Meta Platforms พุ่งแรง หลัง Jefferies ย้ำคำแนะนำ “ซื้อ” 📈

Meta Platforms กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง หลังปรับฐานเกือบ 20% 📈
Meta Platforms (META.US) กลับมามีแรงซื้ออีกครั้ง หลังจากราคาปรับตัวลงเกือบ 20% ก่อนหน้านี้ และวันนี้ราคาหุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 4% หลัง Jefferies ย้ำคำแนะนำ “Buy” โดยให้มูลค่าเป้าหมาย (price target) ที่ $910 ซึ่งหมายถึง upside ประมาณ 45% จากระดับปัจจุบัน
ในขณะที่เป้าสูงสุดของ Wall Street ยังอยู่ที่ $1,117
สรุปจุดสำคัญ
✅ Valuation ถูกกว่าคู่แข่ง
Jefferies ชี้ว่า Meta กำลังเทรดที่ส่วนลดเมื่อเทียบกับ Alphabet โดยมี GAP ประมาณ 8 เท่า ใน P/E multiple
ทำให้ valuation ดูน่าสนใจกว่าสำหรับผู้นำด้านโฆษณาดิจิทัลและ AI
✅ พื้นฐานยังแข็งแกร่ง
-
P/E trailing ประมาณ 27x
-
P/E forward (12 เดือน) ประมาณ 22x
-
Gross margin สูงมาก ~82%
-
ยังเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีกำไรสูงสุดในกลุ่ม Big Tech
เหตุผลเชิงบวก (Bull Case)
📌 การลงทุนด้าน AI กำลังเริ่มเห็นผลในปี 2026
Jefferies มองว่า AI hiring และการเสริมทีม AI จะทำให้ผลลัพธ์เริ่มชัดเจนในปีหน้า
ช่วยเสริม “core flywheel” ของ Meta ในการดึง engagement และโฆษณา
📌 โอกาสเติบโตจากช่องทางใหม่
WhatsApp ถูกประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ $9 พันล้าน ต่อปี แต่มีโอกาสขึ้นไปถึง $36 พันล้าน ภายในปี 2029
และยังมี upside จาก Threads และ Llama/AI
📌 ราคาหุ้นยังต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมาก
หลังผลประกอบการ Meta ลงประมาณ 18%
ในขณะที่ Alphabet ขึ้น 18% และ Amazon ขึ้น 4%
จึงมีโอกาส “catch-up” หาก Meta สามารถพิสูจน์ความกังวลเรื่อง margin และ CAPEX ได้
ความเสี่ยงหลัก (Bear Case)
⚠️ ค่าใช้จ่าย AI และโครงสร้างพื้นฐานสูงมาก
นักลงทุนต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนว่า
การลงทุนเหล่านี้จะนำไปสู่ กำไรที่สูงขึ้น ไม่ใช่แค่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
แนวทางกลยุทธ์ของ Meta
Meta ได้ปรับโครงสร้างโดยลดพนักงานใน Reality Labs และโครงการ Meta Compute เพื่อเน้นสร้างความได้เปรียบด้านคอมพิวติ้ง และรองรับ AI รุ่นต่อไป
ตลาดยังเชื่อใน narrative “AI-first” แต่ต้องการเห็นสมดุลระหว่าง การลงทุน vs. margin
Source: xStation5
Intel: ผลลัพธ์แข็งแกร่ง
GRAB - ประสิทธิภาพทางธุรกิจดีขึ้น หุ้นอยู่ในช่วงขาขึ้น?
US Open: พยายามดีดตัวบนวอลล์สตรีท 📈 Meta Platforms พุ่งขึ้น 3.5%
TSMC หัวใจของการปฏิวัติ AI ระดับโลก