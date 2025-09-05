ปฏิทินเศรษฐกิจ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนี

วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นหนึ่งในวันสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค — โดยเฉพาะจากการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะมีความสำคัญต่อ ตลาดการเงินทั่วโลก เพราะจะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปของ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
หากข้อมูลออกมา อ่อนแอกว่าคาด นักลงทุนจะมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ซึ่งจะ กดดันค่าเงินดอลลาร์ แต่ในทางกลับกันจะ หนุนดัชนีหุ้นและทองคำ
ในทางตรงข้าม หากข้อมูลออกมา แข็งแกร่งกว่าคาด ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าและ ผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับขึ้น
ฝั่งยุโรปก็มีข้อมูลสำคัญเช่นกัน — โดยเฉพาะคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี รวมถึงการปรับประมาณการ GDP และยอดค้าปลีกของยูโรโซน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของเยอรมนีและยูโรโซนทั้งหมด และอาจส่งผลต่อ ค่าเงินยูโร อย่างมีนัยสำคัญ
แคนาดาก็มีตัวเลขตลาดแรงงานที่น่าจับตา ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) โดยเฉพาะในบริบทที่ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจแคนาดาที่อ่อนแอลง
ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลาท้องถิ่น):
08:00 – สหราชอาณาจักร: ยอดค้าปลีกพื้นฐาน (m/m, ก.ค.)
คาดการณ์: +0.4% (ครั้งก่อน +0.6%)
08:00 – เยอรมนี: คำสั่งซื้อภาคโรงงาน (m/m, ก.ค.)
คาดการณ์: –1.0% (ครั้งก่อน +1.6%)
09:00 – สวิตเซอร์แลนด์: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค SECO (ส.ค.)
คาดการณ์: –33 (ครั้งก่อน –37)
11:00 – ยูโรโซน: GDP (Q2, revised)
คาดการณ์: +0.3% q/q
14:30 – สหรัฐฯ: อัตราการมีงานทำ (ส.ค.)
คาดการณ์: 4.3% (ครั้งก่อน 4.2%)
14:30 – สหรัฐฯ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls)
คาดการณ์: +75,000 (ครั้งก่อน +73,000)
14:30 – สหรัฐฯ: ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย
14:30 – แคนาดา: การจ้างงาน (ส.ค.)
คาดการณ์: +20,000 ตำแหน่ง