อ่านเพิ่มเติม
08:34 · 16 มกราคม 2026

📉 น้ำมันดิ่งแรงที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม

-
-
Open account Download free app

📉 ราคาน้ำมันดิบร่วงเกือบ 3% หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ชะลอแผนโจมตีอิหร่าน และระบุว่าการสังหารผู้ประท้วงน่าจะยุติลง ทำให้สหรัฐฯ อาจยังไม่เริ่มการโจมตีทันที ส่งผลให้ Brent crude ร่วงต่ำกว่า 64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คืนส่วนหนึ่งของแรงพุ่งขึ้นล่าสุด

ข่าวนี้สะท้อนว่า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการปะทะทางทหารที่ใกล้เกิดขึ้น ราคาน้ำมันซึ่งก่อนหน้านี้ถูกหนุนด้วย “risk premium” จากความตึงเครียดและอุปทานที่อาจหยุดชะงัก จึงปรับตัวลดลง

📍 ปัจจัยเสริมที่กดดันราคา:

  • ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด

  • การส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลาและคาซัคสถานเริ่มกลับมาดำเนินการได้

  • ความผันผวนจากตลาดออปชันที่ทำให้ราคาขึ้นลงแรง

ในเชิงเทคนิค ราคาน้ำมันตอนนี้มีแนวรับอยู่ราว 63.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (EMA 200 ชั่วโมง) แม้ว่าความเป็นไปได้ของการโจมตีทางทหารยังคงมี แต่ตลาดเริ่มลดความกังวลลงอย่างชัดเจน

Source: xStation5

16 มกราคม 2026, 17:33

🚨ราคาทองเงินร่วง 1.5% — แนวโน้มขาขึ้นเสี่ยงถูกทำลายหรือไม่?
16 มกราคม 2026, 15:09

Morning wrap (16.01.2026)
16 มกราคม 2026, 09:25

ข่าวเด่นวันนี้ 16 มกราคม
16 มกราคม 2026, 09:15

🔎 ก๊าซธรรมชาติพยายามฟื้นตัวหลังรายงาน EIA

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก