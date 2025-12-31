อ่านเพิ่มเติม
31 ธันวาคม 2025

ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พุ่ง 4% 📈

NATGAS
สินค้าโภคภัณฑ์
-
-

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐ (NATGAS) ปรับตัวขึ้น 4% วันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจาก สัญญาเดือนมกราคม ที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหมดอายุ ในขณะที่สัญญาเดือนถัดไปก็ปรับตัวขึ้นตาม

ปัจจัยหนุนหลัก:

  1. สภาพอากาศเย็นในระยะสั้น

    • ภาคเหนือและตะวันตกของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอากาศหนาวแรงตั้งแต่ 31 ธ.ค. – ต้นเดือนม.ค. 2026

    • สนับสนุนความต้องการพลังงานเพื่อทำความร้อนเพิ่มขึ้น

  2. ความต้องการ LNG ที่แข็งแกร่ง

    • การส่งออกก๊าซธรรมชาติไปตลาดโลกทำระดับ สถิติหรือใกล้สถิติสูงสุด

    • ช่วยดูดซับอุปทานภายในประเทศ

ปัจจัยจำกัดการขึ้นราคา:

  • การผลิตในสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทำให้มี อุปทานสำรองเพียงพอ จึงจำกัดความสามารถในการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง

รายงานสต็อคล่าสุดจาก EIA:

  • สัปดาห์สิ้นสุด 19 ธ.ค.: ดึงสต็อค 166 Bcf

  • ปริมาณสต็อครวมเหลือ 3,413 Bcf

  • นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่สต็อกต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี

  • ตอนนี้สต็อกต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยฤดูกาลปี 2020–2024 ประมาณ 24 Bcf หลังจากที่ยังสูงกว่าเฉลี่ย 32 Bcf เพียงสัปดาห์ก่อน

การดึงสต็อกใกล้เคียงกับ คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ Wall Street Journal (169 Bcf) ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่า ความต้องการจากอากาศหนาวเริ่มมีผล

แนวโน้มระยะสั้น:

  • การฟื้นตัวอาจถูกทดสอบต้นเดือนม.ค. เนื่องจาก NOAA/Climate Prediction Center คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะ อุ่นขึ้นทั่วสหรัฐฯ ระหว่าง 6–12 ม.ค. 2026

  • นักลงทุนควรจับตา ข้อมูลสต็อกรายสัปดาห์ต่อไป และ แนวโน้มอากาศระยะสั้น เพื่อประเมินแรงซื้อแรงขาย

Source: NOAA, CPC

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นเกือบ 4% วันนี้ ขึ้นไปแตะ ระดับสูงสุดตั้งแต่ 17 ธันวาคม

  • หากราคาปรับตัว ลดลงจากระดับปัจจุบัน แนวรับถัดไปอาจอยู่ที่ $3.80

  • หากราคายังคง ปรับตัวขึ้นเหนือ EMA50 (เส้นสีส้ม) ปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อ แม้จะเป็นเดือนมกราคม โดยเฉพาะหาก พยากรณ์อากาศ 6–12 ม.ค. จาก NOAA มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางหนาวเย็นมากขึ้น

 

Source: xStation5

2 มกราคม 2026, 14:17

