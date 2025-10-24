NATGAS ปรับตัวลดลงหลังรายงานสต็อก EIA

- ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงหลัง rollover
- รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA ออกมา 87 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (คาด 83 พันล้าน)
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลงในวันนี้หลัง rollover ท่ามกลางรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของสหรัฐฯ (EIA) ที่ออกมา 87 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบกับ คาดการณ์ 83 พันล้าน และ ก่อนหน้า 80 พันล้าน
📉 สัญญาณจากตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นว่า การผลิตเพิ่มขึ้น และ ความต้องการชะลอตัว แม้จะเข้าสู่ ฤดูกาลทำความร้อนแล้ว
Source: xStation5
