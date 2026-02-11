อ่านเพิ่มเติม
13:41 · 11 กุมภาพันธ์ 2026

สรุปตลาดเช้า: ดอลลาร์ติดกับดัก ตลาดจับตา NFP คืนนี้ 🏛️

📈 ตลาดหุ้น

เอเชีย: หุ้นปรับขึ้นเล็กน้อย จาก Sentiment นักลงทุนที่ยังทรงตัว

  • Kospi +0.8%

  • Hang Seng +0.3%

🇯🇵 ญี่ปุ่น

แม้ตลาดเงินสดปิดทำการจากวันหยุดธนาคาร แต่ เงินเยนยังแข็งค่า โดยไม่มีปัจจัยใหม่ชัดเจน

🇺🇸 สหรัฐฯ

เจ้าหน้าที่ Fed อย่าง Hammack และ Logan ส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยว (hawkish)
บั่นทอนความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยเร็ว
📌 วันนี้ตลาดจับตา ตัวเลข NFP เวลา 14:30 น.

🇨🇳 จีน

ข้อมูลเงินเฟ้ออ่อนแอ

  • CPI +0.2% YoY (ต่ำกว่าคาด 0.4%)

  • PPI -1.4% YoY (ยังอยู่ในภาวะเงินฝืดภาคการผลิต)

หยวนทรงตัวจากการดูแลของ PBoC

🇦🇺 ออสเตรเลีย

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงใหม่
หลัง RBA ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน
ตลาดให้น้ำหนัก โอกาส 70% ที่ดอกเบี้ยจะขึ้นอีกเป็น 4.10% ในเดือนพฤษภาคม

🏢 ผลประกอบการบริษัท (ก่อนตลาดยุโรปเปิด)

  • ABN Amro: รายได้และกำไรต่ำกว่าคาด แต่ NII ดีกว่าประมาณการ

  • Heineken: กำไรจากการดำเนินงานสูงกว่าคาดเล็กน้อย ปริมาณขายเบียร์ดีกว่าคาด

  • Dassault Systèmes: รายได้ต่ำกว่าคาด การเติบโตชะลอตัว

  • Siemens Energy: คำสั่งซื้อพุ่งแรงเกินคาด แม้รายได้ต่ำกว่าประมาณการ

  • Commerzbank: รายได้และกำไรสูงกว่าคาด แนวโน้มกำไรปี 2026 แข็งแกร่ง

💱 ตลาดค่าเงิน (Forex)

  • เยนญี่ปุ่นแข็งค่าดีสุด

  • สกุลเงินกลุ่ม Antipodean (AUD, NZD) แข็งแรง

  • ดอลลาร์สหรัฐยังเผชิญแรงกดดันอ่อนค่า

🥇 สินทรัพย์อื่น ๆ

  • Silver +2.1%

  • Gold +0.66%
    (ฟื้นตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่ใช่การเคลื่อนไหวใหญ่)

  • Bitcoin -2.3% เคลื่อนไหวแถว $67,000

Heatmap of volatility currently visible on the Forex market. Source: xStation

