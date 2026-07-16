Micron vs. Nvidia: ดาวรุ่ง AI รายใหม่ของ Wall Street พุ่ง 18 เท่าหลังยุค ChatGPT

- หุ้น Micron พุ่งกว่า 1,800% นับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 แซงหน้า Nvidia ในช่วงเวลาเดียวกัน
- บริษัทกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ อัตรากำไร กำไร และรายได้ หลังผ่านช่วงขาลงของตลาดหน่วยความจำ (Memory Market Downturn)
- เช่นเดียวกับ Nvidia, Micron กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
- ปัจจุบัน Micron มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับ Nvidia ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์
- หุ้น Micron พุ่งกว่า 1,800% นับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022 แซงหน้า Nvidia ในช่วงเวลาเดียวกัน
- บริษัทกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ อัตรากำไร กำไร และรายได้ หลังผ่านช่วงขาลงของตลาดหน่วยความจำ (Memory Market Downturn)
- เช่นเดียวกับ Nvidia, Micron กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์หลักจากวัฏจักรการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
- ปัจจุบัน Micron มีมูลค่าตลาดประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ เทียบกับ Nvidia ที่มีมูลค่ามากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์
Micron: ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ กับโอกาสท้าทาย Nvidia ในยุค AI
Micron เป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ แม้ว่าบริษัทจะเติบโตอย่างรวดเร็วจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก แต่การแซงหน้า Nvidia ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของ Wall Street ยังคงเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้เวลาอีกหลายปี
สถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี 2 ปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกัน ได้แก่
- ตลาดชิปหน่วยความจำเข้าสู่ภาวะขาดแคลนเชิงโครงสร้าง (Structural Shortage)
- ความต้องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว โดยเฉพาะชิปหน่วยความจำประสิทธิภาพสูง
ในช่วงไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมา Micron กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่โดดเด่นที่สุดของ Wall Street บริษัทเปลี่ยนสถานะจากผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ สู่บริษัทเทคโนโลยีมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ และปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ามากที่สุดอันดับที่ 13 ของโลก ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม Nvidia ยังคงครองตำแหน่งผู้นำตลาดโลกจากการขายพลังประมวลผลสำหรับ AI ขณะที่ Micron เป็นผู้จัดหาหน่วยความจำที่ช่วยให้ระบบ AI เหล่านั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หาก Micron ต้องการแซง Nvidia ในด้านมูลค่าตลาด หุ้นของบริษัทจะต้องปรับตัวขึ้นประมาณ 5 เท่าจากระดับปัจจุบัน ภายใต้สมมติฐานว่า Nvidia ยังคงมีมูลค่าตลาดราว 5 ล้านล้านดอลลาร์
แต่สถานการณ์ดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากทั้งสองบริษัทต่างได้รับประโยชน์จากเมกะเทรนด์ AI เดียวกัน หาก Micron เติบโตต่อไป Nvidia ก็มีแนวโน้มเติบโตเช่นกัน ทำให้การแย่งตำแหน่งบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก
Micron ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก
แม้การแซง Nvidia อาจเป็นเรื่องยาก แต่ Micron ยังคงมีศักยภาพในการเติบโตสูง
ผลประกอบการล่าสุดของบริษัทสะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างโดดเด่น:
- รายได้เติบโตเกือบ 350% YoY แตะประมาณ 41.5 พันล้านดอลลาร์
- กำไรสุทธิแบบ GAAP เพิ่มขึ้นถึง 85 เท่า สู่ระดับ 28.24 พันล้านดอลลาร์ จากเพียง 330 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
อัตราการเติบโตระดับนี้ถือว่าโดดเด่นมาก และนักลงทุนจำนวนมากเชื่อว่า Micron ยังสามารถสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งต่อไป หากความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI ยังคงอยู่ในระดับสูง
Nvidia และ Micron: สองบริษัทที่เติบโตไปกับคลื่น AI เดียวกัน
Micron และ Nvidia เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการเติบโตของ AI แต่ทั้งสองบริษัทสร้างรายได้จากคนละส่วนของห่วงโซ่คุณค่า AI
บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Hyperscalers) คาดว่าจะลงทุนประมาณ 800 พันล้านดอลลาร์ ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ภายในปีนี้ ขณะที่ BlackRock ประเมินว่าการลงทุนสะสมอาจสูงกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ก่อนสิ้นทศวรรษ
การลงทุนมหาศาลนี้สนับสนุนการเติบโตของทั้ง Nvidia และ Micron โดยตรง
ทั้งสองบริษัทเป็นหัวใจสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน AI และได้รับประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทอย่าง:
- Microsoft
- Amazon
- Meta
- Oracle
ความต้องการสินค้าของทั้งสองบริษัทขับเคลื่อนโดยการสร้างศูนย์ข้อมูล AI และการขยายตัวของโมเดล Generative AI
Nvidia คือ “สมอง” ของ AI ส่วน Micron คือ “หน่วยความจำ”
Nvidia
- ผลิต GPU สำหรับ AI
- ระบบเซิร์ฟเวอร์แบบครบวงจร
- เทคโนโลยีเครือข่าย InfiniBand
- ระบบซอฟต์แวร์ CUDA
Nvidia เป็นผู้สร้างแพลตฟอร์มประมวลผลที่ขับเคลื่อน AI ยุคใหม่ และมีความได้เปรียบทางเทคโนโลยีจาก Ecosystem ของ CUDA
Micron
- ผลิต DRAM
- HBM (High Bandwidth Memory)
- NAND
สำหรับ AI แล้ว HBM เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุด เพราะทำงานร่วมกับชิปประมวลผลของ Nvidia, AMD, Google และ Amazon
กล่าวง่าย ๆ คือ Nvidia จัดหา “สมอง” ของเซิร์ฟเวอร์ AI ซึ่งเป็นตัวประมวลผล ขณะที่ Micron จัดหา “หน่วยความจำ” ที่ช่วยให้ GPU สามารถประมวลผลโมเดล AI ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
Nvidia มีคุณภาพธุรกิจสูงกว่า แต่ Micron มีโอกาสจากวัฏจักร AI
Nvidia ได้รับการมองว่าเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพสูงกว่า เนื่องจาก:
- ความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี
- อัตรากำไรสูงอย่างต่อเนื่อง
- Ecosystem ของ CUDA ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ขณะที่ Micron อยู่ในอุตสาหกรรมหน่วยความจำ ซึ่งมีลักษณะเป็นวัฏจักรมากกว่า และการแข่งขันสูงกว่า
แม้ AI จะเปลี่ยนแนวโน้มของบริษัทอย่างมาก แต่ผลประกอบการของ Micron ยังคงขึ้นอยู่กับราคาหน่วยความจำและสมดุลอุปสงค์-อุปทานมากกว่า Nvidia
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองบริษัทยังมีความเสี่ยงจาก:
- การชะลอตัวของการลงทุน AI
- วัฏจักรขาลงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
- การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
หากกระแส AI กลับทิศ หุ้นทั้ง Nvidia และ Micron อาจเผชิญแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญ
มุมมองขาขึ้นของ Morgan Stanley ต่อ Micron
Morgan Stanley นำเสนอมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อ Micron โดยคาดการณ์ว่าบริษัทอาจเข้าสู่ช่วงขยายตัวครั้งใหญ่ทั้งด้านรายได้และกำไรในปี 2026–2027
ตามโมเดลของธนาคาร Micron อาจสร้างกำไรจากการดำเนินงานแบบ Non-GAAP สะสมเกือบ 400 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 2 ปี ซึ่งคิดเป็นประมาณ 40% ของมูลค่าตลาดปัจจุบัน
ประมาณการของ Morgan Stanley:
ปี 2026
- รายได้: 172.9 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน: 140.7 พันล้านดอลลาร์
- Operating Margin: 81.4%
ปี 2027
- รายได้: 285.9 พันล้านดอลลาร์
- กำไรจากการดำเนินงาน: 248.7 พันล้านดอลลาร์
- Operating Margin: 87%
Morgan Stanley ยังประเมินว่า Gross Margin อาจเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 85–89.5% ซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับธุรกิจหน่วยความจำที่ในอดีตมีความผันผวนสูง
วัฏจักรใหม่ของอุตสาหกรรม Memory
แนวคิดหลักของ Morgan Stanley คือ วัฏจักรหน่วยความจำในปัจจุบันแตกต่างจากอดีต เพราะแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการขยายตัวของ AI
หากความต้องการ HBM ยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลาหลายปี Micron อาจเปลี่ยนภาพลักษณ์จากผู้ผลิต Memory แบบ Cyclical ไปสู่บริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI
อย่างไรก็ตาม สมมติฐานดังกล่าวยังมีความท้าทาย เช่น:
- การแข่งขันจาก SK Hynix และ Samsung
- กำลังการผลิตใหม่ในตลาด
- แรงกดดันด้านราคา
- ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
หุ้น Micron แซง Nvidia ตั้งแต่ยุค ChatGPT
นับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2022:
- Micron: หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 18 เท่า
- Nvidia: หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 15 เท่า
Micron สามารถทำผลงานเหนือกว่า Nvidia ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากตลาดชิปหน่วยความจำขั้นสูงเข้าสู่ภาวะตึงตัวมากขึ้น
หากความต้องการ AI ยังคงแข็งแกร่ง และภาวะขาดแคลน HBM ยังคงดำเนินต่อไป Micron มีโอกาสก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ แม้การแซงหน้า Nvidia ยังคงเป็นเป้าหมายที่ต้องใช้เงื่อนไขหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน
Source: XTB Research
Micron ซื้อขายที่ Valuation ต่ำกว่า Nvidia แล้วกราฟสะท้อนอะไร?
ปัจจุบันนักลงทุนให้มูลค่า Nvidia อยู่ที่ประมาณ 21 เท่าของกำไรคาดการณ์ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า (Forward P/E) ขณะที่ Micron ซื้อขายที่ระดับต่ำกว่ามาก โดยมี Forward P/E ประมาณ 13 เท่า
สำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มการเติบโตเช่นเดียวกับ Micron ระดับ Valuation ดังกล่าวถือว่าค่อนข้างต่ำ และอาจสะท้อนถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้น หากการเติบโตของกำไรสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างยั่งยืน
กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่า Nvidia สามารถสร้างการเติบโตที่สม่ำเสมอกว่า พร้อมรักษาความสามารถในการทำกำไรที่สูงมากต่อเนื่องหลายไตรมาส
ในทางกลับกัน Micron ยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัวครั้งใหญ่ หลังผ่านวัฏจักรขาลงของตลาดหน่วยความจำ (Memory Market Downturn)
อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของ อัตรากำไรและกำไรของ Micron ในปัจจุบันกำลังเติบโตเร็วกว่า Nvidia จากแรงหนุนของความต้องการ HBM (High Bandwidth Memory) ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก
โดยสรุป:
- Nvidia ยังคงเป็นผู้นำที่ไม่มีคู่แข่งในระบบนิเวศ AI
- Micron กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์สำคัญที่สุดจากความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI Accelerator ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
Nvidia vs. Micron: เปรียบเทียบแนวโน้มทางการเงิน
ผลประกอบการของ Nvidia ยังคงตอกย้ำความเป็นผู้นำในโครงสร้างพื้นฐาน AI และคุณภาพของโมเดลธุรกิจ
บริษัทสามารถรักษาการเติบโตของ:
- รายได้
- กำไรจากการดำเนินงาน (Operating Income)
ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ อัตรากำไร EBIT (EBIT Margin) ยังคงอยู่ในระดับสูงมากที่ประมาณ 66%
นอกจากนี้ ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) สูงกว่า 130% สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างกำไรที่โดดเด่นอย่างมาก
Nvidia ยังคงเป็นผู้จัดหาพลังประมวลผล AI ชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรระดับพรีเมียมได้ แม้จะมีขนาดธุรกิจมหาศาลแล้วก็ตาม
ขณะเดียวกัน Valuation ของ Nvidia ยังคงต่ำกว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่หลายแห่งเมื่อเทียบกับการเติบโตของกำไร ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของผลประกอบการ
Nvidia ยังคงเป็นผู้นำของวัฏจักรการลงทุน AI ในปัจจุบัน
Source: XTB Research
ภาพการเงินของ Micron แตกต่างจาก Nvidia อย่างชัดเจน
โปรไฟล์ทางการเงินของ Micron แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวที่แตกต่างออกไป โดยบริษัทสามารถฟื้นตัวจากหนึ่งในช่วงขาลงที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมหน่วยความจำ และกำลังก้าวเข้าสู่หนึ่งในช่วงฟื้นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
รายได้และกำไรจากการดำเนินงานของ Micron กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จากความต้องการ HBM (High Bandwidth Memory) ซึ่งเป็นหน่วยความจำสำคัญที่ใช้ใน AI Accelerator ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทปรับตัวดีขึ้นอย่างมาก โดย:
- EBIT Margin ปัจจุบันสูงกว่า 80%
- ROE (Return on Equity) เพิ่มขึ้นสู่ระดับประมาณ 130% ซึ่งใกล้เคียงกับ Nvidia
แม้ Micron จะมีพัฒนาการด้านผลประกอบการที่โดดเด่นอย่างรวดเร็ว แต่หุ้นของบริษัทยังคงซื้อขายที่ระดับ Valuation ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโต
หากวัฏจักรการลงทุนด้าน AI ยังคงดำเนินต่อไป Micron มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
Source: XTB Research
หุ้น Micron (กราฟ D1)
หุ้น Micron ปรับฐานลงมาแล้วเกือบ 20% จากจุดสูงสุดล่าสุด โดยแรงขายเริ่มพบแนวรับบริเวณ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50, เส้นสีส้ม)
แนวต้านสำคัญแรกอยู่ในช่วงประมาณ 1,050–1,100 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่แนวต้านถัดไปคือจุดสูงสุดตลอดกาล (All-time High) บริเวณ 1,200 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ด้านล่าง ระดับ 900 ดอลลาร์ ถือเป็นแนวรับทางเทคนิคที่สำคัญ หากต้องการรักษาโมเมนตัมขาขึ้นในปัจจุบัน
ส่วน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) ซึ่งเป็นระดับที่ Nvidia เคยลงมาทดสอบหลายครั้งในช่วงตลาดกระทิงของ AI แม้แนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้น ปัจจุบันของ Micron อยู่บริเวณ 560 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หากราคาปรับตัวลงมาทดสอบระดับดังกล่าว จะหมายถึงการปรับฐานประมาณ 35% จากระดับราคาปัจจุบัน
Source: xStation5
Eryk Szmyd XTB Financial Markets Analyst
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