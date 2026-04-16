Morgan Stanley ไตรมาส 1 ปี 2026: รายได้ทำสถิติสูงสุด และเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ทำสถิติใหม่

Morgan Stanley เริ่มต้นปี 2026 ด้วยผลประกอบการไตรมาสที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูงอย่างชัดเจน โดยทั้งรายได้และกำไรออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ ที่สำคัญ ผลลัพธ์นี้ไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวหรือแรงหนุนระยะสั้นของตลาด แต่เป็นผลจากความแข็งแกร่งในหลายธุรกิจหลักพร้อมกัน
ขณะเดียวกัน ยังเห็นการฟื้นตัวในกลุ่มธุรกิจที่มีความผันผวนตามวัฏจักร เช่น การเทรดและวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ควบคู่ไปกับความมั่นคงต่อเนื่องของธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) ซึ่งยังคงเป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างรายได้โดยรวม
ดังนั้น ไตรมาสนี้ไม่เพียงสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวก แต่ยังสะท้อนถึงโมเดลธุรกิจที่มีความสมดุลและสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งได้ในหลากหลายสภาวะตลาด อย่างไรก็ตาม รายงานยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ไม่สม่ำเสมอ ทำให้ภาพรวมแม้จะดีมาก แต่ยังไม่ถึงขั้น “ร้อนแรงสุดขีด”
ผลประกอบการสำคัญ
- รายได้รวม: 20.58 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาดการณ์ 19.71 พันล้านดอลลาร์)
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 3.43 ดอลลาร์
- Institutional Securities: 10.7 พันล้านดอลลาร์
- Wealth Management: 8.52 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- รายได้จาก Equities trading: 5.15 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- รายได้จาก FICC trading: 3.36 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- Investment Banking: 2.12 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ: 2.7 พันล้านดอลลาร์ (สูงกว่าคาด)
- เงินฝาก: 428 พันล้านดอลลาร์
- CET1 ratio: 15.1%
- ROE: 21%
- ROTE: 27.1%
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน: 13.47 พันล้านดอลลาร์
ปฏิกิริยาตลาด
หลังประกาศงบ หุ้นปรับตัวขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด สะท้อนมุมมองเชิงบวกของนักลงทุน โดยโฟกัสหลักอยู่ที่ความแข็งแกร่งของธุรกิจเทรดและความมั่นคงของ Wealth Management ซึ่งช่วยสร้างคุณภาพของกำไรในระดับสูง
ธุรกิจเทรดเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดย FICC เซอร์ไพรส์เชิงบวก
กลุ่ม Markets เป็นจุดแข็งที่สุดของรายงาน รายได้จากการเทรดหุ้น (Equities) อยู่ที่ 5.15 พันล้านดอลลาร์ จากกิจกรรมลูกค้าที่คึกคักและสภาพตลาดที่เอื้ออำนวย
ที่โดดเด่นยิ่งกว่าคือ FICC ซึ่งทำรายได้ 3.36 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดอย่างชัดเจน ท่ามกลางผลประกอบการที่ผสมกันของคู่แข่งในกลุ่มเดียวกัน นี่จึงเป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์สำคัญของไตรมาส และสะท้อนว่า Morgan Stanley ไม่ได้แค่ได้ประโยชน์จากความผันผวน แต่ยังสามารถสร้างรายได้จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในตลาดหุ้นและตราสารหนี้
Institutional Securities และ Investment Banking กลับมามีโมเมนตัม
Institutional Securities ทำรายได้เป็นสถิติใหม่ที่ 10.7 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของลูกค้าและระดับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น
ในฝั่งวาณิชธนกิจ กิจกรรมที่ปรึกษา (Advisory) ฟื้นตัวชัดเจน บ่งชี้ถึงการกลับมาของดีล M&A อย่างไรก็ตาม งาน Underwriting ยังไม่สม่ำเสมอ โดยรายได้จากการออกหุ้นและตราสารหนี้ยังต่ำกว่าคาดการณ์ในแง่บวกที่สุด สะท้อนว่าตลาด Primary ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่
Wealth Management: เสาหลักของความมั่นคง
Wealth Management ยังคงยืนยันบทบาทสำคัญ โดยทำรายได้ 8.52 พันล้านดอลลาร์ พร้อม margin ก่อนภาษีราว 30%
จุดเด่นที่สุดคือเงินไหลเข้าสินทรัพย์ (Asset inflows) ที่สูงถึง 118 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว โดยกว่า 53 พันล้านดอลลาร์เป็นเงินที่สร้างค่าธรรมเนียม (fee-based) ช่วยเสริมฐานรายได้ประจำและเพิ่มเสถียรภาพของกำไร
โมเดลของ Morgan Stanley จึงชัดเจนมากขึ้นเรื่อย ๆ คือใช้ธุรกิจ Wealth Management ที่มี margin สูง มาถ่วงดุลความผันผวนของธุรกิจเทรด
ควบคุมต้นทุนได้ดี และประสิทธิภาพดีขึ้น
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอยู่ที่ 13.47 พันล้านดอลลาร์ ใกล้เคียงคาดการณ์ แต่รายได้ที่สูงขึ้นช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้น อัตราส่วน cost-to-income ลดลงมาอยู่ราว 65% สะท้อน operating leverage ที่ดีขึ้น
ฐานะการเงินและความเสี่ยงยังแข็งแกร่ง
CET1 ratio อยู่ที่ 15.1% ถือว่าแข็งแกร่งมาก เงินฝากเพิ่มขึ้นแตะ 428 พันล้านดอลลาร์ เสริมความมั่นคงด้านเงินทุน
สำรองหนี้สูญอยู่ที่ 98 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับต่ำ และไม่สะท้อนความเสี่ยงด้านคุณภาพสินทรัพย์ที่น่ากังวล
จุดอ่อนมี แต่ไม่ใช่ประเด็นหลัก
แม้ภาพรวมจะแข็งแกร่ง แต่ยังมีจุดอ่อนบางส่วน เช่น
- Underwriting บางส่วนยังอ่อนตัว
- มีเงินไหลออกในสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับหุ้น
- ธุรกิจ Investment Management อ่อนแอกว่าคาดเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ยังถือว่าเป็นรองเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
สรุป
ไตรมาส 1 ปี 2026 ของ Morgan Stanley ถือว่า “แข็งแกร่งและมีคุณภาพสูง” อย่างชัดเจน ผลประกอบการดีกว่าคาด หนุนโดยธุรกิจเทรดที่แข็งแกร่ง เซอร์ไพรส์เชิงบวกใน FICC และความมั่นคงของ Wealth Management
นี่เป็นไตรมาสที่ดีมาก แต่ยังไม่ถึงขั้นร้อนแรงสุด เพราะยังมีบางจุดที่ไม่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม ภาพรวมยังคงสะท้อนถึงคุณภาพของธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสภาพตลาดที่เอื้ออำนวย
Source: xStation5
ข่าวเด่นวันนี้ 16 เม.ย.
AllBirds: จากรองเท้าผ้าใบสู่ AI จะไปได้ไกลแค่ไหน?
“AI Layoffs” เรื่องจริงหรือแค่ข้ออ้างของการปลดคน?
หุ้นควอนตัมคอมพิวติ้งพุ่งแรง หลัง Nvidia เปิดตัวโมเดล AI โอเพนซอร์สสำหรับควอนตัม 📈