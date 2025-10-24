IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง

-
ผลประกอบการเกินคาด แต่หุ้นร่วง กว่า 7% หลังตลาดปิด
ไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน การแถลงผลประกอบการได้รับการตอบรับแบบค่อนข้างเย็นชา
รายได้รวม 16.33 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 9% YoY
รายได้ Infrastructure โต 17%, Consulting โตเพียง 3.3%
Operating Margin 58.7% ตามคาด
ตลาดผิดหวังกับการเติบโตที่ช้าของกลุ่มซอฟต์แวร์และที่ปรึกษา แนวโน้มบริษัท (Guidance) ถูกประเมินว่าระมัดระวังเกินไป
นักลงทุนสถาบัน ยังแนะนำบวกแบบปานกลาง แต่ความกังวลเรื่อง อัตราการเติบโตชะลอตัวเพิ่มขึ้น
IBM เปิดเผยผลประกอบการเมื่อวานนี้ โดยดูเผิน ๆ รายได้และกำไรต่อหุ้นเกินคาด ขณะที่ Free Cash Flow เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีก่อน
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนตอบสนองเชิงลบชัดเจน
ในช่วงการซื้อขายปกติ ราคาหุ้นปรับตัวลดลง
หลังตลาดปิด ราคาลดลงกว่า 7%
นี่ถือเป็น ไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน ที่การแถลงผลประกอบการจบลงด้วยความผิดหวัง
ภาพรวมผลประกอบการ
รายได้ไตรมาสที่ผ่านมา 16.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 9% YoY และเกิน Consensus ที่ตั้งไว้ 16.1 พันล้านดอลลาร์
Infrastructure โตแรง 17% แสดงถึงความแข็งแรงของธุรกิจดั้งเดิม
Consulting โตเพียง 3.3%
Operating Margin อยู่ที่ 58.7% ตามคาด
Adjusted EPS เพิ่มขึ้นเป็น $2.65 เกินคาด
Free Cash Flow โต 15% YoY เป็น $2.37 พันล้าน
เหตุผลที่ตลาดผิดหวังแม้รายได้และ EPS จะเกินคาด แต่ตลาดกลับตอบสนองเชิงลบ เนื่องจาก การเติบโตของกลุ่มซอฟต์แวร์และ Consulting ชะลอตัว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักลงทุนคาดหวังการเติบโตสูงและอัตรากำไรดีในอนาคต นอกจากนี้ คำพูดของผู้บริหารก็มีการปรับเล็กน้อยแต่สำคัญ โดย Guidance ปีนี้เปลี่ยนจาก “over 5%” เป็น “at least 5%” ทำให้ตลาดตีความว่าเป็น การปรับลดแนวโน้มการเติบโต และเพิ่มความกังวลว่ารายได้อาจไม่เร่งตัวตามที่คาด ด้านนักวิเคราะห์ ธนาคารลงทุนส่วนใหญ่ยังคง คำแนะนำบวกแบบปานกลาง แต่ความกังวลเรื่อง การเติบโตชะลอในกลุ่มสำคัญ เริ่มเพิ่มขึ้น
คำแนะนำจากนักวิเคราะห์
ธนาคารลงทุนส่วนใหญ่ยังคง คำแนะนำบวกแบบปานกลาง
แต่ ความกังวลเรื่องการเติบโตชะลอในกลุ่มสำคัญ เริ่มเพิ่มขึ้น
สรุปภาพรวม
IBM ยังคงเป็นบริษัทที่มี สินทรัพย์ทรงพลัง, พอร์ตเทคโนโลยีกว้าง, และแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก แต่บริษัทเริ่ม ปรับตัวตามตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเข้มข้นได้ยากขึ้น โดยเฉพาะใน กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการ หากไม่มี หลักฐานชัดเจนว่าการเติบโตเร่งตัวอย่างยั่งยืน การรายงานผลเกินคาดในแต่ละไตรมาส อาจไม่เพียงพอที่จะพลิก Narrative เชิงลบของบริษัท
