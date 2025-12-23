NATGAS ร่วงอีก 5% 🛢️ 📉 สภาพอากาศและปริมาณการผลิตเกินความคาดหมาย❗️

สัญญา ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ใน NYMEX ร่วงประมาณ 5.5% หลังปัจจัยการผลิตสูงสุดเป็นประวัติการณ์และการคาดการณ์อากาศอบอุ่นในสหรัฐฯ ราคาก๊าซธรรมชาติปรับลดลงราว 28% นับตั้งแต่ต้นเดือน โดยแรงกดดันทั้งสองปัจจัยเร่งให้ราคากลับสู่ระดับต้นฤดูใบไม้ร่วง
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า การผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยใน Lower 48 States ทำสถิติใหม่ในเดือนธันวาคมที่ 109.9 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สูงกว่าเดือนพฤศจิกายนที่ 109.6 bcf/d
แผนภูมิราคายังถูกกดดันจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่อบอุ่น นักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอุณหภูมิในสหรัฐฯ จะอยู่ใกล้หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลจนถึงวันที่ 6 มกราคม ลดความต้องการใช้ความร้อนภายในครัวเรือน
ตามรายงานของ S&P Global Energy อุปทาน LNG โลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 10% ในปี 2026 ซึ่งเป็นการเติบโตปีต่อปีสูงสุดตั้งแต่ก่อนช่วง COVID-19 พร้อมกันนี้ การเข้าสู่ความสามารถผลิตใหม่จำนวนมากทำให้จังหวะการตัดสินใจลงทุนในโครงการ LNG ระลอกถัดไปชะลอตัว
นอกจากนี้ ตำแหน่ง net long ใน NATGAS เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 นับตั้งแต่ต้นเดือน แม้ว่ายังคงติดลบที่ -106.5k แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ลงทุนที่คาดการณ์การชะลอตัวของการปรับลดราคาล่าสุดกำลังเพิ่มขึ้น
