EUR/USD เคลื่อนไหวค่อนข้างนิ่ง แม้ Core CPI ของยูโรโซนจะออกมาร้อนกว่าคาด 📊

EUR/USD ไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนจะออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ สะท้อนว่านักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อความแข็งแกร่งของเงินยูโร ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่ยังผสมผสานกันในภูมิภาค
ในด้านหนึ่ง แรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น แต่ในอีกด้าน ภาควัฏจักรเศรษฐกิจ เช่น ภาคการผลิตยังคงอ่อนแอ ขณะที่ตลาดแรงงานก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวมากขึ้นอย่างน่ากังวล
รายงาน CPI เดือนพฤษภาคมเบื้องต้นระบุว่า เงินเฟ้อทั่วไป (headline CPI) เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งสอดคล้องกับคาดการณ์และไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนหน้า
อย่างไรก็ตาม เงินเฟ้อพื้นฐาน (core CPI) กลับออกมาสูงกว่าคาด โดยเร่งตัวขึ้นเป็น 2.6% เทียบกับคาดการณ์ที่ 2.4% และค่าก่อนหน้าที่ 2.2% ซึ่งสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่เริ่มกลับมาในระดับโครงสร้าง
ในเชิงเทคนิค EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่บริเวณกึ่งกลางของกรอบแนวโน้มขาขึ้น (upward-sloping channel) โดยแนวต้านสำคัญอยู่บริเวณ 1.167–1.170 ขณะที่แนวรับหลักอยู่ที่ 1.160
เส้นค่าเฉลี่ย EMA50 และ EMA200 อยู่ใกล้ระดับราคาปัจจุบันมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าโซน 1.164 อาจทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนโมเมนตัมในระยะสั้น
แม้ว่าการฟื้นตัวในรอบนี้จะเกิดขึ้นหลังจากการปรับตัวลงแรงจากโซน 1.20 แต่ยังมีความเป็นไปได้ว่า EUR/USD กำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ bearish flag
หากราคาหลุดแนวรับ 1.160 ลงไป จะยิ่งสนับสนุนมุมมองเชิงลบ และอาจเป็นสัญญาณของการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ต่อไป
Source: xStation5
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