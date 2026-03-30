Morning Wrap: ตลาดเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แล้วสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไร❓

🌍 ภูมิรัฐศาสตร์ – ตะวันออกกลางยังคงเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจ
- ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังทวีความรุนแรงขึ้น: ในช่วงสุดสัปดาห์ กลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีอิสราเอล ขณะที่การโจมตีของอิสราเอลทำให้เกิดไฟดับชั่วคราวในกรุงเตหะรานและพื้นที่โดยรอบ
- สหรัฐฯ ยังคงเสริมกำลังทหารในภูมิภาคนี้ โดยมีทหารหน่วยรบพิเศษหลายร้อยนาย (Rangers, SEALs), นาวิกโยธินหลายพันนาย และกองพลร่มที่ 82 (82nd Airborne Division) ประจำการอยู่แล้ว ซึ่งเปิดทางให้ทรัมป์มีตัวเลือกสำหรับปฏิบัติการภาคพื้นดิน
- ปากีสถานประกาศว่าจะเป็นเจ้าภาพการเจรจาโดยตรงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ขณะที่ทรัมป์ส่งสัญญาณทั้งความคืบหน้าในการเจรจา และความเป็นไปได้ของการยึดโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของอิหร่าน รวมถึงเกาะคาร์ก (Kharg Island)
- โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านเป็นไปด้วยดี และอิหร่านได้ตกลงในประเด็นส่วนใหญ่จาก 15 ข้อที่สหรัฐฯ เสนอ
- อิสราเอลยืนยันผ่านช่อง 12 ว่า หากเกิดปฏิบัติการภาคพื้นดินของสหรัฐฯ ในอิหร่าน กองทัพอิสราเอลจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการภาคพื้นดิน
🛢️ น้ำมันและวัตถุดิบ
- น้ำมันดิบเบรนท์เปิดสัปดาห์ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (~107.7 ดอลลาร์/บาร์เรล +0.84%) ก่อนจะย่อตัวลงหลังช่วงรีบาวด์แรก สะท้อนความไม่แน่นอนของตลาดจากทั้งความหวังเรื่องการลดความตึงเครียด และความเสี่ยงจริงของการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
- ตลาดกำลังจับตาการเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันอย่างใกล้ชิด โดยทรัมป์ระบุว่าอิหร่านอนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมัน 20 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว
- ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซื้อขายที่ 4,514 ดอลลาร์/ออนซ์ (+0.49%) ขณะที่เงิน (Silver) เพิ่มขึ้น 0.77% ที่ 70.4 ดอลลาร์/ออนซ์ สะท้อนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและป้องกันเงินเฟ้อที่ยังแข็งแกร่งท่ามกลางความเสี่ยงสงคราม
- ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ลดลง 3.23% อยู่ที่ 2.93 ดอลลาร์/MMBtu ขณะที่ข้าวสาลีในตลาด CBOT กำลังมุ่งหน้าสู่การเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 4 จาก 5 เซสชัน เนื่องจากต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นกดดันแนวโน้มการผลิตทางการเกษตร
🏛️ ธนาคารกลางญี่ปุ่นและเงินเยน
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ยังคงเดินหน้าแนวทางการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยสรุปความคิดเห็น (Summary of Opinions) ระบุถึงความพร้อมในการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้จะยังคงกังวลต่อเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันและความเสี่ยงภาวะ stagflation
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อัตสึชิ มิมูระ ขู่ว่าจะ “ดำเนินมาตรการเด็ดขาด” ต่อการเก็งกำไรค่าเงินเยน ซึ่งเป็นการยกระดับถ้อยแถลงเรื่องการแทรกแซงตลาดอย่างชัดเจน สอดคล้องกับความเห็นของผู้ว่าการอุเอดะที่เน้นความสำคัญของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินเฟ้อ
- USD/JPY ปรับตัวลดลงจากราว 160.50 มาอยู่ที่ ~159.72 (-0.35%) ทำให้เงินเยนเป็นสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้ ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) อ่อนตัวลงต่ำกว่า 100 จุด (-0.11%) ส่วนสกุลเงินกลุ่มแอนติพอดส์และดอลลาร์แคนาดาเป็นกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด
📊 ตลาดเอเชียและดัชนีหุ้น
- ดัชนี JP225 (Nikkei) ปรับตัวขึ้น +1.02% มาอยู่ที่ประมาณ 51,757 จุด โดยสามารถฟื้นตัวบางส่วนจากการปรับตัวลงก่อนหน้า ตลาดในภูมิภาครีบาวด์ หลังความขัดแย้งไม่ได้ยกระดับขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงสุดสัปดาห์
- ดัชนี CHN.cash (จีน) ปรับขึ้น 0.90% มาอยู่ที่ 8,401 จุด ขณะที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY วันนี้ที่ 6.9223 สูงกว่าคาดการณ์ตลาดเล็กน้อย (6.9205) ส่งผลให้เงินหยวนอ่อนค่าลงเล็กน้อย
- ฟิวเจอร์สยุโรปของดัชนี DAX (DE40) ชี้ว่าตลาดอาจเปิดที่ระดับใกล้ 22,380 จุด (+0.41%) ขณะที่ S&P 500 (US500) ปรับขึ้น 0.33% มาอยู่ที่ 6,419 จุด และ Nasdaq (US100) เพิ่มขึ้น 0.43% มาอยู่ที่ 23,353 จุด
₿ Cryptocurrencies
Bitcoin stands out during the trading session: up 1.36% to ~$67,506 – the cryptocurrency is benefiting from both inflationary pressures and the broader "risk-on" market rally.
📅 In the spotlight this week
Friday: Key U.S. NFP report, along with ISM Manufacturing and Retail Sales data—these figures will determine the Fed’s path amid war-related uncertainty.
Eurozone: Preliminary CPI for March (Villeroy signals the ECB’s readiness to act, but says it is too early for specific decisions)
Australia: RBA Minutes – Following the government’s decision to cut the fuel tax, Morgan Stanley warns of a supply shock in the fuel market and upside risks.
BoJ Tankan (Q1 2026) – a key indicator of Japanese business sentiment following weeks of interventionist rhetoric.
