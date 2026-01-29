อ่านเพิ่มเติม
08:51 · 29 มกราคม 2026

Meta Q4 2025: คาดอะไรได้บ้าง? โฆษณา, AI และราคาของการเติบโตแบบรุก

ประเด็นหลัก
-
-
Open account Download free app
ประเด็นหลัก
  • ถ้า Meta แสดงให้เห็นว่า CapEx ที่เพิ่มขึ้นช่วยผลักดันรายได้โฆษณา พร้อมรักษากำไรสูง บริษัทจะยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่สุดโลก และผลประกอบการ Q4 2025 จะยืนยันว่าแผนกลยุทธ์กำลังสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการเติบโตในอนาคต

ทำไมผลประกอบการ Q4 2025 ของ Meta ถึงสำคัญ

  1. ความสมดุลระหว่างกำไรสูงกับการลงทุนรุก

    • Meta เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ทำกำไรสูงและเติบโตเร็วที่สุด

    • Q4 นี้จะทดสอบว่า Meta รักษากำไรสูง ขณะลงทุนหนักด้าน AI และโครงสร้างพื้นฐาน ได้หรือไม่

  2. นักลงทุนจับตากลยุทธ์ AI ระยะยาว

    • ตลาดต้องการไม่ใช่แค่ตัวเลขแข็งแรง แต่ ยืนยันว่าแผนลงทุน AI และ computing infrastructure เสริมศักยภาพระยะยาว โดยไม่ลดความสามารถในการสร้าง cash flow

Market Consensus Q4 2025

  • Revenue: $58.40B

  • Net Income: $26.53B

  • EPS: $10.16

  • Gross Margin: 81.0%

  • Net Margin: 45.4%

  • EBITDA: $29.96B

  • CapEx: $21.97B

 

Meta Q4 2025 – จุดสนใจของนักลงทุน: โฆษณา, AI และโครงสร้างการเติบโต

  1. Advertising & Algorithms – แกนหลักธุรกิจ

    • รายได้หลักยังมาจาก โฆษณาดิจิทัล ผ่าน Facebook, Instagram, WhatsApp

    • AI ช่วย ปรับปรุง recommendation, เพิ่ม ROI ของแคมเปญ

    • Generative AI เพิ่ม engagement และ monetization บนแพลตฟอร์มเดิม

  2. AI & CapEx – การลงทุนอย่างมีแบบแผน

    • การใช้ AI แบบตรงและเร็วถือเป็น ข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน ของ Meta

    • นักลงทุนจับตาว่า โครงสร้างการเติบโต เกิดจาก ประสิทธิภาพจริงของการ monetization และ algorithm ไม่ใช่แค่สภาพเศรษฐกิจเอื้อ

 

Meta Q4 2025 – จุดสำคัญสำหรับนักลงทุน

  1. Aggressive CapEx & AI Investments

    • ลงทุนหนักใน data centers, computing infrastructure, และ AI models

    • การลงทุนสูงเป็นส่วนหนึ่งของ กลยุทธ์ระยะยาว เพื่อสร้างข้อได้เปรียบเชิงแข่งขัน

    • แม้กระทบ Free Cash Flow ระยะสั้น นักลงทุนจับตาว่า การลงทุนสอดคล้องกับการเติบโตรายได้ และเริ่มเห็นผลตอบแทนทางการเงินจาก AI หรือไม่

  2. Profitability & Operational Discipline

    • Meta ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ มีกำไรสูงสุดในโลก

    • Gross และ Net Margin สูงมาก แสดงถึงประสิทธิภาพของ restructuring ก่อนหน้าและโมเดลโฆษณาแข็งแกร่ง

    • การรวม กำไรสูง + การลงทุน AI แบบรุก ชี้ศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต

Takeaway: Meta อยู่ในช่วง เติบโตรายได้สูง, กำไรเยี่ยม, ลงทุน AI รุก — คำถามหลักคือ จะรักษาสมดุลระหว่างการลงทุนกับความสามารถในการสร้างรายได้จากผู้ใช้และ AI ได้หรือไม่

 

ถ้า Meta แสดงให้เห็นว่า CapEx ที่เพิ่มขึ้นช่วยผลักดันรายได้โฆษณา พร้อมรักษากำไรสูง บริษัทจะยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่สุดโลก และผลประกอบการ Q4 2025 จะยืนยันว่าแผนกลยุทธ์กำลังสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับการเติบโตในอนาคต

 

31 มกราคม 2026, 00:59

ผลประกอบการ Lockheed Martin: จุดสูงสุดของความตึงเครียดโลกและมูลค่าหุ้น
31 มกราคม 2026, 00:54

ดัชนียุโรปทำผลงานดีกว่าหุ้นสหรัฐฯ ก่อนตลาด Wall Street เปิด 📉
30 มกราคม 2026, 13:54

Apple ทำสถิติใหม่: iPhone, บริการ และ AI ‘ล่องหน’ - ใกล้คืนบัลลังก์?
30 มกราคม 2026, 08:40

หุ้น Apple ปรับขึ้นหลังงบไตรมาส 📈 ขับเคลื่อนจากยอดขาย iPhone แข็งแกร่ง

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก