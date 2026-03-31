📊มุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในยุโรป แม้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์

-
ตลาดยุโรปปรับตัวในเชิงบวกเล็กน้อยก่อนการเปิดตลาดสหรัฐฯ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปรับขึ้นใกล้เคียง 1%
ดัชนี WIG20 ของโปแลนด์ และ FTSE MIB ของอิตาลี เป็นผู้นำตลาด โดยฟิวเจอร์สปรับขึ้น 1.8% และ 1.3% ตามลำดับ ขณะที่ FTSE 100, DAX และ CAC 40 ปรับขึ้นราว 1%
ด้าน STOXX Europe 600 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% ขณะที่ตลาดสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ปรับขึ้นน้อยกว่า อยู่ที่ราว 0.8–0.9%
ตลาดยังคงได้รับสัญญาณที่หลากหลายจาก Donald Trump เกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง โดยเขาระบุว่าพร้อมยุติปฏิบัติการโดยไม่จำเป็นต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าสู่ภูมิภาค
ฝั่งข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปมีการประกาศตัวเลขสำคัญจำนวนมาก:
- ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลง 0.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ +0.2% ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 6.3%
- เงินเฟ้อฝรั่งเศส (ตัวเลขสุดท้าย) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 1.7% YoY ขณะที่การใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง 1.4%
- เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเติบโต 1% YoY ตามคาด
- เงินเฟ้อยูโรโซนอยู่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 2.5%
-
ในฝั่งหุ้นรายตัว:
- UBS ปรับขึ้นมากกว่า 3% หลังมีรายงานจาก Financial Times ว่าฝ่ายนิติบัญญัติสวิตเซอร์แลนด์อาจผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงิน
- Unilever เปิดเผยว่ากำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อ McCormick & Company ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราว 1%
- Givaudan ถูกปรับลดคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ โดยชี้ถึงภาวะอ่อนแอของตลาดสินค้าหรูท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
- Pandora เตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้าในแคนาดา เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ
-
ด้านมุมมองเศรษฐกิจ Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ GDP ยูโรโซนลงเหลือ 0.7% จากเดิม 1.4% โดยระบุว่าราคาพลังงานเป็นปัจจัยกดดันหลัก
ในตลาดค่าเงิน เงินปอนด์แข็งค่ามากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นราว 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ขณะที่ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงประมาณ 0.2%
