ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พุ่ง 4% 📈

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐ (NATGAS) ปรับตัวขึ้น 4% วันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจาก สัญญาเดือนมกราคม ที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงก่อนหมดอายุ ในขณะที่สัญญาเดือนถัดไปก็ปรับตัวขึ้นตาม
ปัจจัยหนุนหลัก:
-
สภาพอากาศเย็นในระยะสั้น
-
ภาคเหนือและตะวันตกของสหรัฐฯ มีแนวโน้มอากาศหนาวแรงตั้งแต่ 31 ธ.ค. – ต้นเดือนม.ค. 2026
-
สนับสนุนความต้องการพลังงานเพื่อทำความร้อนเพิ่มขึ้น
-
-
ความต้องการ LNG ที่แข็งแกร่ง
-
การส่งออกก๊าซธรรมชาติไปตลาดโลกทำระดับ สถิติหรือใกล้สถิติสูงสุด
-
ช่วยดูดซับอุปทานภายในประเทศ
-
ปัจจัยจำกัดการขึ้นราคา:
-
การผลิตในสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ทำให้มี อุปทานสำรองเพียงพอ จึงจำกัดความสามารถในการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง
รายงานสต็อคล่าสุดจาก EIA:
-
สัปดาห์สิ้นสุด 19 ธ.ค.: ดึงสต็อค 166 Bcf
-
ปริมาณสต็อครวมเหลือ 3,413 Bcf
-
นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายนที่สต็อกต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย 5 ปี
-
ตอนนี้สต็อกต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยฤดูกาลปี 2020–2024 ประมาณ 24 Bcf หลังจากที่ยังสูงกว่าเฉลี่ย 32 Bcf เพียงสัปดาห์ก่อน
การดึงสต็อกใกล้เคียงกับ คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ Wall Street Journal (169 Bcf) ทำให้นักลงทุนมั่นใจว่า ความต้องการจากอากาศหนาวเริ่มมีผล
แนวโน้มระยะสั้น:
-
การฟื้นตัวอาจถูกทดสอบต้นเดือนม.ค. เนื่องจาก NOAA/Climate Prediction Center คาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะ อุ่นขึ้นทั่วสหรัฐฯ ระหว่าง 6–12 ม.ค. 2026
-
นักลงทุนควรจับตา ข้อมูลสต็อกรายสัปดาห์ต่อไป และ แนวโน้มอากาศระยะสั้น เพื่อประเมินแรงซื้อแรงขาย
Source: NOAA, CPC
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติปรับตัวขึ้นเกือบ 4% วันนี้ ขึ้นไปแตะ ระดับสูงสุดตั้งแต่ 17 ธันวาคม
-
หากราคาปรับตัว ลดลงจากระดับปัจจุบัน แนวรับถัดไปอาจอยู่ที่ $3.80
-
หากราคายังคง ปรับตัวขึ้นเหนือ EMA50 (เส้นสีส้ม) ปัจจัยพื้นฐานยังสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อ แม้จะเป็นเดือนมกราคม โดยเฉพาะหาก พยากรณ์อากาศ 6–12 ม.ค. จาก NOAA มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางหนาวเย็นมากขึ้น
Source: xStation5
