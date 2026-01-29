อ่านเพิ่มเติม
NATGAS ร่วง หลังรายงาน EIA Inventories 📉

  • ก๊าซธรรมชาติสหรัฐร่วงเล็กน้อย หลังสต็อกลดลงตามคาด (-242 bcf)

ตามข้อมูล EIA การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติสหรัฐรายสัปดาห์อยู่ที่ -242 bcf เทียบกับที่คาดไว้ -238 bcf และ -120 bcf ก่อนหน้า
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติ Henry Hub ปรับตัวลดลงหลังรายงาน เนื่องจากปริมาณลดลงใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้พอดี

 

Source: xStation5

