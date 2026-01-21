NATGAS พุ่ง 10% 🔥📈

- สัญญาทำให้แนวโน้มขาขึ้นยืดยาวต่อเนื่อง! 🚨
ในวันนี้ สัญญาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวขึ้น 10% จากระดับต่ำสุดในท้องถิ่น ราคาพุ่งขึ้นมากกว่า 25% ใน 3 วัน
การดีดตัวขึ้นของราคาน่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากการประเมินมูลค่าของสัญญายังไม่สะท้อนความแตกต่างระหว่าง พยากรณ์อากาศ กับ ระดับการส่งออก การผลิต และปริมาณสำรอง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาสัญญาถูกเขย่าอย่างหนักเมื่อเกิด “Polar Vortex” บริเวณมิดเวสต์ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความต้องการก๊าซธรรมชาติสูงสุดในประเทศ
อุณหภูมิลดฮวบ ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้ราคาสัญญาต้องปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว
NATGAS (กรอบเวลา D1)
Source: xStation5
