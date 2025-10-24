หุ้นเด่นประจำสัปดาห์ – Merck & Co Inc (23.10.2025)

- บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินสูงและประสิทธิภาพการดำเนินงานดีเยี่ยม ผลประกอบการสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจแม้ในช่วงตลาดชะลอตัว
- ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ในช่วงทรงตัว มูลค่าตลาดยังคงระมัดระวังเมื่อเทียบกับศักยภาพพื้นฐาน แสดงถึงโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะกลาง
นับตั้งแต่ต้นปี ราคาหุ้นของ Merck & Company Inc. ปรับตัวลดลง แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะยังคงแข็งแกร่งและมั่นคง ตลาดประเมินความเสี่ยงสูงเกินไปหรือไม่ หรือมีโอกาสพิเศษที่นักลงทุนจะเข้าซื้อสินทรัพย์ในกลุ่มยาที่มีมูลค่าต่ำกว่าราคาตลาดหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ควรเน้นย้ำคือ บริษัทยามักถูกมองว่าเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง (defensive) เนื่องจากนักลงทุนมักจะจัดสรรเงินทุนให้กับบริษัทเหล่านี้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว โดยมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยในการวิเคราะห์นี้ เราจะทบทวนแนวโน้มตลาดสำคัญ ผลประกอบการทางการเงิน และกลยุทธ์การพัฒนาของ Merck เพื่อประเมินว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่แห่งนี้สมควรได้รับการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นหรือไม่
Merck & Co Inc. - ผู้นำตลาดเภสัชกรรมโลก
Merck & Co Inc. เป็นหนึ่งในผู้เล่นหลักของ ตลาดเภสัชกรรมโลก นอกสหรัฐฯ และแคนาดา บริษัทเป็นที่รู้จักในชื่อ MSD เน้นการพัฒนา ยา, วัคซีน และยาชีวภาพนวัตกรรมใหม่ ซึ่งช่วยพลิกโฉมวงการแพทย์ ผลิตภัณฑ์หลัก Keytruda ถือเป็น ยาเปลี่ยนเกมในรักษาโรคมะเร็ง และเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท
ตลาดเภสัชกรรมในปี พ.ศ. 2568 มีมูลค่าประมาณ 1.77 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่าจะเติบโตเป็น 3.03 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีกทศวรรษหน้า การเติบโตที่น่าประทับใจนี้เกิดจากแนวโน้มสำคัญ 3 ประการ ประการแรก ประชากรโลกกำลังมีอายุมากขึ้น และจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการยาแผนปัจจุบันสำหรับรักษาโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้น ประการที่สอง ความชุกของโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวานและมะเร็งกำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเปิดโอกาสมากมายสำหรับนวัตกรรม ประการที่สาม การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์ทำให้สามารถนำเสนอวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเฉพาะบุคคลมากขึ้น
Merck & Co Inc. – โอกาสเติบโตในตลาดเภสัชกรรมโลก
Merck ได้รับประโยชน์หลักจาก สองเมกะเทรนด์ที่ขับเคลื่อนตลาดเภสัชกรรมระยะยาว
-
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้น – จำนวนผู้มีอายุเกิน 65 ปีเติบโตเร็วกว่าที่เคยเป็นมาก นำไปสู่ความต้องการ ยารักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็งที่สูงขึ้น
-
อุบัติการณ์โรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี – เกิดจากหลายปัจจัย เช่น ไลฟ์สไตล์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การวินิจฉัยโรคที่แม่นยำและตรวจพบเร็วขึ้น รวมถึงปัจจัยด้านพันธุกรรมและประชากรศาสตร์
สถานการณ์นี้ถือเป็น โอกาสทองสำหรับ Merck พอร์ตโฟลิโอของบริษัทรวมถึง ยารักษาโรคมะเร็งชั้นนำ เช่น Keytruda ที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับตลาด
เมื่อรวมกับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวิจัยสมัยใหม่ Merck จึงมีตำแหน่งที่พร้อมใช้ประโยชน์จากเทรนด์เหล่านี้และเติบโตได้เร็วกว่าอุตสาหกรรม
นอกจาก Keytruda แล้ว บริษัทยังมี วัคซีน HPV, ยารักษาเบาหวานขั้นสูง และการรักษาโรคติดเชื้อและระบบภูมิคุ้มกัน Merck ลงทุนต่อเนื่องใน งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ใช้ศักยภาพของ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อเร่งกระบวนการค้นคว้ายา และสร้าง การรักษาเฉพาะบุคคล ที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
การวิเคราะห์ทางการเงิน
Merck & Co Inc เป็นตัวอย่างของบริษัทที่ไม่เพียง ฝ่าฟันช่วงเปลี่ยนผ่านได้สำเร็จ แต่ยัง แข็งแกร่งขึ้นและมีประสิทธิภาพการดำเนินงานสูง แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายของตลาดเป็นระยะ ๆ Merck ยังคงแสดงถึง ความมั่นคงและความยืดหยุ่นของธุรกิจ บริษัทสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ไม่เอื้ออำนวย สะท้อนถึง ความแข็งแรงและความเป็นมืออาชีพของโมเดลธุรกิจ
ตัวเลขทางการเงินชี้ชัดว่า Merck มีพื้นฐานมั่นคง บริษัทมี รายได้เติบโตต่อเนื่อง, กำไรขั้นต้นแข็งแกร่ง และ พอร์ตผลิตภัณฑ์หลากหลาย ช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย
กลุ่ม เภสัชกรรม ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของบริษัท รายได้ในกลุ่มนี้อยู่ในระดับแข็งแกร่ง ประมาณ 12.1 - 15 พันล้านดอลลาร์ต่อไตรมาส นอกจากนี้ยังพบ แนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ผ่านมา คาดการณ์สำหรับครึ่งปีหลัง 2025 ชี้ถึง การเติบโตต่อเนื่อง ยืนยันถึง ความแข็งแกร่งของ Merck ในด้านยาและการรักษาเชิงนวัตกรรม
แม้กลุ่ม Animal Health จะมีขนาดเล็กกว่า แต่ยังเป็นธุรกิจที่ มั่นคงและเติบโตเล็กน้อย โดยมีรายได้ไตรมาสละ 1.2–1.6 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการ กระจายแหล่งรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนกลุ่ม Other เป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดและมีความผันผวนมากกว่า แต่ทำหน้าที่เป็นธุรกิจเสริมที่สามารถปรับตัวได้ตามความต้องการของตลาด
กลุ่ม Oncology เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญที่สุดในพอร์ตของ Merck โดยมี Keytruda เป็นหัวหอก Keytruda มี การเติบโตยอดขายสองหลักอย่างสม่ำเสมอ เกิน 10% ต่อปี ยืนยันตำแหน่งผู้นำในกลุ่มยารักษามะเร็ง ผลิตภัณฑ์ Oncology อื่น ๆ เช่น Lynparza และ Welireg ก็มีการเติบโตอย่างมีพลวัต โดย Welireg โดดเด่นด้วยการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในไตรมาสล่าสุด สิ่งนี้สะท้อนว่า นวัตกรรมด้านยารักษามะเร็งเป็นเสาหลักของความมั่นคงและการพัฒนาของบริษัท
สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ สถานการณ์ค่อนข้างหลากหลาย วัคซีน เช่น Gardasil และ Pneumovax 23 มีแนวโน้มลดลง กลุ่ม Cardiology ยังคงเติบโตในระดับปานกลาง ส่วน Virology และ Diabetology เผชิญกับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึง ความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์และเพิ่มประสิทธิภาพ ต่อไป
แม้จะมีความท้าทายชั่วคราว Merck ยังคงมีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง แม้บางไตรมาสอัตรากำไรจะลดลงบ้าง แต่โดยรวมความสามารถทำกำไรยังอยู่ในระดับสูง โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิอยู่ระหว่าง 25–35% สิ่งนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการแก้ไขและความแข็งแกร่งของโมเดลธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นปี หุ้น Merck ปรับตัวต่ำกว่าตลาดโดยรวม รวมถึงดัชนี S&P 500 และ Nasdaq สะท้อนถึงการประเมินมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐาน แม้มีพื้นฐานการเงินแข็งแกร่ง และแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคง ราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่สะท้อนคุณภาพและศักยภาพเต็มที่ของบริษัท จึงเป็นโอกาสลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตสูงและพื้นฐานมั่นคง
Merck เป็นบริษัทที่ใช้วิกฤติระยะสั้น เพื่อเสริมประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร อัตรากำไรสูง การเติบโตของรายได้ที่มั่นคง และกระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ ถือเป็น จุดแข็งสำคัญในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน การพัฒนาที่ต่อเนื่องของ ยารักษามะเร็ง (Oncology) โดยเฉพาะ Keytruda เป็น รากฐานสำหรับการเติบโตในอนาคต และตอกย้ำ ตำแหน่งของ Merck ในฐานะผู้นำด้านยานวัตกรรมมะเร็ง นี่คือ ธุรกิจที่มั่นคงและแข็งแรง มีศักยภาพระยะยาว และน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่มองหา บริษัทที่มั่นคงและมีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต
คาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาของ Merck & Co สำหรับปี 2023–2029
หลังจากช่วงเวลาการเติบโตที่มั่นคงและมีพื้นฐานทางการเงินแข็งแกร่ง Merck กำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญ: บริษัทสามารถรักษาเส้นทางการเติบโตที่ต่อเนื่องและมีพลังในปีต่อ ๆ ไปได้หรือไม่ การใช้จ่ายด้านยาทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น และความต้องการ นวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ ยังคงสูง อย่างไรก็ตาม การหมดอายุของใบอนุญาตผลิตภัณฑ์และการแข่งขันจากยาสามัญ (Generics) อาจจำกัดอัตราการเติบโตในอนาคต Merck ดำเนินงานหลักใน กลุ่มมะเร็ง (Oncology) ซึ่ง Keytruda ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก พร้อมกับการพัฒนายานวัตกรรมอื่น ๆ เช่น Lynparza และ Welireg กลุ่มธุรกิจ Pharmaceutical และ Animal Health ช่วยเพิ่ม ความหลากหลายของรายได้และความมั่นคง ทำให้ธุรกิจมี ความยืดหยุ่นสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด
พิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ สามสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่เป็นไปได้สำหรับ Merck ในปีต่อ ๆ ไป
- สมมติฐานพื้นฐาน: สมมติว่ารายได้จะเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่อง โดยอิงจากการรักษาตำแหน่งแข็งแกร่งในกลุ่มสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มมะเร็ง (Oncology) คาดว่าการเติบโตของยอดขายจะอยู่ในระดับ ปานกลาง ร่วมกับฐานรายได้ที่มั่นคงจากกลุ่ม Pharmaceutical และ Animal Health ภายใต้สมมติฐานนี้ รายได้จะเพิ่มจากประมาณ $65 พันล้านในปี 2025 เป็นเกือบ $79 พันล้านในปี 2029 สะท้อนถึงสมดุลระหว่างแนวโน้มตลาดที่เอื้ออำนวย ความเป็นผู้ใหญ่ของอุตสาหกรรม และแรงกดดันการแข่งขัน
- สมมติฐานเชิงบวก: สมมติว่าการเติบโตเร็วขึ้นจาก การขยายตลาดใหม่ การลงทุนใน R&D ที่ประสบความสำเร็จ และการเติบโตสูงต่อเนื่องในกลุ่ม Oncology สมมติฐานนี้ยังพิจารณาถึง การเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ Merck รายได้อาจเกิน $82 พันล้านในปี 2029 แสดงถึงศักยภาพการเติบโตสูงและการใช้โอกาสตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
- สมมติฐานควรระมัดระวัง: สมมติว่ามี ความเสี่ยงสูงกว่า เช่น การหมดอายุสิทธิบัตรสำคัญ การแข่งขันจากยาสามัญที่เพิ่มขึ้น และความท้าทายด้านกฎระเบียบ ภายใต้สมมติฐานนี้ การเติบโตของรายได้จะชะลอลง เหลือประมาณ $74 พันล้านภายในสิ้นช่วงคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคง มีความยืดหยุ่นและมั่นคงทางการเงิน จากความหลากหลายของพอร์ตและการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าจะในสมมติฐานใด Merck ยังคงเป็นบริษัทที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง อัตรากำไรดี และมีศักยภาพการเติบโตชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่ม Oncology
การประเมินมูลค่า Merck & Co
การประเมินมูลค่า Merck & Co Inc. ใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF) โดยข้อมูลนี้จัดทำเพื่อ ประกอบการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการประเมินมูลค่าแน่นอน
การวิเคราะห์อ้างอิงจากสมมติฐานพื้นฐาน โดยสมมติว่า รายได้จะเติบโตอย่างมั่นคงในปีต่อ ๆ ไป และ อัตรากำไรจากการดำเนินงานยังคงอยู่ในระดับดี โมเดลนี้ใช้ WACC 6% ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเภสัชกรรม เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้มี กระแสเงินสดค่อนข้างมั่นคง ความผันผวนของกำไรไม่สูง และความเสี่ยงเชิงป้องกันค่อนข้างมาก
หากมี การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve ในอนาคต ต้นทุนทุนอาจลดลง ซึ่งอาจทำให้ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตเพิ่มขึ้น สำหรับ Merck ผลกระทบนี้อาจเป็น บวกเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทมี ระดับหนี้ค่อนข้างต่ำ และส่วนใหญ่ใช้ ทุนเองในการดำเนินงาน ทำให้มี ความยืดหยุ่นต่อความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค
อัตราการเติบโตปลายสุดถูกประเมินไว้ที่ 2% ส่วนตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ ใช้ ค่าเฉลี่ยจากผลประกอบการย้อนหลัง 5 ปี
จากการวิเคราะห์ พบว่า มูลค่าที่เหมาะสมของหุ้น Merck & Co อยู่ที่ราว $116.67 เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน $87.56 แสดงถึง โอกาสปรับตัวขึ้นประมาณ 33% ด้วย พื้นฐานการเงินแข็งแกร่ง อัตรากำไรสูง พอร์ตผลิตภัณฑ์หลากหลาย และตำแหน่งผู้นำในกลุ่มมะเร็ง ราคาตลาดปัจจุบันยังไม่สะท้อน ศักยภาพพื้นฐานที่แท้จริงของ Merck
Merck ยังคงเป็น ธุรกิจที่มั่นคงและเชิงป้องกัน สามารถสร้าง กระแสเงินสดที่คาดการณ์ได้ ทำให้เป็น ตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนระยะยาว
แนวโน้มกราฟทางเทคนิค
จากมุมมอง ทางเทคนิค ราคากำลังค่อย ๆ เบรคออกจากแนวโน้มขาลงระยะยาว และเริ่มสร้าง Rising Channel เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA(30), EMA(50) และ EMA(100) เริ่ม มาบรรจบและขึ้นตัว สะท้อนถึง โอกาสเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม หากราคายืนเหนือ $88–90 จะสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น และการเบรคเหนือ $92–96 จะเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นต่อเนื่องใกล้ ระดับ $100
Merck ยังคงมีลักษณะ เชิงป้องกันและความผันผวนต่ำ ดังนั้นความอ่อนตัวของราคาหุ้นในปัจจุบันจึงสามารถมองได้ว่าเป็น การประเมินมูลค่าต่ำชั่วคราว พื้นฐานที่มั่นคง กระแสเงินสดแข็งแกร่ง และนโยบาย จ่ายปันผลสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทน่าสนใจสำหรับ นักลงทุนระยะยาว Merck & Co ยังคงเป็นหนึ่งใน ผู้เล่นชั้นนำของอุตสาหกรรมเภสัชกรรมโลก และเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งด้วยการพัฒนา ยารักษามะเร็งนวัตกรรมใหม่
