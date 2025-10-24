อ่านเพิ่มเติม
09:04 · 24 ตุลาคม 2025

NATGAS ปรับตัวลดลงหลังรายงานสต็อก EIA

  • ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงหลัง rollover
  • รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA ออกมา 87 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (คาด 83 พันล้าน)

ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงในวันนี้หลัง rollover ท่ามกลางรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ (EIA) ที่ออกมา 87 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบกับ คาดการณ์ 83 พันล้าน และ ก่อนหน้า 80 พันล้าน

📉 สัญญาณจากตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่า การผลิตเพิ่มขึ้น และ ความต้องการชะลอตัว แม้จะเข้าสู่ ฤดูกาลทำความร้อนแล้ว

 

24 ตุลาคม 2025, 16:18

