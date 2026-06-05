ข่าวเด่นวันนี้ 5 มิ.ย.

- 🚀 SpaceX IPO ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
- ตลาด IPO กำลังจับตารายงานเกี่ยวกับการเข้าตลาดหุ้นของ SpaceX โดยแหล่งข่าวระบุว่าบริษัทของ Elon Musk อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- ดีลดังกล่าวอาจระดมทุนได้ราว 74.4–75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้มูลค่าบริษัทโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 1.75–1.77 ล้านล้านดอลลาร์
- 🚀 SpaceX IPO ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
- ตลาด IPO กำลังจับตารายงานเกี่ยวกับการเข้าตลาดหุ้นของ SpaceX โดยแหล่งข่าวระบุว่าบริษัทของ Elon Musk อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- ดีลดังกล่าวอาจระดมทุนได้ราว 74.4–75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้มูลค่าบริษัทโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 1.75–1.77 ล้านล้านดอลลาร์
หลังการเปิดซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่วอลล์สตรีท บรรยากาศการลงทุนยังคงระมัดระวังและผันผวน นักลงทุนกำลังประเมินว่าการปรับตัวลง 0.7% ของดัชนี US500 เมื่อวันพุธ ซึ่งยุติสถิติการปรับขึ้นติดต่อกัน 9 วัน เป็นเพียงแรงขายทำกำไร หรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานที่ลึกมากขึ้น
ปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดในวันนี้คือข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงกดดัน sentiment ของนักลงทุน
📊 ข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว
รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดสะท้อนภาพที่อ่อนแอลงเล็กน้อยของตลาดแรงงานสหรัฐฯ
• Initial Jobless Claims เพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 225,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่บริเวณ 212,000–213,000 ราย
• นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสะท้อนถึงการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตลาดแรงงาน
• Continuing Claims อยู่ที่ 1.777 ล้านราย ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า
ข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนมุมมองว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัวลง แต่ยังไม่อ่อนแอมากพอที่จะทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะเร่งลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ
📉 Nasdaq 100: การหมุนกลุ่มหุ้นเกิดขึ้นใต้ผิวตลาด
หลังเปิดตลาด ดัชนี Nasdaq 100 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หุ้น Megacap ขนาดใหญ่ยังค่อนข้างทรงตัว ขณะที่แรงขายกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์
Broadcom ร่วง 14.37% กลายเป็นหุ้นที่กดดันดัชนีมากที่สุด
หุ้นอื่น ๆ ที่ปรับตัวลงแรง ได้แก่:
• CrowdStrike -9.97%
• Micron -7.23%
• ARM -6.94%
• Marvell -5.88%
• AMD -5.36%
• Lam Research -3.99%
ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวก:
• Nvidia +0.18%
• Apple +0.40%
• Microsoft +0.88%
• Alphabet +1.13%
• Meta +2.22%
แผนภาพ Treemap แบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแสดงให้เห็นว่า การปรับตัวลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี แรงขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูง ขณะที่หุ้น Megacap ขนาดใหญ่ยังคงช่วยพยุงดัชนีเอาไว้
📌 หุ้นบวกและลบโดดเด่นที่สุด (Biggest Winners and Losers)
ฝั่งขาขึ้น นักลงทุนเริ่มหันไปหาหุ้นเชิงป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับกระแส AI น้อยกว่า
📈 หุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นใน Nasdaq 100
• Vertex Pharmaceuticals +3.07%
• Thomson Reuters +2.93%
• Automatic Data Processing +2.59%
• Copart +2.47%
• Booking Holdings +2.47%
• Meta Platforms +2.22%
• MercadoLibre +2.22%
ในทางกลับกัน หุ้นเทคโนโลยียังคงครองรายชื่อหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI
อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทในกลุ่มนี้ยังคงให้ผลตอบแทนแข็งแกร่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทำให้การปรับตัวลงในวันนี้ดูคล้ายกับแรงขายทำกำไรเชิงรุกและการปรับมุมมองต่อความคาดหวังของตลาด มากกว่าจะเป็นการกลับทิศของแนวโน้มระยะยาว
🎯 หุ้นที่น่าจับตา
Broadcom กลายเป็นปัจจัยลบหลักของตลาดในวันนี้ แม้บริษัทจะรายงานรายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่แนวโน้มยอดขายชิป AI ถูกมองว่า “ระมัดระวังเกินไป” เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่สูงมากของตลาดก่อนหน้านี้
• CrowdStrike ร่วงเกือบ 10% แม้ว่าบริษัทจะปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี แต่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI
• Micron, ARM, Marvell, AMD และ Lam Research ต่างเผชิญแรงขายเช่นกัน สะท้อนการปรับฐานในวงกว้างของหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
• PVH Corp. ปรับตัวลงหลังบริษัทลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี โดยระบุว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งกับอิหร่านส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน
• Lululemon มีกำหนดประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด โดยตลาดออปชันประเมินว่าหุ้นอาจเคลื่อนไหวราว 9.4% สะท้อนความคาดหวังต่อความผันผวนที่สูง
• MicroStrategy และ Coinbase ยังคงถูกกดดันตามการปรับตัวลงของ Bitcoin สู่บริเวณ 62,500–64,000 ดอลลาร์
EU Wrap: ตลาดยังคงทรงตัว ท่ามกลางการสลับกลุ่มหุ้น 🔎
US100 เริ่มหมดแรงเหนือระดับ 30,000 จุดแล้วหรือไม่? 📌
Broadcom ทำผลประกอบการดีกว่าคาด แต่ราคาหุ้นร่วงเกือบ 13% ⚔️
Bitcoin ร่วงต่อ 3% ขยายแรงขายในตลาด 📉 ลุ้นเกิดรูปแบบ Double Bottom หรือไม่?