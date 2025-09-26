อ่านเพิ่มเติม

บ๊ายบาย “ปาฏิหาริย์ Milei”? เปโซอาร์เจนตินาพลิกผัน

08:48 26 กันยายน 2025

หลังจากได้รับเงิน 30 พันล้านดอลลาร์ จาก IMF และ World Bank อาร์เจนตินากลับมาถึง ใกล้ล้มละลายอีกครั้ง ซึ่งจะถือเป็น การผิดนัดชำระหนี้หรือปรับโครงสร้างครั้งที่ 4 ใน 25 ปีที่ผ่านมา

 

เศรษฐกิจอาร์เจนตินาตั้งแต่ Milei ขึ้นสู่อำนาจ

หลัง ชัยชนะของ Javier Milei ในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนธันวาคม 2023 เศรษฐกิจอาร์เจนตินาดูเหมือนจะฟื้นตัว นักลงทุนต่างชาติให้การตอบรับเชิงบวก Milei อนุญาตให้ เงินทุนเคลื่อนย้ายเสรี เข้าออกประเทศ ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มขึ้น

  • ดัชนีหุ้น Merval เป็นหนึ่งในตลาดที่ทำผลตอบแทนดีที่สุดในโลกปี 2024 (+130% ในดอลลาร์)

  • กองทุนหลายแห่งพิจารณารวม พันธบัตรอาร์เจนตินา ไว้ในพอร์ต

แต่ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์เปลี่ยนไป

ผลงานสำคัญของ Milei

1. ลดเงินเฟ้อ

  • ช่วงก่อนเลือกตั้ง: เงินเฟ้อ 211%

  • เมษายน 2024: พุ่ง 294%

  • ล่าสุดคงตัว ~30% และคาดว่า ต.ค. จะอยู่ราว 25%

2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ

  • GDP Q2 2025 โต 6.3% YoY

  • ฟื้นตัวจากความเสียหายของภาคเกษตรหลังภัยแล้ง

3. อัตราความยากจน

  • ลดลงจาก 52.9% (H1 2024) → 38.1% หลังมาตรการรัดเข็มขัด

4. ดุลการค้า

  • เกินดุล $5.071 พันล้าน (ลดจากปี 2024: $18.928 พันล้าน)

  • การส่งออกเกษตรและพลังงานช่วยรักษาดุลบวก แม้ราคาสากลค่อนข้างนิ่ง

5. ขาดดุลงบประมาณ

  • นโยบายหลัก: งบเกินดุล

  • ตัดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา งานสาธารณะ เงินอุดหนุน

  • ปรับโครงสร้างภาษี ลดภาษี 19 รายการ และสร้าง RIGI

  • ผล: ส.ค. 2025 งบเกินดุลสะสม 1.3% ของ GDP

ทำไมอาร์เจนตินาถึงวิกฤติอีกครั้ง?

  • การลงทุนยังไม่ตามคาด และการเติบโตช้าลง

  • ความไม่แน่นอนจาก ธนาคารกลางและค่าเปโซ

  • ปีที่ผ่านมา รัฐบาลยังคง ควบคุมทุน และใช้ อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ

  • ผล: เปโซอาร์เจนตินาถูกประเมินค่าเกินจริง ส่งผลให้เกิดการนำเข้าเกินตัวและขาดดุลภายนอก

เหตุการณ์สำคัญ:

  • หลังเลือกตั้งจังหวัด Buenos Aires นักลงทุนกลัวการกลับมาของ Peronism

  • ค่าเปโซดิ่ง 10% ใน 15 วัน

  • ธนาคารกลางใช้เงินสำรอง $1.1 พันล้าน แต่ตลาดยังไม่มั่นใจ

การช่วยเหลือจากสหรัฐฯ

  • กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงพร้อมช่วยเหลือทางการเงิน

  • Milei ระงับภาษีส่งออกชั่วคราว

  • ผล: เปโซฟื้น 6%, ดัชนี Merval พุ่ง, ผลตอบแทนพันธบัตรลดเหลือ ~15%

ทางเลือก “Dollarization”?

  • ข้อดี: ลดความเสี่ยงค่าเงินและเงินเฟ้อ

  • ข้อเสีย: สูญเสียอธิปไตยทางการเงิน, พึ่งพานโยบาย Fed, ขาดดุลการค้าแย่ลง

  • ปัญหา: ทุนสำรองดอลลาร์สุทธิไม่เพียงพอ (~5 พันล้าน)

ทางรอดเดียว:

  • ต้องสร้าง ความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

  • ต้องรักษา งบเกินดุลถาวร

การลงทุนในอาร์เจนตินาผ่าน XTB

  • ลูกค้าสามารถเทรดผ่าน MSCI Argentina ETF (ARGT.US)

  • ลงทุนในหุ้นใหญ่และมีสภาพคล่องสูง

  • สามารถเปิดทั้ง long และ short positions

 

นอกจากนี้ เรายังมีตัวเลือกให้ลงทุนใน บริษัทชั้นนำของอาร์เจนตินาที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ ตัวอย่างเช่น:

  • Mercado Libre (อีคอมเมิร์ซ)

  • YPF (น้ำมัน)

  • Loma Negra Industrial (อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์)

  • Banco Macro (ธนาคาร)

  • Grupo Financiero Galicia (การเงิน)

  • Pampa Energía (พลังงาน)

  • Telecom Argentina (โทรคมนาคม)

 

