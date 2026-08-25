Morning Wrap: คริปโตแข็งแกร่ง Nasdaq อ่อนตัว และสงครามการค้าสหรัฐฯ–แคนาดาเดินหน้าสู่บทใหม่

ตลาดหุ้น
- ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดเมื่อวานนี้ในทิศทางผสม โดย Dow Jones เป็นดัชนีหลักเพียงตัวเดียวของสหรัฐฯ ที่ยังปิดในแดนบวก เพิ่มขึ้นเกือบ 0.3%
- ขณะที่ดัชนีหลักอื่น ๆ ปรับตัวลดลง โดย S&P 500 ลดลง 0.3% และ Nasdaq ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี ปิดลบ 0.8%
- หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และชิปหน่วยความจำถูกเทขายอย่างหนัก โดย Nvidia, Intel และ AMD ต่างปรับตัวลงเกือบ 3% ขณะที่ Micron และ Sandisk ร่วงราว 6%
- แรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยีเกิดขึ้นเพียงสองวันก่อน Nvidia จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส ซึ่งจะเป็น บททดสอบสำคัญต่อความคาดหวังที่สูงของหุ้นกลุ่ม AI
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดการซื้อขายในแดนลบช่วงแรก ตาม บรรยากาศการลงทุนที่อ่อนแอจากวอลล์สตรีทและแรงกดดันต่อหุ้นเทคโนโลยี
- อย่างไรก็ตาม ระหว่างการซื้อขาย หลายตลาดในเอเชียสามารถฟื้นตัวจากช่วงเปิดตลาดที่ติดลบได้ ส่งผลให้ Nikkei ของญี่ปุ่นพลิกกลับมาอยู่ในแดนบวก ขณะที่ KOSPI ของเกาหลีใต้ลดการขาดทุนลงเกือบทั้งหมด และ ASX 200 ของออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้น
- แรงกดดันในตลาดช่วงต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่า ตลาดหุ้นฮ่องกง อินเดีย และบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงอ่อนตัว
ภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการค้า
- Donald Trump เดินหน้ายกระดับสงครามการค้ากับแคนาดาอย่างรุนแรง หลังการเจรจาการค้าล่ม โดยพุ่งเป้าไปที่ นายกรัฐมนตรี Mark Carney และระบุว่า แคนาดาจำเป็นต้อง “เข้าร่วมแนวทางเดียวกัน”
- มาตรการที่สร้างแรงกดดันมากที่สุดคือการเก็บภาษีนำเข้า 50% สำหรับรถยนต์ รถบรรทุก และชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดา ซึ่งมีกำหนดเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2027
- มาตรการดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของแคนาดา ขณะเดียวกันก็ เพิ่มต้นทุนการผลิตในสหรัฐฯ เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานของทั้งสองประเทศเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด
- แคนาดาเตรียมตอบโต้ด้วยมาตรการที่เข้มข้น โดย นายกรัฐมนตรี Carney ประกาศเตรียมเรียกเก็บภาษีตอบโต้
- Doug Ford ระบุว่าออตตาวาอาจใช้การส่งออกพลังงานและวัตถุดิบสำคัญเป็นเครื่องมือต่อรอง รวมถึง ไฟฟ้า นิกเกิล ยูเรเนียม และโพแทช
- สถานการณ์ดังกล่าวเพิ่มความเสี่ยงที่ความขัดแย้งระหว่างสองเศรษฐกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจะทวีความรุนแรงขึ้น และสร้าง แรงกดดันต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคทั้งสองฝั่งของชายแดน
- สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่เพื่อกีดกันอิหร่านออกจากระบบการเงินโลก โดย รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่ครอบคลุมการค้าน้ำมัน การขนส่งทางเรือ ทองคำ เทคโนโลยี การบิน และคริปโตเคอร์เรนซี
- Bessent เตือนว่าประเทศที่ทำธุรกิจกับอิหร่านอาจเผชิญมาตรการคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ เช่นกัน พร้อมย้ำว่า ไม่มีประเทศใดได้รับการยกเว้น รวมถึงจีน
- อย่างไรก็ตาม วอชิงตันยังชะลอการใช้มาตรการคว่ำบาตรรองต่อธนาคารรายใหญ่ของจีนในขณะนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้าของอิหร่าน ลดระดับความร่วมมือ ขณะที่ จีนยังคงเป็นหนึ่งในผู้ซื้อน้ำมันดิบรายสำคัญของอิหร่าน
- เป้าหมายของสหรัฐฯ คือการตัดแหล่งรายได้หลักของเตหะรานและผลักดันให้อิหร่านเข้าสู่ภาวะโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจ เพิ่มความเสี่ยงต่อความตึงเครียดในตลาดน้ำมันและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน
เศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงิน
- รายงานการประชุมของ RBA เปิดเผยว่า การตัดสินใจคงดอกเบี้ยที่ 4.35% ในเดือนสิงหาคมไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายดาย
- สมาชิกธนาคารกลางออสเตรเลียมีการหารืออย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ย 25 bps ล่วงหน้า เนื่องจาก เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงและมีความเสี่ยงที่จะกลับมาเร่งตัวขึ้น
- ท้ายที่สุด ที่ประชุมเห็นว่าการคุมเข้มทางการเงินที่ผ่านมาเพียงพอที่จะชะลอเศรษฐกิจได้ ขณะที่ ตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงและสัญญาณการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทำให้ RBA ยังมีเวลาติดตามข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม โอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตยังคงเปิดอยู่
- ญี่ปุ่นกำลังพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGBs) เพื่อ เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคครัวเรือนในการสนับสนุนการระดมทุนของรัฐบาล
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Satsuki Katayama ระบุว่ารายละเอียดของโครงการยังอยู่ระหว่างการพิจารณา แต่ เป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้ภาคครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดพันธบัตรญี่ปุ่นมากขึ้น
สินค้าโภคภัณฑ์และโลหะมีค่า
- โลหะมีค่ากำลังเผชิญแรงกดดันขาลง ส่งผลให้ ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยและหลุดกลับลงมาต่ำกว่าระดับ 4,700 ดอลลาร์
- เงิน (Silver) ปรับตัวลงแรงกว่าทองคำ โดยลดลง ประมาณ 1.3% และหลุดต่ำกว่าระดับ 68 ดอลลาร์
คริปโตเคอร์เรนซี
- บรรยากาศการลงทุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจน สะท้อน การฟื้นตัวของตลาดคริปโต
- Bitcoin พุ่งทะลุระดับ 80,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน สะท้อน การฟื้นตัวของความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงและแรงซื้อในตลาด
- Ethereum ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้น โดย ราคากำลังทดสอบระดับ 2,950 ดอลลาร์
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