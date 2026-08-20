Morning Wrap: หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้น Bitcoin พุ่ง 8% – Risk Appetite กลับมาแล้วหรือยัง?

ดัชนีหุ้นเอเชียส่วนใหญ่กำลังซื้อขายในแดนบวกในวันนี้ โดย Hang Seng ของจีนเพิ่มขึ้น 1.1% ขณะที่ Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.3% ส่วน KOSPI ของเกาหลีใต้ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นถึง 5.9%
📈 หุ้น
ปัจจัยหลักที่หนุนการปรับตัวขึ้นมาจากการประกาศของ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ซึ่งส่งผลให้ Bond Yields ระยะยาวปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย พันธบัตรอายุ 30 ปีลดลง 1.8% หรือ 9 bps พร้อมกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงอย่างชัดเจน 0.9%
เงินทุนบางส่วนจึงไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียได้รับแรงหนุนตามไปด้วย
KOSPI ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจาก ราคาหุ้น SK Hynix ที่พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังบริษัทประกาศแผนซื้อหุ้นคืนมูลค่า 40 ล้านล้านวอน (ประมาณ $29 พันล้าน) เมื่อวานนี้ โดยบริษัทมีแผนซื้อคืนและยกเลิกหุ้นสูงสุด 24 ล้านหุ้นภายในวันที่ 19 พ.ย.
สำหรับมาตรการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายดังนี้:
- เพิ่มวงเงินสูงสุดของการซื้อคืนพันธบัตรแต่ละครั้งอย่างน้อย 2 เท่า จาก $2 พันล้านเป็น $4 พันล้าน
- เน้นการซื้อพันธบัตรระยะยาว หรือ Long End ของ Yield Curve ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในตลาด
- เริ่มดำเนินการในวันที่ 9 ก.ย. และมีผลอย่างน้อยจนถึงวันที่ 4 พ.ย. ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศแผนรายไตรมาสฉบับใหม่
🧈 โลหะมีค่า
การลดลงของ Bond Yields ช่วยหนุนราคาทองคำอย่างชัดเจน โดยเมื่อวานราคาทองคำพุ่งขึ้น 4.4% ขณะที่วันนี้เริ่มมีการปรับฐานเล็กน้อย -0.7%
เงิน (Silver) ก็เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อวานปรับตัวขึ้น 5.8%
- ราคาทองคำปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $4,490 ต่อทรอยออนซ์
- ราคาเงินอยู่ที่ประมาณ $67 ต่อออนซ์
₿ คริปโตเคอร์เรนซี
คริปโตเคอร์เรนซีหลักปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดย Bitcoin พุ่งทะลุ $69,000 อย่างแข็งแกร่ง
แรงหนุนมาจากแรงกดดันทางการเมืองของ Donald Trump ที่เรียกร้องให้สภาคองเกรสผ่าน CLARITY Act ขณะที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการประชุมกับตัวแทนจากอุตสาหกรรมคริปโตที่ทำเนียบขาว ซึ่งช่วยจุดประกายความหวังของตลาดอีกครั้งว่า สหรัฐฯ อาจเดินหน้าไปสู่กฎระเบียบที่เอื้อต่ออุตสาหกรรมมากขึ้น
💱 ตลาดเงิน
ตลาด Forex แบบดั้งเดิมกลับเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างออกไป
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ถ่วงน้ำหนักตามการค้า ร่วงลง 0.9% เมื่อวานนี้ แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือน พ.ค. ขณะที่ EURUSD ปรับตัวขึ้น 0.9% และเข้าใกล้ระดับ 1.17
การอ่อนค่าของดอลลาร์ในระดับนี้เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดหลังการประชุม Fed เดือน ก.ค. ซึ่งทำให้นักลงทุนลดการเดิมพันต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลงอย่างมาก
แม้ในทางเทคนิคแล้ว มาตรการของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ไม่ถือเป็นการผ่อนคลายนโยบายการเงิน เนื่องจากอำนาจดังกล่าวอยู่ภายใต้ Federal Reserve แต่ผลกระทบในมุมมองของตลาดมีลักษณะใกล้เคียงกัน
การตัดสินใจดังกล่าวหมายถึง Supply ของดอลลาร์ในตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินสหรัฐฯ อ่อนค่าลงตามธรรมชาติ
รูปที่ 1: การเคลื่อนไหวของสกุลเงินที่สำคัญ (19.08.2026)
Source: XTB Research, 20.08.2026
Today, the situation is stabilising. Currencies typically sold in carry trade transactions are particularly losing ground. The Australian dollar is also performing poorly, weighed down by macroeconomic data released in recent hours.
Figure 2: Performance of Selected Currencies (20.08.2026)
แหล่งที่มา: XTB Research, 20.08.2026
📈 ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
วันนี้ตลาดให้ความสนใจเป็นหลักกับ FOMC Minutes ที่เผยแพร่เมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นบันทึกการหารือจากการประชุม FOMC ครั้งล่าสุด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้:
- “เจ้าหน้าที่หลายคน” มองว่า Fed อาจจำเป็นต้อง ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากเงินเฟ้อยังไม่ชะลอตัวลง
- คณะกรรมการยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อ แม้ “เสียงส่วนใหญ่” คาดว่าเงินเฟ้อจะค่อย ๆ ลดลงในช่วงปลายปี แต่ “หลายคน” ยังคงกังวลว่าเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง โดยระบุว่าเครื่องชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล และความคาดหวังเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นจนสูงกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในอิหร่าน
- เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการ คงอัตราดอกเบี้ยในเดือน ก.ค. มองว่าการหยุดพักจะช่วยให้ Fed ประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การประชุมครั้งนั้น ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงและตัวเลขเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยได้ช่วยสนับสนุนจุดยืนของฝ่ายที่ต้องการคงดอกเบี้ยมากขึ้น
- เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยมองว่า การปรับขึ้นในตอนนี้อาจช่วย ลดความจำเป็นในการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นและมีต้นทุนสูงกว่าในระยะต่อไป
🌍 ภูมิรัฐศาสตร์
มีรายงานล่าสุดจาก Axios โดยอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ว่า กองทัพสหรัฐฯ ได้ดำเนินการอย่างเงียบ ๆ ในการจัดตั้ง เส้นทางเดินเรือที่ปลอดภัยผ่านช่องทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซ ใกล้ชายฝั่งโอมานมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์
มีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันประมาณ 15–20 ลำได้รับการคุ้มกันผ่านช่องแคบในแต่ละคืน ทำให้สามารถส่งออกน้ำมันได้ประมาณ 10 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณก่อนเกิดความขัดแย้ง
ในบางคืน ปริมาณดังกล่าวอาจสูงถึง 15–20 ล้านบาร์เรล โดยกองกำลังสหรัฐฯ ถูกระบุว่ามีส่วนโดยตรงในการอำนวยความสะดวกให้ทั้งเรือบรรทุกน้ำมันที่ออกจากอ่าวพร้อมสินค้า และเรือเปล่าที่เดินทางเข้ามารับน้ำมันดิบ
🛢️ สินค้าโภคภัณฑ์ด้านพลังงาน
จนถึงขณะนี้ รายงานดังกล่าว ยังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาน้ำมันและก๊าซในตลาดโลก
- Brent crude ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่มากกว่า $92 ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 4% จากระดับเมื่อสัปดาห์ก่อน
- WTI crude ปรับตัวขึ้นในอัตราใกล้เคียงกัน โดยปัจจุบันอยู่ที่ต่ำกว่า $85 ต่อบาร์เรล
- ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาก๊าซในยุโรปเพิ่มขึ้นประมาณ 6% โดยราคาก๊าซธรรมชาติบนตลาด Dutch TTF อยู่ที่ประมาณ $63.50 ต่อ MWh
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