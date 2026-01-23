NATGAS พุ่ง 11% ท่ามกลางความหนาวอาร์กติกของสหรัฐแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 📈

ราคาก๊าซธรรมชาติสหรัฐ (Henry Hub) ยังคงปรับตัวขึ้นแรงเกือบ 11% ขึ้นไปใกล้ $5.6/MMBtu ก่อนการโรลโอเวอร์สัญญาในวันนี้ และเพิ่มขึ้นราว 75% ใน 3 วัน แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2022
แรงหนุนหลักมาจาก คลื่นความหนาวอาร์กติกและพายุฤดูหนาวครั้งใหญ่ที่สุดของฤดูกาล ที่คาดว่ามีผลกระทบต่อประชาชนกว่า 175 ล้านคน ส่งผลให้ความต้องการใช้ความร้อนพุ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเกิด short squeeze จากการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์สภาพอากาศ ทำให้เทรดเดอร์ปิดสถานะ bearish อย่างรวดเร็ว
แม้ข้อมูลคลังเก็บจะดู “เบื้องต้นเป็น bearish” เพราะคาดการณ์การถอนสต็อกประมาณ 98 bcf (ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 191 bcf) แต่ Bloomberg เตือนว่า รายงานสัปดาห์หน้ามีโอกาสเป็นหนึ่งในการถอนสต็อกที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ หากอุณหภูมิติดลบรุนแรงจริง
สัญญาณทางเทคนิค RSI บน D1 อยู่เหนือ 70 ชี้ว่าตอนนี้ อยู่ในโซน overbought และมีความเสี่ยงปรับฐาน แต่การปรับฐานที่ชัดเจนอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงคาดการณ์สภาพอากาศก่อน
Source: xStation5
Since the last contract roll, NATGAS has gained nearly 50%.
Source: xStation5
