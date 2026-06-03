สรุปข่าวเช้า 3 มิ.ย.

การยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- อิหร่านยิงขีปนาวุธพิสัยไกลอย่างน้อย 10 ลูกไปยังฐานทัพสหรัฐในคูเวต รวมถึงฐานทัพอากาศ Ali Al Salem
- นอกจากนี้ยังมีการโจมตีไปยังบาห์เรน ซาอุดีอาระเบีย และดูไบ ส่งผลให้ต้องระงับเที่ยวบินบางส่วนชั่วคราวในภูมิภาคอ่าว
- การยกระดับความรุนแรงเกิดขึ้นหลังสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน และมีรายงานการระเบิดใกล้เกาะ Qeshm
น้ำมัน (Oil)
- ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับตัวขึ้นราว 1.90% แตะระดับ 97.30 ดอลลาร์ และ 95.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตามลำดับ
ญี่ปุ่น: เงินเยน พลังงาน และแรงกดดันด้านการคลัง
- USDJPY กลับมาเข้าใกล้ระดับ 160 อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับที่เคยกระตุ้นให้ทางการญี่ปุ่นเข้ามาแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
- รัฐมนตรีคลัง Satsuki Katayama เตือนว่าญี่ปุ่นพร้อมดำเนินมาตรการตอบสนองอย่างเหมาะสม ทำให้แรงเก็งกำไรเย็นลงชั่วคราว
- ขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นได้อนุมัติงบประมาณเสริมมูลค่า 3.1 ล้านล้านเยน โดยใช้การออกพันธบัตรเพื่อระดมทุน เพื่ออุดหนุนต้นทุนพลังงานและเชื้อเพลิง
- สิ่งนี้สะท้อนถึงวงจรย้อนกลับที่ยากลำบาก ระหว่างราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากสงคราม ค่าเงินเยนอ่อนค่า และแรงกดดันทางการคลังที่สูงขึ้น
ECB และนโยบายการเงิน
- สมาชิก ECB Pierre Wunsch ระบุว่าการประชุมนโยบายการเงินในเดือนมิถุนายนอาจเป็น “ค่อนข้างง่าย” หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่คลี่คลาย
- ถ้อยแถลงของเขาชี้ให้เห็นถึงเหตุผลที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายเดือนนี้
สหรัฐฯ: ภาษีใหม่และ Section 301
- สหรัฐฯ เสนอภาษีนำเข้าใหม่ขั้นต่ำ 10% สำหรับสินค้าจากราว 60 ประเทศ ภายใต้การสอบสวนเรื่องแรงงานบังคับตามมาตรา Section 301
- จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ บราซิล และสวิตเซอร์แลนด์ จะเผชิญอัตราภาษีสูงขึ้นที่ 12.5%
- มาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อแทนระบบภาษีเดิมที่ถูกศาลฎีกายกเลิก
- การบังคับใช้ยังไม่เกิดขึ้นทันที โดยจะมีการหารือจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม และเริ่มการไต่สวนวันที่ 7 กรกฎาคม
ออสเตรเลีย: GDP และ PMI ภาคบริการ
- GDP ไตรมาสแรกของออสเตรเลียเติบโตเพียง 0.3% QoQ และ 2.5% YoY ต่ำกว่าคาดการณ์
- การส่งออกเป็นปัจจัยหลักที่กดดันการเติบโต แต่ความต้องการภายในประเทศยังคงแข็งแกร่ง และการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 6.0%
- ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 48.7 ในเดือนพฤษภาคม โดยคำสั่งซื้อใหม่ลดลงเร็วที่สุดในรอบเกือบ 2 ปีครึ่ง
จีน: PMI ภาคบริการ
- PMI ภาคบริการของจีนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.4 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบ 3 เดือน
- คำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 41 ขณะที่การจ้างงานก็กลับมาขยายตัวอีกครั้ง
SpaceX: แผน IPO ที่อาจสร้างสถิติ
- SpaceX กำลังเตรียม IPO มูลค่าประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์ โดยคาดการณ์ราคาเสนอขายที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- ทำให้บริษัทมีมูลค่ารวมราว 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ และอาจกลายเป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์
- การกำหนดราคาเป้าหมายก่อนเริ่ม roadshow สะท้อนความเชื่อมั่นอย่างมากต่อความต้องการของนักลงทุน
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