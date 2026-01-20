Micron และภาวะขาดแคลนหน่วยความจำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ส่งผลต่อตลาดอย่างไร? 🚨

ตลาดหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ยุคใหม่
นี่ไม่ใช่เพียงรอบการขึ้นลงแบบที่เราเห็นในปีที่ผ่านมา แต่เป็น การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ ที่กำลังเขย่าทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และกำหนดกฎใหม่ของเกม
Micron หนึ่งในยักษ์ใหญ่ด้าน DRAM กล่าวอย่างชัดเจนถึง ภาวะขาดแคลนหน่วยความจำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจะยืดเยื้อนไปเกินปี 2026
ปัญหาไม่ได้เกิดจาก พีซีหรือสมาร์ทโฟน
แต่ ต้นตอของความปั่นป่วน อยู่ที่ ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน AI
ที่นี่ HBM และ DRAM ขั้นสูง มีมูลค่าเหมือนทองคำ และความต้องการเติบโตแบบทวีคูณตามแต่ละรุ่นของโมเดล AI ใหม่ ๆ
การผลิตหน่วยความจำเพื่อ AI กำลังดูดซับกำลังการผลิตทั่วโลกอย่างมหาศาล
ส่วนที่เหลือของตลาด ตั้งแต่พีซีไปจนถึงสมาร์ทโฟน ถูกทิ้งไว้ในเงามืดและต้องแข่งขันกันเพื่อ “ส่วนที่เหลือ” ของกำลังการผลิต
นี่ไม่ใช่แค่ความปั่นป่วนชั่วคราว แต่เป็น ช่องว่างด้านอุปทานเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืน ซึ่งอาจขยายตัวในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน
- การตัดสินใจของ Micron ที่จะซื้อโรงงาน PSMC ในไต้หวัน ด้วยมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ ส่งสัญญาณชัดเจนว่า
- บริษัทไม่ได้สร้างโรงงานใหม่ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะใช้เวลาหลายปี แต่เลือกซื้อโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งานทันที เพื่อยึดตำแหน่งที่หัวใจของการผลิตหน่วยความจำระดับโลก
- ผลกระทบจะเริ่มเห็นชัดในช่วง ครึ่งหลังของปี 2027 ซึ่งหมายความว่าแรงกดดันด้านอุปทานจะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายไตรมาส
ตลาดเริ่มสะท้อนปัจจัยนี้แล้ว
- ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์กำลังล็อกสัญญาส่งมอบหน่วยความจำล่วงหน้าสำหรับปี 2026 และ 2027
- ราคาของ DRAM และ HBM ยังคงถูกกดดันขึ้นต่อเนื่อง และอำนาจในการต่อรองกำลังเปลี่ยนไปในฝั่งผู้ผลิตหน่วยความจำอย่างชัดเจน
- AI ไม่ใช่แค่ความต้องการพุ่งขึ้นแบบชั่วคราว
- แต่ทุกยุคของโมเดลใหม่ ๆ ทำให้ความต้องการเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราการผลิตที่สามารถตามทัน
สำหรับนักลงทุน นี่หมายถึงสิ่งเดียว
อัตรากำไรของผู้ผลิตหน่วยความจำอาจยังคงสูงต่อเนื่องหลายปี และแนวคิดแบบเดิมของวงจรตลาด (cyclicality) ไม่ได้ใช้ได้อีกต่อไป
นี่ไม่ใช่ “บูม” แบบปกติ แต่เป็น ระบอบตลาดใหม่ ที่หน่วยความจำกลายเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์
สำหรับตลาดเซมิคอนดักเตอร์
ปี 2026 และปีถัดไปจะดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อน
Source: xStation5
