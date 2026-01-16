📉 น้ำมันดิ่งแรงที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคม

📉 ราคาน้ำมันดิบร่วงเกือบ 3% หลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ชะลอแผนโจมตีอิหร่าน และระบุว่าการสังหารผู้ประท้วงน่าจะยุติลง ทำให้สหรัฐฯ อาจยังไม่เริ่มการโจมตีทันที ส่งผลให้ Brent crude ร่วงต่ำกว่า 64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล คืนส่วนหนึ่งของแรงพุ่งขึ้นล่าสุด
ข่าวนี้สะท้อนว่า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ลดลง ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับการปะทะทางทหารที่ใกล้เกิดขึ้น ราคาน้ำมันซึ่งก่อนหน้านี้ถูกหนุนด้วย “risk premium” จากความตึงเครียดและอุปทานที่อาจหยุดชะงัก จึงปรับตัวลดลง
📍 ปัจจัยเสริมที่กดดันราคา:
-
ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด
-
การส่งออกน้ำมันจากเวเนซุเอลาและคาซัคสถานเริ่มกลับมาดำเนินการได้
-
ความผันผวนจากตลาดออปชันที่ทำให้ราคาขึ้นลงแรง
ในเชิงเทคนิค ราคาน้ำมันตอนนี้มีแนวรับอยู่ราว 63.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (EMA 200 ชั่วโมง) แม้ว่าความเป็นไปได้ของการโจมตีทางทหารยังคงมี แต่ตลาดเริ่มลดความกังวลลงอย่างชัดเจน
Source: xStation5
