MP Materials ดีดตัว 40% ท่ามกลางความตึงเครียดโลก 📈

หุ้นของบริษัทเหมืองแร่และผู้แปรรูปโลหะหายาก MP Materials (MP.US) ฟื้นตัวขึ้นเกือบ 40% จากจุดต่ำสุดในท้องถิ่น และเริ่มปี 2026 ด้วยกำไร การเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนถูกขับเคลื่อนโดยหลายปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์
- โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าภาษีศุลกากรอาจเพิ่มขึ้นเป็น 25% สำหรับประเทศใด ๆ ที่ทำการค้ากับอิหร่าน ซึ่งสื่อว่า จีนอาจต้องเผชิญแรงกดดันหากยังคงนำเข้าน้ำมันอิหร่านในปริมาณมาก สิ่งนี้อาจก่อให้เกิดการตอบโต้และข้อจำกัดเพิ่มเติมในระบบนิเวศการแปรรูปโลหะหายาก ซึ่งจีนยังคงเป็นผู้เล่นหลัก
- การขยายกำลังการผลิตที่ Mountain Pass จึงอยู่ในความสนใจเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐ แม้ในช่วงความตึงเครียดปานกลาง และปัจจุบันวัตถุประสงค์ดังกล่าวเริ่มดูเหมือนเป็นลำดับความสำคัญระดับชาติ สำหรับ MP Materials นี่อาจแปลเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในคำสั่งซื้อและขนาดธุรกิจ
- MP Materials เป็นเจ้าของเหมืองแร่หายากที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐ และดำเนินการโรงงานผลิตและแปรรูปโลหะหายากขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียวในสหรัฐ (Mountain Pass) ทำให้บริษัทมีตำแหน่งเกือบผูกขาดในตลาดที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
- ในปี 2025 บริษัทได้รับประโยชน์จากสัญญากับ Apple และกระทรวงกลาโหมสหรัฐมูลค่ารวมกว่า 900 ล้านดอลลาร์ MP Materials จัดหาวัตถุดิบสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน รวมถึงแม่เหล็กนีโอไดเมียม-พราซิโอดิเมียม (NdPr) ภายในปี 2033 ความต้องการ NdPr อาจเพิ่มขึ้นสูงถึง 5 เท่า ระหว่างปี 2020–2024 ปริมาณการผลิตโลหะหายากของ Mountain Pass (ประมาณ 40,000–45,000 ตัน) เพียงพอสำหรับความต้องการโลหะหายากทั้งหมดของสหรัฐ อย่างไรก็ตาม คอขวดสำคัญยังคงอยู่ที่โครงสร้างพื้นฐานการแปรรูปภายในประเทศระยะต้น ซึ่งยังคงบังคับให้สหรัฐต้องส่งออกวัตถุดิบไปยังจีนเพื่อแปรรูปขั้นต่อไป
- MP Materials กำลังสร้างความเชื่อมโยงที่ขาดหายนี้ บริษัทเปิดสายการแยกและกลั่น NdPr ออกไซด์แห่งแรกของสหรัฐ และผลิตได้ 1,294 ตันในปี 2024 พร้อมทั้งเริ่มก่อสร้างโรงงานแม่เหล็กถาวรในเท็กซัส (คาดว่าจะจัดหาให้ General Motors และบริษัทอื่น ๆ) บริษัทวางแผนว่า ภายในปี 2026 ทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การทำเหมืองจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะดำเนินงานภายในสหรัฐ
แผนภูมิอ้างอิงแสดงความต้องการโลหะหายากทั่วโลก (เส้นสีเหลือง) การผลิตของ MP Materials (สีเขียว) และ “การบริโภคที่เห็นได้ชัด” ในสหรัฐ (สีฟ้า) สำหรับปี 2019–2020 การลดลงของการบริโภคที่เห็นได้ชัดไม่ได้สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงที่อ่อนแอ แต่เกิดจากการส่งออกสารเข้มข้นไปจีนเพื่อแปรรูป และวิธีการบัญชีของ USGS ในทางปฏิบัติ ความต้องการในสหรัฐกำลังเพิ่มขึ้น และช่องว่างระหว่างการผลิตภายในประเทศกับความต้องการที่แท้จริงควรลดลงเมื่อกำลังการผลิตภายในประเทศขยายตัว ความต้องการทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ที่มา: USGS, MP Materials
หุ้น MP Materials (D1)
หุ้น MP Materials กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากสิ้นปี 2025 ที่ผ่านมาค่อนข้างยากลำบาก เมื่อความหวังเรื่องสันติภาพในยูเครนเพิ่มขึ้น และข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ–จีนเริ่มเป็นบวก แม้ว่าจะยังมีความเห็นต่างเชิงกลยุทธ์และการแบ่งอิทธิพลในระดับโลก
MP Materials ปรับตัวขึ้นจากต่ำกว่า 48 ดอลลาร์ต่อหุ้นไปแตะราว 65 ดอลลาร์ และปัจจุบันซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวสำคัญสองเส้น (EMA50 และ EMA200) การปรับฐานลงก่อนหน้าหยุดใกล้ EMA200 ขณะที่ราคายังสร้างรูปแบบ “double-bottom” บริเวณ 50 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับการฟื้นตัว
แรงขับปัจจุบันอาจช่วยให้หุ้นพุ่งไปทดสอบระดับสูงสุดก่อนหน้าได้ ในขณะเดียวกัน หากมีการปรับฐาน ราคาก็อาจย่อลงมาบริเวณ 50 ดอลลาร์ และอาจปิดช่องว่างด้านบนที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับตัวขึ้นในช่วงฤดูร้อน
ที่มา xStation5
