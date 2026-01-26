Morning Wrap: ทองคำทะลุระดับประวัติศาสตร์ 5,000 ดอลลาร์; NATGAS ทำแนวรับ-แนวต้านเบรกเอาท์แรงอีกครั้ง🚨

- เรากำลังเริ่มต้นสัปดาห์การเทรดใหม่ในตลาดต่างประเทศ
- การเปิดตลาดวันจันทร์มีความผันผวนและน่าสนใจมาก แนวโน้ม “การลดการใช้ดอลลาร์” ที่เห็นได้ชัดในสัปดาห์ที่ผ่านมา หยุดชะงักลงในวันนี้
- คู่สกุลเงิน EURUSD ร่วงลง 0.32% ในช่วงวัน และกำลังซื้อขายในโซน 1.1852 ขณะเดียวกัน USDJPY ยังยืนเหนือระดับ 154.500 ไม่ได้หลุดลงไป โดยระดับนี้เป็นโซนสำคัญที่ถูกกำหนดโดยค่าเฉลี่ย 100 วัน (100-day EMA)
- ในภาพรวมตลาด Forex ขณะนี้ เยนและดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ส่วนสกุลที่ขาดทุนมากที่สุดคือฟรังก์สวิสและดอลลาร์ออสเตรเลีย
- ความแข็งแกร่งของเยนมาจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาอิจิ ที่เตือนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินมาตรการต่อต้านการเก็งกำไร หลังจากที่ค่าเงินอ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
- ตลาดโลหะมีค่าครองความเป็นผู้นำด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น แนวโน้มขาขึ้นที่รุนแรงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงดำเนินต่อในวันนี้ โดย ทองคำ (GOLD) ซื้อขายเหนือระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้นเกือบ 1.9% ในวัน ขณะที่ เงิน (SILVER) ปรับตัวขึ้นสูงสุดถึง 4.85% ทะลุระดับ 107.5 ดอลลาร์
- การพุ่งขึ้นอย่างสุดขีดของราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นผลจากการผสานกันของแนวโน้มลดการใช้ดอลลาร์ ความปั่นป่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเก็งกำไรในตลาดอนุพันธ์เอง
- แนวโน้มของ NATGAS และน้ำมัน WTI ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง สัญญาก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นแล้ว 5.44% จากสภาพอากาศหนาวเย็นและหิมะตกอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ
- ตลาดหุ้นมีความผันผวนแบบผสม ๆ ปัจจุบันสัญญาดัชนีสหรัฐฯ ลดลงระหว่าง 0.10% ถึง 0.3% ในขณะที่ตลาดหุ้นจริงของจีนส่วนใหญ่ปิดลบวันนี้ และ Nikkei 225 ร่วง 1.83% ตลาดออสเตรเลียปิดทำการเนื่องจากวันหยุดราชการ
- ความเชื่อมั่นอ่อนแอจากความกังวลเรื่องการเข้ามาแทรกแซงของญี่ปุ่น และคำขู่ล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับภาษีกับแคนาดา โดยทรัมป์ขู่จะเก็บภาษี 100% หากแคนาดาทำข้อตกลงการค้ากับจีน
- ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ค่อนข้างว่าง นักลงทุนจะจับตาข้อมูล Ifo จากเยอรมนี ยอดค้าปลีกจากโปแลนด์ และการประกาศคำสั่งซื้อสินค้าคงทนจากสหรัฐฯ
- ในตลาดคริปโต ความเชื่อมั่นเริ่มดีขึ้นหลังจากสกุลเงินดิจิทัลร่วงลงไปที่ 86,000 ดอลลาร์ เมื่อวันอาทิตย์
Current volatility on the currency market. Source: xStation
