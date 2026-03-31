อ่านเพิ่มเติม
22:05 · 31 มีนาคม 2026

📊มุมมองเชิงบวกอย่างระมัดระวังในยุโรป แม้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์

-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app
-
-
Open account Download free app

  • ตลาดยุโรปปรับตัวในเชิงบวกเล็กน้อยก่อนการเปิดตลาดสหรัฐฯ โดยดัชนีหลักส่วนใหญ่ปรับขึ้นใกล้เคียง 1%

    ดัชนี WIG20 ของโปแลนด์ และ FTSE MIB ของอิตาลี เป็นผู้นำตลาด โดยฟิวเจอร์สปรับขึ้น 1.8% และ 1.3% ตามลำดับ ขณะที่ FTSE 100, DAX และ CAC 40 ปรับขึ้นราว 1%

    ด้าน STOXX Europe 600 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6% ขณะที่ตลาดสวิตเซอร์แลนด์และเนเธอร์แลนด์ปรับขึ้นน้อยกว่า อยู่ที่ราว 0.8–0.9%

    ตลาดยังคงได้รับสัญญาณที่หลากหลายจาก Donald Trump เกี่ยวกับท่าทีของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง โดยเขาระบุว่าพร้อมยุติปฏิบัติการโดยไม่จำเป็นต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซก่อน แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าสู่ภูมิภาค

    ฝั่งข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปมีการประกาศตัวเลขสำคัญจำนวนมาก:

  • ยอดค้าปลีกเยอรมนีลดลง 0.6% ในเดือนกุมภาพันธ์ ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ +0.2% ขณะที่อัตราว่างงานทรงตัวที่ 6.3%
  • เงินเฟ้อฝรั่งเศส (ตัวเลขสุดท้าย) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 1.7% YoY ขณะที่การใช้จ่ายผู้บริโภคลดลง 1.4%
  • เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรเติบโต 1% YoY ตามคาด
  • เงินเฟ้อยูโรโซนอยู่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 2.5%

  • ในฝั่งหุ้นรายตัว:

  • UBS ปรับขึ้นมากกว่า 3% หลังมีรายงานจาก Financial Times ว่าฝ่ายนิติบัญญัติสวิตเซอร์แลนด์อาจผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงิน
  • Unilever เปิดเผยว่ากำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อ McCormick & Company ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นราว 1%
  • Givaudan ถูกปรับลดคำแนะนำจากนักวิเคราะห์ โดยชี้ถึงภาวะอ่อนแอของตลาดสินค้าหรูท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
  • Pandora เตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้าในแคนาดา เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ

  • ด้านมุมมองเศรษฐกิจ Goldman Sachs ปรับลดคาดการณ์ GDP ยูโรโซนลงเหลือ 0.7% จากเดิม 1.4% โดยระบุว่าราคาพลังงานเป็นปัจจัยกดดันหลัก

    ในตลาดค่าเงิน เงินปอนด์แข็งค่ามากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นราว 0.2% เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ขณะที่ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลงประมาณ 0.2%

ฟอเร็ก ดัชนี หุ้น
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก