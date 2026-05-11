Microsoft: กองทุนใหญ่ลดสถานะหุ้น เตือนความเสี่ยง AI

Microsoft ลดลงมากกว่า 1% หลังมีรายงานว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ TCI Fund Management ลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยลดจากราว 10% ของพอร์ตเหลือประมาณ 1% ณ สิ้นเดือนมีนาคม
การเคลื่อนไหวนี้น่าสนใจ แต่เหตุผลเบื้องหลังยิ่งสำคัญกว่า โดยมีรายงานว่า Christopher Hohn ผู้ก่อตั้ง TCI Christopher Hohn เชื่อว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI อาจกลายเป็นความเสี่ยงระยะยาวต่อผลิตภัณฑ์หลักของ Microsoft โดยเฉพาะ Office และบางส่วนของ Azure
TCI ได้ขายสถานะเกือบทั้งหมด ซึ่งก่อนหน้านี้มีมูลค่าราว 8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งเพิ่มการลงทุนใน Alphabet การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนการโยกย้ายเงินทุนไปยังบริษัทที่กองทุนมองว่ามีความพร้อมมากกว่าในสมรภูมิ AI ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลาดมองว่านี่ไม่ใช่แค่การปรับพอร์ตทั่วไป แต่เป็นสัญญาณชัดเจนว่ามุมมองต่อความเสี่ยงด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และ AI กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
ความกังวลหลักคือโมเดล AI และ AI agents อาจเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้งานโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ไปอย่างสิ้นเชิง เดิมที Microsoft ครองความได้เปรียบจากเวิร์กโฟลว์ที่อยู่รอบ ๆ Word, Excel, Outlook และระบบนิเวศ Windows แต่หากงานจำนวนมากเริ่มย้ายไปอยู่บนอินเทอร์เฟซที่ขับเคลื่อนด้วย AI แอปพลิเคชันแบบดั้งเดิมอาจค่อย ๆ สูญเสียบทบาทสำคัญ ในสถานการณ์นั้น AI อาจไม่เพียงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Microsoft แต่ยังอาจบั่นทอนข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันในอดีตบางส่วนด้วย
นักลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับการใช้งาน Copilot ที่ช้ากว่าคาด การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดมหาศาล รวมถึงความเสี่ยงจากการขยายดาต้าเซ็นเตอร์และต้นทุนการประมวลผลที่เพิ่มสูงขึ้น Microsoft กำลังลงทุนหลายหมื่นล้านดอลลาร์ใน AI และคำถามสำคัญคือ ผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านี้จะเกิดขึ้นเร็วพอที่จะรักษาอัตราการเติบโตและอัตรากำไรในปัจจุบันได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าพื้นฐานของ Microsoft อ่อนแอ ตรงกันข้าม บริษัทยังคงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในผู้ได้ประโยชน์รายใหญ่จาก AI และคลาวด์คอมพิวติ้ง ด้วยฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานผ่าน Azure ปัญหาหลักอยู่ที่การประเมินมูลค่าและความคาดหวังของตลาดมากกว่า เมื่อการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจึงเข้มงวดมากขึ้น และต้องการเห็นการสร้างรายได้จาก AI ที่เร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น
