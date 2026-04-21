Morning wrap: ตลาดวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น ท่ามกลางความหวังการเจรจาสหรัฐฯ–อิหร่านรอบใหม่ 🗽

- ตลาดโลกกลับมาอยู่ในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งหลังจากหยุดพักช่วงสั้น ๆ โดยได้รับแรงหนุนจากสัญญาณที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐฯ ซึ่งช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นของนักลงทุน การพัฒนานี้เพิ่มความคาดหวังต่อการลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางก่อนถึงเส้นตายข้อตกลงหยุดยิง ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันยังคงถูกกดดันในทิศทางขาลง
- ในวันอังคาร ดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตัวขึ้น 0.1% โดยได้รับแรงสนับสนุนจากความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลง และกระแสความหวังใหม่ในกลุ่ม AI ซึ่งช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชียอีกครั้ง ขณะที่ฟิวเจอร์ส S&P 500 (US500) ปรับขึ้น 0.15% มาอยู่ที่ระดับ 7,160 จุด
- ทั้งนี้ต้องระบุว่า การปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 11 วันของดัชนีดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นสถิติการปรับตัวขึ้นยาวนานที่สุดในรอบ 5 ปี แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางช่วงสุดสัปดาห์จะกดดันความเชื่อมั่นในระยะสั้น
- ในภูมิภาคเอเชีย ตลาดหุ้นเกาหลีใต้โดดเด่น โดยทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่หุ้น Apple ถูกกดดันในการซื้อขายหลังตลาดสหรัฐฯ หลังมีข่าวการเปลี่ยนแปลงผู้นำบริษัท
- ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นชี้ว่าโมเมนตัมเชิงบวกจากเอเชียอาจส่งต่อไปยังตลาดยุโรปและวอลล์สตรีท
- ด้านโลหะมีค่า ราคาทองคำปรับตัวลง 0.6% มาอยู่ราว 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่เงิน (Silver) ลดลงประมาณ 1%
- ในตลาดคริปโต บิตคอยน์อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 75,750 ดอลลาร์
- ในเอเชีย กลุ่มเทคโนโลยียังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยดัชนีเทคโนโลยีของ MSCI Technology Index ปรับขึ้น 2.4% ทำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 38%
- ความแข็งแกร่งของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังได้รับการยืนยันจากดัชนี Philadelphia Semiconductor Index ที่ทำสถิติปรับขึ้นต่อเนื่อง 14 วันติดต่อกัน ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี 2014
- ในฝั่งบริษัท Amazon และ Anthropic ได้รับความสนใจจากตลาด โดยมีแผนขยายความสามารถด้าน AI inference ในเอเชียและยุโรป โดย Anthropic เตรียมลงทุนมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยี AWS
- นอกจากนี้ Amazon ยังส่งสัญญาณอาจลงทุนเพิ่มเติมสูงสุด 25 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic ซึ่งสะท้อนการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์
- ด้าน Apple มีการประกาศว่า John Ternus จะขึ้นดำรงตำแหน่ง CEO คนใหม่ ขณะที่ Tim Cook จะเปลี่ยนไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (Executive Chairman) โดย Cook ยังคงมีบทบาทสนับสนุนบางส่วนขององค์กร รวมถึงการประสานงานกับผู้กำหนดนโยบายระดับโลก
GBPUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูลตลาดแรงงานอังกฤษออกมาดีกว่าคาด
ข่าวเด่นวันนี้ 21 เม.ย.
