สรุปตลาดเช้า: ดอลลาร์ติดกับดัก ตลาดจับตา NFP คืนนี้ 🏛️

📈 ตลาดหุ้น
เอเชีย: หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อย จาก Sentiment นักลงทุนที่ยังทรงตัว
-
Kospi +0.8%
-
Hang Seng +0.3%
🇯🇵 ญี่ปุ่น
แม้ตลาดเงินสดปิดทำการจากวันหยุดธนาคาร แต่ เงินเยนยังแข็งค่า โดยไม่มีปัจจัยใหม่ชัดเจน
🇺🇸 สหรัฐฯ
เจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Hammack และ Logan ส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยว (hawkish)
บั่นทอนความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยเร็ว
📌 วันนี้ตลาดจับตา ตัวเลข NFP เวลา 14:30 น.
🇨🇳 จีน
ข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนแอ
-
CPI +0.2% YoY (ต่ำกว่าคาด 0.4%)
-
PPI -1.4% YoY (ยังอยู่ในภาวะเงินฝืดภาคการผลิต)
หยวนทรงตัวจากการดูแลของ PBoC
🇦🇺 ออสเตรเลีย
ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงใหม่
หลัง RBA ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน
ตลาดให้น้ำหนัก โอกาส 70% ที่ดอกเบี้ยจะขึ้นอีกเป็น 4.10% ในเดือนพฤษภาคม
🏢 ผลประกอบการบริษัท (ก่อนตลาดยุโรปเปิด)
-
ABN Amro: รายได้และกำไรต่ำกว่าคาด แต่ NII ดีกว่าประมาณการ
-
Heineken: กำไรจากการดำเนินงานสูงกว่าคาดเล็กน้อย ปริมาณขายเบียร์ดีกว่าคาด
-
Dassault Systèmes: รายได้ต่ำกว่าคาด การเติบโตชะลอตัว
-
Siemens Energy: คำสั่งซื้อพุ่งแรงเกินคาด แม้รายได้ต่ำกว่าประมาณการ
-
Commerzbank: รายได้และกำไรสูงกว่าคาด แนวโน้มกำไรปี 2026 แข็งแกร่ง
💱 ตลาดค่าเงิน (Forex)
-
เยนญี่ปุ่นแข็งค่าดีสุด
-
สกุลเงินกลุ่ม Antipodean (AUD, NZD) แข็งแรง
-
ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันอ่อนค่า
🥇 สินทรัพย์อื่น ๆ
-
Silver +2.1%
-
Gold +0.66%
(ฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่ใช่การเคลื่อนไหวใหญ่)
-
Bitcoin -2.3% เคลื่อนไหวแถว $67,000
