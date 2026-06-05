  
08:25 · 5 มิถุนายน 2026

ข่าวเด่นวันนี้ 5 มิ.ย.

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • 🚀 SpaceX IPO ดึงดูดความสนใจของนักลงทุน
  • ตลาด IPO กำลังจับตารายงานเกี่ยวกับการเข้าตลาดหุ้นของ SpaceX โดยแหล่งข่าวระบุว่าบริษัทของ Elon Musk อาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น
  • ดีลดังกล่าวอาจระดมทุนได้ราว 74.4–75 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้มูลค่าบริษัทโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 1.75–1.77 ล้านล้านดอลลาร์

หลังการเปิดซื้อขายในวันพฤหัสบดีที่วอลล์สตรีท บรรยากาศการลงทุนยังคงระมัดระวังและผันผวน นักลงทุนกำลังประเมินว่าการปรับตัวลง 0.7% ของดัชนี US500 เมื่อวันพุธ ซึ่งยุติสถิติการปรับขึ้นติดต่อกัน 9 วัน เป็นเพียงแรงขายทำกำไร หรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการปรับฐานที่ลึกมากขึ้น

ปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาดในวันนี้คือข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลง แรงกดดันต่อหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงกดดัน sentiment ของนักลงทุน

📊 ข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดแรงงานเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัว

รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานล่าสุดสะท้อนภาพที่อ่อนแอลงเล็กน้อยของตลาดแรงงานสหรัฐฯ

• Initial Jobless Claims เพิ่มขึ้น 13,000 ราย สู่ระดับ 225,000 ราย สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลงสู่บริเวณ 212,000–213,000 ราย
• นับเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสะท้อนถึงการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของตลาดแรงงาน
• Continuing Claims อยู่ที่ 1.777 ล้านราย ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้า

ข้อมูลดังกล่าวอาจช่วยสนับสนุนมุมมองว่าตลาดแรงงานเริ่มอ่อนตัวลง แต่ยังไม่อ่อนแอมากพอที่จะทำให้ตลาดคาดการณ์ว่า Fed จะเร่งลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูงยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อ

📉 Nasdaq 100: การหมุนกลุ่มหุ้นเกิดขึ้นใต้ผิวตลาด

หลังเปิดตลาด ดัชนี Nasdaq 100 แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน หุ้น Megacap ขนาดใหญ่ยังค่อนข้างทรงตัว ขณะที่แรงขายกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์

Broadcom ร่วง 14.37% กลายเป็นหุ้นที่กดดันดัชนีมากที่สุด

หุ้นอื่น ๆ ที่ปรับตัวลงแรง ได้แก่:

• CrowdStrike -9.97%
• Micron -7.23%
• ARM -6.94%
• Marvell -5.88%
• AMD -5.36%
• Lam Research -3.99%

ในขณะเดียวกัน บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่หลายแห่งยังคงเคลื่อนไหวในแดนบวก:

• Nvidia +0.18%
• Apple +0.40%
• Microsoft +0.88%
• Alphabet +1.13%
• Meta +2.22%

แผนภาพ Treemap แบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดแสดงให้เห็นว่า การปรับตัวลงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวงกว้างทั่วทั้งกลุ่มเทคโนโลยี แรงขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูง ขณะที่หุ้น Megacap ขนาดใหญ่ยังคงช่วยพยุงดัชนีเอาไว้

📌 หุ้นบวกและลบโดดเด่นที่สุด (Biggest Winners and Losers)

ฝั่งขาขึ้น นักลงทุนเริ่มหันไปหาหุ้นเชิงป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับกระแส AI น้อยกว่า

📈 หุ้นปรับตัวขึ้นโดดเด่นใน Nasdaq 100

• Vertex Pharmaceuticals +3.07%
• Thomson Reuters +2.93%
• Automatic Data Processing +2.59%
• Copart +2.47%
• Booking Holdings +2.47%
• Meta Platforms +2.22%
• MercadoLibre +2.22%

ในทางกลับกัน หุ้นเทคโนโลยียังคงครองรายชื่อหุ้นที่ปรับตัวลงมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI

อย่างไรก็ตาม หลายบริษัทในกลุ่มนี้ยังคงให้ผลตอบแทนแข็งแกร่งในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทำให้การปรับตัวลงในวันนี้ดูคล้ายกับแรงขายทำกำไรเชิงรุกและการปรับมุมมองต่อความคาดหวังของตลาด มากกว่าจะเป็นการกลับทิศของแนวโน้มระยะยาว

🎯 หุ้นที่น่าจับตา

Broadcom กลายเป็นปัจจัยลบหลักของตลาดในวันนี้ แม้บริษัทจะรายงานรายได้ทำสถิติสูงสุดใหม่ แต่แนวโน้มยอดขายชิป AI ถูกมองว่า “ระมัดระวังเกินไป” เมื่อเทียบกับความคาดหวังที่สูงมากของตลาดก่อนหน้านี้

 

• CrowdStrike ร่วงเกือบ 10% แม้ว่าบริษัทจะปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี แต่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI

• Micron, ARM, Marvell, AMD และ Lam Research ต่างเผชิญแรงขายเช่นกัน สะท้อนการปรับฐานในวงกว้างของหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา

• PVH Corp. ปรับตัวลงหลังบริษัทลดคาดการณ์ผลประกอบการทั้งปี โดยระบุว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งกับอิหร่านส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

• Lululemon มีกำหนดประกาศผลประกอบการหลังตลาดปิด โดยตลาดออปชันประเมินว่าหุ้นอาจเคลื่อนไหวราว 9.4% สะท้อนความคาดหวังต่อความผันผวนที่สูง

• MicroStrategy และ Coinbase ยังคงถูกกดดันตามการปรับตัวลงของ Bitcoin สู่บริเวณ 62,500–64,000 ดอลลาร์

 

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