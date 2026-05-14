Economic Calendar: ทุกสายตาจับจ้องผู้บริโภคสหรัฐฯ 🇺🇸 (14.05.2026)

แม้ว่าการประชุมสุดยอด Trump–Xi ที่ปักกิ่งจะยังคงเป็นประเด็นหลักของตลาดโลก แต่ความสนใจของนักลงทุนในช่วงบ่ายวันนี้จะหันไปจับตาผู้บริโภคสหรัฐฯ
หลังการประกาศตัวเลข GDP และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหราชอาณาจักร ตลาดกำลังรอข้อมูลยอดค้าปลีก (Retail Sales) และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศเวลา 14:30 CET
ขณะเดียวกัน คืนนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายเตรียมกล่าวสุนทรพจน์ ได้แก่ Hammack, Barr และ Williams หลังจาก Neel Kashkari เตือนว่าสงครามในอิหร่านกำลังกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง นักลงทุนจึงจับตาทุกถ้อยคำเพื่อประเมินว่า Fed ยังเปิดโอกาสสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมหรือไม่
ชุดข้อมูลเศรษฐกิจครั้งนี้อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาด FX ที่ยังค่อนข้างเงียบในตอนนี้ และอาจส่งผลต่อคู่เงินดอลลาร์สำคัญอย่าง EURUSD และ USDCAD
