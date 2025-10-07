หุ้นเด่นจำเดือน: Meta จะคว้าแชมป์การแข่งขัน AI ได้หรือไม่? 🤖

-
การลงทุนใน AI อาจ กดดันกระแสเงินสดในระยะสั้น
-
แต่จะ หนุนการเติบโตของกระแสเงินสดในระยะยาว
-
หุ้น Meta ปรับตัวขึ้น 22% ในปี 2025 แต่ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะไกลเกินเอื้อม ตลาดยัง ประเมินมูลค่าของ Meta ต่ำเกินไป
คำถามคือ: หุ้น Meta มีมูลค่าเท่าไหร่?
ธุรกิจของ Meta
Meta แบ่งธุรกิจออกเป็น สองสายหลัก
1️⃣ Family of Apps (FoA)
-
แอปของ Meta เป็น โซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่ช่วยให้ผู้คนติดต่อและโต้ตอบกันในรูปแบบต่าง ๆ
-
เป็น แหล่งรายได้หลัก 99% ของบริษัท
-
รายได้จากโฆษณา คิดเป็น 98% ของ FoA
2️⃣ Reality Labs
-
เป็น สายธุรกิจรอง ของ Meta ประกอบด้วยการลงทุนใน เทคโนโลยีทดลอง, Metaverse, และอุปกรณ์ VR เช่น Meta Quest
-
ขายในส่วน ฮาร์ดแวร์ ด้วย เช่น แว่น VR
-
ปัจจุบัน ขาดทุนสูง แต่มี ศักยภาพในอนาคต
-
Meta เป็นบริษัทที่ ล้ำหน้าในด้านนี้ที่สุด และเพิ่งเปิดตัว แว่น Ray-Ban รุ่นใหม่ ที่มี AI ในตัว ใช้งานในชีวิตประจำวัน
📱 แอปเด่นของ Meta
-
รวมถึง Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, Messenger
-
แอปที่เติบโตมากที่สุดคือ Instagram
-
มีการปรับรูปแบบคอนเทนต์: Reels (วิดีโอสั้น)
-
Reels มี การเข้าถึงสูงกว่ารูปโพสต์เดี่ยว 2.25 เท่า และสูงกว่ารูปแบบ carousel 1.36 เท่า (ข้อมูลจาก Buffer)
-
เริ่มใช้งานใน Q3 2020
-
ภายใน Q1 2022 Reels ครอง 20% ของเวลาการใช้งาน Instagram
-
และถึง Q1 2024 ครอง 50% ของ
-
Meta ครองตลาดโซเชียลเน็ตเวิร์กและฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ 🌍
-
Meta มี เครือข่ายโซเชียลที่ได้รับความนิยมสูงสุด และมี ผู้ใช้งานประจำวันรวม 3.48 พันล้านคน
-
คิดเป็น มากกว่า 60% ของประชากรโลกที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
-
หาก ไม่นับจีน ซึ่งมี WeChat และไม่อนุญาตให้เข้าถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ จะคิดเป็น ประมาณ 76.5% ของประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ 42.74% ของประชากรโลก (49.5% หากไม่รวมจีน)
🌎 การกระจายรายได้ตามภูมิศาสตร์
-
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของ Meta
-
อย่างไรก็ตาม ยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก มีส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก อัตราการเติบโตของรายได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
การลงทุนใน AI และปัจจัยสำคัญของ Meta 🤖
-
ARPU (Average Revenue Per User) หรือรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ของแพลตฟอร์ม Meta ยังคงเติบโตต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส
-
ใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2025 มีการฟื้นตัวที่ชัดเจน
-
อย่างไรก็ตาม เรามองว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ของศักยภาพในการสร้างรายได้จากผู้ใช้และการลงทุนใน AI ที่จะเพิ่มมูลค่าให้ Meta ในอนาคต
📊 การเติบโตของราคาโฆษณาและผู้ใช้
-
หลังจากหลายไตรมาสที่ราคาต่อโฆษณาลดลง การเติบโตของราคาเฉลี่ยกลับมาแรง ใกล้ระดับสองหลัก
-
การเติบโตนี้ร่วมกับ จำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้ Meta เติบโตแบบสองหลัก
-
เพียง เอเชีย-แปซิฟิก รายได้ต่อโฆษณายังต่ำกว่าที่ควร แต่ มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะตลาด อินเดีย ที่เริ่มเป็นที่สนใจของแบรนด์
👀 การมีส่วนร่วมและ AI
-
การเติบโตของ Impressions ชะลอตัว เนื่องจากเวลาที่ผู้ใช้ใช้บนโซเชียลมีเดียลดลง
-
ราคาต่อโฆษณาขึ้นอยู่กับ จำนวนการโต้ตอบและ Impressions
-
ไตรมาสล่าสุดแสดง การฟื้นตัวแรง และ AI เริ่มมีผลต่อการโฆษณาแล้ว
AI เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ Meta
-
รายได้ของ Meta ขึ้นอยู่กับ:
-
จำนวนผู้ใช้
-
การมีส่วนร่วมกับโฆษณา
-
ราคาของโฆษณา
-
-
การใช้ AI ช่วยให้:
-
เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้
-
แสดงโฆษณาที่ตรงกับความสนใจ
-
เพิ่มการโต้ตอบและราคาต่อโฆษณา
-
-
ในปี 2026 จะมี ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Advantage+) ให้ธุรกิจสร้างแคมเปญโฆษณาพร้อมภาพและวิดีโอเอง ลดต้นทุนและเปิดตลาดโฆษณามูลค่ากว่า $400 พันล้านต่อปี
🏆 จุดแข็งการแข่งขันของ Meta
-
Network Effect (ผลกระทบเครือข่าย)
-
เครือข่ายมีค่ามากขึ้นเมื่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น
-
Facebook และ Instagram มีค่าต่อผู้ใช้ เพราะสามารถติดต่อครอบครัว เพื่อน และคอนเทนต์ที่สนใจ
-
เครือข่ายใหญ่ = มีค่ามากขึ้น = โฆษณาเลือก Meta
-
-
Economies of Scale (ประหยัดต่อขนาด)
-
เมื่อเครือข่ายโตขึ้น ต้นทุนต่อผู้ใช้ลดลง
-
ทำให้ margin เพิ่มขึ้น ขณะธุรกิจเติบโต
-
-
Switching Costs (ต้นทุนการเปลี่ยนแพลตฟอร์ม)
-
เมื่อต้นทุนการเปลี่ยนแพลตฟอร์มสูงกว่าประโยชน์ที่ได้ ลูกค้าจะอยู่ต่อ
-
ในอนาคต AI จะทำแคมเปญอัตโนมัติ ทำให้ ผู้โฆษณาอาจไม่เปลี่ยนแพลตฟอร์ม แม้ค่าใช้จ่ายแพลตฟอร์มอื่นต่ำกว่า
-
สรุป: Meta มี เครือข่ายใหญ่, ต้นทุนต่อผู้ใช้ต่ำ, และกลยุทธ์ AI อัตโนมัติ ซึ่งช่วยสร้าง กำไรสูงและขยายธุรกิจในอนาคต
การประเมินมูลค่า Meta: ราคาเป้าหมายของหุ้น Meta 💹
สำหรับการประเมินมูลค่า เราได้สร้าง สามกรณีสมมติ โดยอิงตามตัวแปรสำคัญสามตัว:
-
ARPU (รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้)
-
ค่าใช้จ่ายด้าน R&D
-
Capex (ค่าใช้จ่ายลงทุน)
🔹 กรณีฐาน (Base Case)
-
สะท้อนถึง การพัฒนา AI ของ Meta อย่างสมเหตุสมผล
-
คาดว่าจะเพิ่ม:
-
จำนวน impressions
-
ศักยภาพในการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากเอเจนซี่โฆษณา
-
ความสามารถทำกำไรของผู้โฆษณา
-
-
เริ่ม สร้างรายได้จาก WhatsApp และคาดว่าจะขยายตลาดนี้ต่อไป
-
รายได้จาก Reality Labs ถูกสมมติให้ คงที่ แม้ต้นทุนจะเพิ่มขึ้น
สรุป: กรณีฐานสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตของ Meta ทั้งจาก AI, การขยายตลาดโฆษณา และการสร้างรายได้ใหม่จากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนด ราคาเป้าหมายของหุ้น
-
การประเมินมูลค่า Meta: ราคาเป้าหมายและศักยภาพการเติบโต
-
ใช้อัตราส่วน Discount Rate 8% และ อัตราภาษี 18%
-
กรณีฐาน (Base Case):
-
ลดกระแสเงินสด (Cash Flows) ประมาณ 50%
-
ลด valuation multiples ประมาณ 26.4%
-
-
ราคาเป้าหมายสุดท้าย: $1,045.7
-
แสดงถึง Upside กว่า 40% จากราคาปัจจุบัน
-
-
แม้ CAGR (อัตราการเติบโตต่อปี) จะไม่สูงมาก แต่ Meta ยังถือเป็น บริษัทคุณภาพสูง มี ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน (competitive advantages) ที่ช่วยให้บริษัทสามารถคงตำแหน่งผู้นำ และ ขยายธุรกิจต่อเนื่อง
สรุป Thesis การลงทุน:
-
ไม่ได้เน้นการเก็งกำไรจากสถานการณ์ตลาดระยะสั้น
-
แต่เป็นการ ซื้อบริษัทคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม
-
มี ทีมบริหารที่มีส่วนได้เสียจริง (skin in the game) ทำให้มั่นใจในการบริหารระยะยาว
การประเมินมูลค่าหุ้น Meta: สถานการณ์ต่าง ๆ
-
สถานการณ์มองโลกในแง่ดี (Optimistic Scenario):
-
ราคาเป้าหมาย: $1,232.7
-
Upside potential: 68%
-
-
สถานการณ์มองโลกในแง่ร้าย (Pessimistic Scenario):
-
ราคาเป้าหมาย: $561.3
-
Downside potential: -23%
-
สรุป: ราคาหุ้น Meta มี ความผันผวนตามสถานการณ์ แต่กรณีฐานและสถานการณ์มองโลกในแง่ดียังแสดง ศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาว
