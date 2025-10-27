- Tesla เปิดตัว โหมด FSD ใหม่ชื่อ "Mad Max"
- ประสิทธิภาพของระบบดึงดูดความสนใจในแง่ลบจาก หน่วยงานกำกับดูแล ทันที
- ราคาหุ้นปรับตัวลดลงกว่า 2%
- เป็นการตัดสินใจที่สร้างความสับสน หลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง
- Tesla เปิดตัว โหมด FSD ใหม่ชื่อ "Mad Max"
- ประสิทธิภาพของระบบดึงดูดความสนใจในแง่ลบจาก หน่วยงานกำกับดูแล ทันที
- ราคาหุ้นปรับตัวลดลงกว่า 2%
- เป็นการตัดสินใจที่สร้างความสับสน หลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวัง
Tesla ยังคงทดลองซอฟต์แวร์ในรถของตนอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตล่าสุดได้ดึงดูดความสนใจจาก NHTSA หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยบนถนน การตอบสนองของตลาดหุ้นค่อนข้างเย็นชา ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวลดลงกว่า 2% ในวันนี้ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะเป็นบวกหลังเผยแพร่ข้อมูลมหภาค แสดงให้เห็นว่า ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบเริ่มมีน้ำหนักมากกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุน
บริษัทได้เปิดตัว โหมดขับขี่อัตโนมัติใหม่ชื่อ "Mad Max" ชื่อโหมดนี้อ้างอิงภาพยนตร์แอ็กชันและฉากไล่ล่าที่ตระการตา ซึ่งคงไม่สร้างความสงสัยมากนัก หาก Tesla ไม่ได้ผลิตรถยนต์จริง รถที่ยังต้องพิสูจน์ให้ลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลเห็นว่า โหมดขับขี่อัตโนมัติปลอดภัย รายละเอียดจากผู้ผลิตเน้นว่าโหมดนี้สามารถ “รักษาความเร็วสูงและเปลี่ยนเลนบ่อยขึ้น” แต่รายงานจากผู้ใช้และสื่อบ่งชี้ว่ารถในโหมดนี้ ไม่สนใจจำกัดความเร็วบนถนน สิ่งนี้ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลสอบถามรายละเอียดจาก Tesla ทันที ในบริบทของการสืบสวน FSD ใหม่
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลคุ้นเคยกับ Tesla และ CEO ของบริษัทเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการสืบสวนหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ในช่วงสั้น ๆ ที่ Elon Musk มีบทบาทกับหน่วยงาน “DOGE” ซึ่งตั้งใจปรับปรุงงบประมาณรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพ แต่ก็สร้างความเสียหายต่อการทำงานของหน่วยงานและสถาบันวิจัยหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม Musk ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อ NHTSA ได้เต็มที่ ซึ่งหน่วยงานยังคงดำเนินคดีต่อบริษัทต่อเนื่อง ปัจจุบันรายการการสืบสวนเพิ่มมากขึ้น และบริษัทอาจเผชิญผลกระทบรุนแรงหากหน่วยงานสรุปว่าการเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนและละเมิดกฎหมายเป็น การกระทำโดยเจตนา
ขณะนี้ NHTSA กำลังวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบช่วยขับในหลายล้านคัน รวมถึงรายงานการละเมิดกฎจราจรและอุบัติเหตุ
สภาพแวดล้อมทางกฎหมายยังคงท้าทายต่อบริษัท เช่น คำตัดสินของศาลในฟลอริดาเดือนสิงหาคม ที่มียอดชดเชยเกิน 240 ล้านดอลลาร์ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Autopilot การแจ้งเตือนใหม่แต่ละครั้งต่อ NHTSA จึงเพิ่มโอกาสของค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์
ช่วงเวลาของการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้ยังสร้างความสงสัย เพราะบริษัทเพิ่งเผยแพร่ ผลประกอบการไตรมาส 3 สัปดาห์นี้ ผลลัพธ์ได้รับความสนใจในระดับปานกลาง แม้ว่ารายได้จะมั่นคงและบริษัทมีความสำเร็จในการกระจายพอร์ตการลงทุน ต้องตั้งคำถามว่า กำไรขั้นต้นที่ลดลงในช่วงหลายปี จะสามารถรองรับค่าปรับและคดีหลายล้านดอลลาร์เพิ่มเติมได้หรือไม่
เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า หน่วยงานกำกับดูแลและนักลงทุนยังมีความอดทนเท่าไร อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเช่นนี้ส่งแรงกดดันต่อการประเมินมูลค่าและเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินอย่างรอบคอบ
TSLA.US (D1)
Source: xStation5
พรีวิว Microsoft: คาดหวังอะไรจากผลประกอบการไตรมาส 3?
PayPay พุ่งสองหลัก หลังผลประกอบการเกินคาดและความร่วมมือกับ OpenAI
IBM Earnings: เติบโตชะลอ ตลาดผิดหวัง
Tesla ไตรมาส 3: ยังคงเป็นเพียงบริษัทรถยนต์ราคาสูงหรือไม่?