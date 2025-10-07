อ่านเพิ่มเติม
หุ้นเด่นจำเดือน: Meta จะคว้าแชมป์การแข่งขัน AI ได้หรือไม่? 🤖

Meta
ประเด็นหลัก
Meta
หุ้น
META.US, Meta Platforms Inc - class A
-
-
ประเด็นหลัก

  • การลงทุนใน AI อาจ กดดันกระแสเงินสดในระยะสั้น

  • แต่จะ หนุนการเติบโตของกระแสเงินสดในระยะยาว

หุ้น Meta ปรับตัวขึ้น 22% ในปี 2025 แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะไกลเกินเอื้อม ตลาดยัง ประเมินมูลค่าของ Meta ต่ำเกินไป
คำถามคือ: หุ้น Meta มีมูลค่าเท่าไหร่?

 

Meta

 

ธุรกิจของ Meta

Meta แบ่งธุรกิจออกเป็น สองสายหลัก

1️⃣ Family of Apps (FoA)

  • แอปของ Meta เป็น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่ช่วยให้ผู้คนติดต่อและโต้ตอบกันในรูปแบบต่าง ๆ

  • เป็น แหล่งรายได้หลัก 99% ของบริษัท

  • รายได้จากโฆษณา คิดเป็น 98% ของ FoA

2️⃣ Reality Labs

  • เป็น สายธุรกิจรอง ของ Meta ประกอบด้วยการลงทุนใน เทคโนโลยีทดลอง, Metaverse, และอุปกรณ์ VR เช่น Meta Quest

  • ขายในส่วน ฮาร์ดแวร์ ด้วย เช่น แว่น VR

  • ปัจจุบัน ขาดทุนสูง แต่มี ศักยภาพในอนาคต

  • Meta เป็นบริษัทที่ ล้ำหน้าในด้านนี้ที่สุด และเพิ่งเปิดตัว แว่น Ray-Ban รุ่นใหม่ ที่มี AI ในตัว ใช้งานในชีวิตประจำวัน

📱 แอปเด่นของ Meta

  • รวมถึง Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, Messenger

  • แอปที่เติบโตมากที่สุดคือ Instagram

    • มีการปรับรูปแบบคอนเทนต์: Reels (วิดีโอสั้น)

    • Reels มี การเข้าถึงสูงกว่ารูปโพสต์เดี่ยว 2.25 เท่า และสูงกว่ารูปแบบ carousel 1.36 เท่า (ข้อมูลจาก Buffer)

    • เริ่มใช้งานใน Q3 2020

    • ภายใน Q1 2022 Reels ครอง 20% ของเวลาการใช้งาน Instagram

    • และถึง Q1 2024 ครอง 50% ของ

 

 

Meta ครองตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์กและฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ 🌍

  • Meta มี เครือข่ายโซเชียลที่ได้รับความนิยมสูงสุด และมี ผู้ใช้งานประจำวันรวม 3.48 พันล้านคน

  • คิดเป็น มากกว่า 60% ของประชากรโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

  • หาก ไม่นับจีน ซึ่งมี WeChat และไม่อนุญาตให้เข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ จะคิดเป็น ประมาณ 76.5% ของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ 42.74% ของประชากรโลก (49.5% หากไม่รวมจีน)

🌎 การกระจายรายได้ตามภูมิศาสตร์

  • สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของ Meta

  • อย่างไรก็ตาม ยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก มีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

 

 

 

การลงทุนใน AI และปัจจัยสำคัญของ Meta 🤖

  • ARPU (Average Revenue Per User) หรือรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม Meta ยังคงเติบโตต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส

  • ใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 มีการฟื้นตัวที่ชัดเจน

  • อย่างไรก็ตาม เรามองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของศักยภาพในการสร้างรายได้จากผู้ใช้และการลงทุนใน AI ที่จะเพิ่มมูลค่าให้ Meta ในอนาคต

 

 

📊 การเติบโตของราคาโฆษณาและผู้ใช้

  • หลังจากหลายไตรมาสที่ราคาต่อโฆษณาลดลง การเติบโตของราคาเฉลี่ยกลับมาแรง ใกล้ระดับสองหลัก

  • การเติบโตนี้ร่วมกับ จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้ Meta เติบโตแบบสองหลัก

  • เพียง เอเชีย-แปซิฟิก รายได้ต่อโฆษณายังต่ำกว่าที่ควร แต่ มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะตลาด อินเดีย ที่เริ่มเป็นที่สนใจของแบรนด์

👀 การมีส่วนร่วมและ AI

  • การเติบโตของ Impressions ชะลอตัว เนื่องจากเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนโซเชียลมีเดียลดลง

  • ราคาต่อโฆษณาขึ้นอยู่กับ จำนวนการโต้ตอบและ Impressions

  • ไตรมาสล่าสุดแสดง การฟื้นตัวแรง และ AI เริ่มมีผลต่อการโฆษณาแล้ว

AI เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ Meta

  • รายได้ของ Meta ขึ้นอยู่กับ:

    1. จำนวนผู้ใช้

    2. การมีส่วนร่วมกับโฆษณา

    3. ราคาของโฆษณา

  • การใช้ AI ช่วยให้:

    • เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้

    • แสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจ

    • เพิ่มการโต้ตอบและราคาต่อโฆษณา

  • ในปี 2026 จะมี ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Advantage+) ให้ธุรกิจสร้างแคมเปญโฆษณาพร้อมภาพและวิดีโอเอง ลดต้นทุนและเปิดตลาดโฆษณามูลค่ากว่า $400 พันล้านต่อปี

🏆 จุดแข็งการแข่งขันของ Meta

  1. Network Effect (ผลกระทบเครือข่าย)

    • เครือข่ายมีค่ามากขึ้นเมื่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น

    • Facebook และ Instagram มีค่าต่อผู้ใช้ เพราะสามารถติดต่อครอบครัว เพื่อน และคอนเทนต์ที่สนใจ

    • เครือข่ายใหญ่ = มีค่ามากขึ้น = โฆษณาเลือก Meta

  2. Economies of Scale (ประหยัดต่อขนาด)

    • เมื่อเครือข่ายโตขึ้น ต้นทุนต่อผู้ใช้ลดลง

    • ทำให้ margin เพิ่มขึ้น ขณะธุรกิจเติบโต

  3. Switching Costs (ต้นทุนการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม)

    • เมื่อต้นทุนการเปลี่ยนแพลตฟอร์มสูงกว่าประโยชน์ที่ได้ ลูกค้าจะอยู่ต่อ

    • ในอนาคต AI จะทำแคมเปญอัตโนมัติ ทำให้ ผู้โฆษณาอาจไม่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม แม้ค่าใช้จ่ายแพลตฟอร์มอื่นต่ำกว่า

สรุป: Meta มี เครือข่ายใหญ่, ต้นทุนต่อผู้ใช้ต่ำ, และกลยุทธ์ AI อัตโนมัติ ซึ่งช่วยสร้าง กำไรสูงและขยายธุรกิจในอนาคต

 

 

 

 

การประเมินมูลค่า Meta: ราคาเป้าหมายของหุ้น Meta 💹

สำหรับการประเมินมูลค่า เราได้สร้าง สามกรณีสมมติ โดยอิงตามตัวแปรสำคัญสามตัว:

  1. ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้)

  2. ค่าใช้จ่ายด้าน R&D

  3. Capex (ค่าใช้จ่ายลงทุน)

🔹 กรณีฐาน (Base Case)

  • สะท้อนถึง การพัฒนา AI ของ Meta อย่างสมเหตุสมผล

  • คาดว่าจะเพิ่ม:

    • จำนวน impressions

    • ศักยภาพในการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากเอเจนซี่โฆษณา

    • ความสามารถทำกำไรของผู้โฆษณา

  • เริ่ม สร้างรายได้จาก WhatsApp และคาดว่าจะขยายตลาดนี้ต่อไป

  • รายได้จาก Reality Labs ถูกสมมติให้ คงที่ แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น

สรุป: กรณีฐานสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของ Meta ทั้งจาก AI, การขยายตลาดโฆษณา และการสร้างรายได้ใหม่จากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด ราคาเป้าหมายของหุ้น

 

 

  • การประเมินมูลค่า Meta: ราคาเป้าหมายและศักยภาพการเติบโต

  • ใช้อัตราส่วน Discount Rate 8% และ อัตราภาษี 18%

  • กรณีฐาน (Base Case):

    • ลดกระแสเงินสด (Cash Flows) ประมาณ 50%

    • ลด valuation multiples ประมาณ 26.4%

  • ราคาเป้าหมายสุดท้าย: $1,045.7

    • แสดงถึง Upside กว่า 40% จากราคาปัจจุบัน

  • แม้ CAGR (อัตราการเติบโตต่อปี) จะไม่สูงมาก แต่ Meta ยังถือเป็น บริษัทคุณภาพสูง มี ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน (competitive advantages) ที่ช่วยให้บริษัทสามารถคงตำแหน่งผู้นำ และ ขยายธุรกิจต่อเนื่อง

    สรุป Thesis การลงทุน:

  • ไม่ได้เน้นการเก็งกำไรจากสถานการณ์ตลาดระยะสั้น

  • แต่เป็นการ ซื้อบริษัทคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม

  • มี ทีมบริหารที่มีส่วนได้เสียจริง (skin in the game) ทำให้มั่นใจในการบริหารระยะยาว

 

 

การประเมินมูลค่าหุ้น Meta: สถานการณ์ต่าง ๆ

  • สถานการณ์มองโลกในแง่ดี (Optimistic Scenario):

    • ราคาเป้าหมาย: $1,232.7

    • Upside potential: 68%

  • สถานการณ์มองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic Scenario):

    • ราคาเป้าหมาย: $561.3

    • Downside potential: -23%

สรุป: ราคาหุ้น Meta มี ความผันผวนตามสถานการณ์ แต่กรณีฐานและสถานการณ์มองโลกในแง่ดียังแสดง ศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาว

 

 

