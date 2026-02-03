อ่านเพิ่มเติม
22:00 · 3 กุมภาพันธ์ 2026

Merck: Mixed Results, but Key Drugs Continue to Drive Growth

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก

  • Key Products Drive Growth: Keytruda และยารักษาโรคปอดใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แม้ Gardasil จะลดลง แต่ธุรกิจหลักยังแข็งแกร่ง

  • Strategic Positioning for the Future: Merck ลงทุนใน R&D, ขยายพอร์ตสินค้า และเตรียมรับมือการแข่งขันจากยาสามัญของ Keytruda เพื่อรักษาตำแหน่งระยะยาว

Merck & Co., ยักษ์ใหญ่ด้านเภสัชกรรมระดับโลกที่มีชื่อเสียงเรื่องยาโรคมะเร็งและวัคซีน ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 และแนวทางปี 2026 ซึ่งสรุปได้ด้วยคำเดียวว่า: ผสมกัน

บริษัทมีรายได้ไตรมาสที่แข็งแกร่งจากผลิตภัณฑ์สำคัญ เช่น Keytruda และยารักษาโรคปอดชนิดใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็เผชิญความท้าทายกับวัคซีน Gardasil ซึ่งส่งผลต่อการคาดการณ์รายได้ทั้งปี

ผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025

  • รายได้รวม: 16.4 พันล้านดอลลาร์ (+5% เทียบปีก่อน, คาดการณ์: 16.17 พันล้านดอลลาร์)

  • EPS ปรับปรุงแล้ว: 2.04 ดอลลาร์ (คาดการณ์: 2.01 ดอลลาร์)

  • EPS ตามมาตรฐาน GAAP: 1.19 ดอลลาร์ (ลดจาก 1.48 ดอลลาร์ ปีก่อน)

  • Keytruda: 8.37 พันล้านดอลลาร์ (+6.8% y/y, คาดการณ์: 8.24 พันล้านดอลลาร์)

แนวทางปี 2026

  • รายได้: 65.5–67 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์: 67.5 พันล้านดอลลาร์)

  • EPS ปรับปรุงแล้ว: 5.00–5.15 ดอลลาร์ (คาดการณ์: 5.27 ดอลลาร์)

  • อัตรากำไรขั้นต้น: 82% (คาดการณ์: 81.8%)

ผลิตภัณฑ์และธุรกิจหลัก
ผลประกอบการไตรมาส 4 แสดงภาพผสมสำหรับธุรกิจของ Merck

ตัวขับเคลื่อนการเติบโต:

  • Keytruda: ยอดขายเพิ่มขึ้น 6.8% y/y อยู่ที่ 8.37 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ 8.24 พันล้านดอลลาร์

  • ยารักษาโรคปอดใหม่ (Ohtuvayre/Winrevair): ผลลัพธ์แข็งแกร่งหลังจากการเข้าซื้อกิจการ Verona Pharma

  • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (Reblozyl, Lenvima, Bridion, Isentress): ยอดขายตรงตามหรือต่ำกว่าคาดเล็กน้อย

  • Animal Health: 1.51 พันล้านดอลลาร์ (+7.7% y/y) เป็นธุรกิจที่ไม่ใช่ยา มีเสถียรภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เผชิญแรงกดดัน:

  • Gardasil: ยอดขายลดลง 33% y/y เหลือ 1.03 พันล้านดอลลาร์ และไม่มีแผนจัดส่งไปจีนในปี 2026

  • Lagevrio และ Lynparza: ยอดขายต่ำกว่าคาด

กลยุทธ์และแนวโน้มการพัฒนา
Merck ยังคงพยายาม กระจายพอร์ตสินค้า และเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงตลาด รวมถึง การหมดอายุสิทธิบัตร Keytruda ในสหรัฐปี 2028
บริษัทมุ่งเน้นขยายพอร์ตด้วยยา มะเร็ง โรคปอด และยาไวรัส พร้อมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เดิม โดยลงทุนหนักใน R&D และการผลิตในสหรัฐ วางแผนงบลงทุนและ R&D กว่า 70 พันล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ยังทำข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐเรื่อง ภาษีนำเข้า โดยผลิตภัณฑ์จะจัดส่งผ่านโปรแกรม “direct-to-patient” แลกกับการเลื่อนภาษี 3 ปี

แนวทางปี 2026 ของ Merck ชี้ไปที่ การเติบโตปานกลางของรายได้และกำไร พร้อมคงความมั่นคงในธุรกิจหลัก
ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจาก Keytruda และยาปอดใหม่ ร่วมกับการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปรับพอร์ต จะช่วยให้บริษัทรับมือการแข่งขันจากยาสามัญในอนาคตและรักษาตำแหน่งในธุรกิจเภสัชยุทธศาสตร์ได้

ข้อสรุป

  • Merck ยังคงมี ตำแหน่งมั่นคงในอุตสาหกรรมยา ด้วยพื้นฐานแข็งแกร่งในด้าน มะเร็ง โรคปอด และยาพิเศษ

  • ผลประกอบการไตรมาส 4 แสดง การเติบโตในธุรกิจหลัก แต่ถูกชดเชยด้วย ยอดขาย Gardasil ที่ลดลง

  • แนวทางทั้งปีชี้ไปที่ การเติบโตปานกลาง ขณะที่บริษัทเตรียมรับมือ การแข่งขันยาสามัญของ Keytruda ในอนาคต

  • การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ แสดงให้เห็นความพยายาม กระจายแหล่งรายได้ และ เสริมความแข็งแกร่งในระยะยาว

6 กุมภาพันธ์ 2026, 23:03

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
