บ๊ายบาย “ปาฏิหาริย์ Milei”? เปโซอาร์เจนตินาพลิกผัน

หลังจากได้รับเงิน 30 พันล้านดอลลาร์ จาก IMF และ World Bank อาร์เจนตินากลับมาถึง ใกล้ล้มละลายอีกครั้ง ซึ่งจะถือเป็น การผิดนัดชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างครั้งที่ 4 ใน 25 ปีที่ผ่านมา
เศรษฐกิจอาร์เจนตินาตั้งแต่ Milei ขึ้นสู่อำนาจ
หลัง ชัยชนะของ Javier Milei ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนธันวาคม 2023 เศรษฐกิจอาร์เจนตินาดูเหมือนจะฟื้นตัว นักลงทุนต่างชาติให้การตอบรับเชิงบวก Milei อนุญาตให้ เงินทุนเคลื่อนย้ายเสรี เข้าออกประเทศ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น
-
ดัชนีหุ้น Merval เป็นหนึ่งในตลาดที่ทำผลตอบแทนดีที่สุดในโลกปี 2024 (+130% ในดอลลาร์)
-
กองทุนหลายแห่งพิจารณารวม พันธบัตรอาร์เจนตินา ไว้ในพอร์ต
แต่ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เปลี่ยนไป
ผลงานสำคัญของ Milei
1. ลดเงินเฟ้อ
-
ช่วงก่อนเลือกตั้ง: เงินเฟ้อ 211%
-
เมษายน 2024: พุ่ง 294%
-
ล่าสุดคงตัว ~30% และคาดว่า ต.ค. จะอยู่ราว 25%
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ
-
GDP Q2 2025 โต 6.3% YoY
-
ฟื้นตัวจากความเสียหายของภาคเกษตรหลังภัยแล้ง
3. อัตราความยากจน
-
ลดลงจาก 52.9% (H1 2024) → 38.1% หลังมาตรการรัดเข็มขัด
4. ดุลการค้า
-
เกินดุล $5.071 พันล้าน (ลดจากปี 2024: $18.928 พันล้าน)
-
การส่งออกเกษตรและพลังงานช่วยรักษาดุลบวก แม้ราคาสากลค่อนข้างนิ่ง
5. ขาดดุลงบประมาณ
-
นโยบายหลัก: งบเกินดุล
-
ตัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา งานสาธารณะ เงินอุดหนุน
-
ปรับโครงสร้างภาษี ลดภาษี 19 รายการ และสร้าง RIGI
-
ผล: ส.ค. 2025 งบเกินดุลสะสม 1.3% ของ GDP
ทำไมอาร์เจนตินาถึงวิกฤติอีกครั้ง?
-
การลงทุนยังไม่ตามคาด และการเติบโตช้าลง
-
ความไม่แน่นอนจาก ธนาคารกลางและค่าเปโซ
-
ปีที่ผ่านมา รัฐบาลยังคง ควบคุมทุน และใช้ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ
-
ผล: เปโซอาร์เจนตินาถูกประเมินค่าเกินจริง ส่งผลให้เกิดการนำเข้าเกินตัวและขาดดุลภายนอก
เหตุการณ์สำคัญ:
-
หลังเลือกตั้งจังหวัด Buenos Aires นักลงทุนกลัวการกลับมาของ Peronism
-
ค่าเปโซดิ่ง 10% ใน 15 วัน
-
ธนาคารกลางใช้เงินสำรอง $1.1 พันล้าน แต่ตลาดยังไม่มั่นใจ
การช่วยเหลือจากสหรัฐฯ
-
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงพร้อมช่วยเหลือทางการเงิน
-
Milei ระงับภาษีส่งออกชั่วคราว
-
ผล: เปโซฟื้น 6%, ดัชนี Merval พุ่ง, ผลตอบแทนพันธบัตรลดเหลือ ~15%
ทางเลือก “Dollarization”?
-
ข้อดี: ลดความเสี่ยงค่าเงินและเงินเฟ้อ
-
ข้อเสีย: สูญเสียอธิปไตยทางการเงิน, พึ่งพานโยบาย Fed, ขาดดุลการค้าแย่ลง
-
ปัญหา: ทุนสำรองดอลลาร์สุทธิไม่เพียงพอ (~5 พันล้าน)
ทางรอดเดียว:
-
ต้องสร้าง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
-
ต้องรักษา งบเกินดุลถาวร
การลงทุนในอาร์เจนตินาผ่าน XTB
-
ลูกค้าสามารถเทรดผ่าน MSCI Argentina ETF (ARGT.US)
-
ลงทุนในหุ้นใหญ่และมีสภาพคล่องสูง
-
สามารถเปิดทั้ง long และ short positions
นอกจากนี้ เรายังมีตัวเลือกให้ลงทุนใน บริษัทชั้นนำของอาร์เจนตินาที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น:
-
Mercado Libre (อีคอมเมิร์ซ)
-
YPF (น้ำมัน)
-
Loma Negra Industrial (อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)
-
Banco Macro (ธนาคาร)
-
Grupo Financiero Galicia (การเงิน)
-
Pampa Energía (พลังงาน)
-
Telecom Argentina (โทรคมนาคม)