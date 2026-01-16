Morning wrap (16.01.2026)

- ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกอย่างแข็งแกร่ง ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการรีบาวด์ของตลาดวอลล์สตรีท ปัจจัยหลักที่หนุนการปรับขึ้นมาจากความเชื่อมั่นที่กลับมาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งช่วยหนุนผลการดำเนินงานของดัชนีโดยรวม โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.3% Nasdaq ปรับขึ้นมากกว่า 0.2% ขณะที่ Dow Jones นำตลาดด้วยการปรับขึ้น 0.6%
- ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายใหม่ของสหรัฐฯ สะท้อนว่าเฟดยังมีพื้นที่ในการคงท่าทีอดทนต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอนาคต โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการลดลงต่ำกว่า 200,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 215,000 ราย ส่งผลให้ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนเมษายนลดลงต่ำกว่า 40% บ่งชี้ว่าตลาดเริ่มลดการคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายของเฟดเพิ่มเติม
- แม้รัฐบาลทรัมป์จะยืนยันว่าจะไม่เข้าแทรกแซงสถานการณ์ในอิหร่าน แต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงอยู่ในระดับสูง รายงานระบุว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูพยายามชะลอการโจมตี ซึ่งสะท้อนว่ายังมีความเป็นไปได้ของการยกระดับความตึงเครียด หรือการเพิ่มการปรากฏตัวทางทหารของสหรัฐฯ ในภูมิภาค
- ตลาดหุ้นเอเชียปิดผสม หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะผู้ผลิตชิป ปรับตัวขึ้นหลัง TSMC รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด อย่างไรก็ตาม ดัชนีหลักส่วนใหญ่ เช่น Nikkei 225, Hang Seng และ Shanghai Composite ปิดลบ ข้อยกเว้นคือดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียที่ปรับขึ้นเกือบ 0.5%
- ตลาดฟอเร็กซ์: เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นในช่วงการซื้อขายเอเชีย หลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าทุกทางเลือกยังคงอยู่บนโต๊ะ รวมถึงความเป็นไปได้ของการแทรกแซงร่วมกับสหรัฐฯ เพื่อป้องกันการอ่อนค่าของค่าเงินที่มากเกินไป นอกจากนี้ เงินเยนยังได้แรงหนุนจากสัญญาณว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) อาจเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- แคนาดาและจีนประกาศความคืบหน้าในการปรับปรุงความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยพิจารณาความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภาคเกษตรกรรมและพลังงาน
- ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) กำหนดอัตราอ้างอิง USD/CNY ประจำวันนี้ที่ 7.0078 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.9722
- ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ กลับมาอีกครั้ง หลังทำเนียบขาวส่งสัญญาณว่าภาษีต่อชิป AI เป็นเพียง “ก้าวแรก” ของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นซึ่งมุ่งเป้าไปยังอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
- ตลาดโลหะมีค่า: ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 4,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เงินร่วงมากกว่า 2% ใกล้ระดับ 90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ พัลลาเดียมปรับลงราว 5% สู่ระดับ 1,730 ดอลลาร์ ขณะที่แพลทินัมลดลงมากกว่า 3.5% มาอยู่ที่ประมาณ 2,320 ดอลลาร์
- คริปโทเคอร์เรนซี: บิตคอยน์ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.1% ส่วนอีเธอเรียมทรงตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลง
