกำหนดราคาเป้าหมายก่อนเริ่ม roadshow สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมากต่อความต้องการของนักลงทุน
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