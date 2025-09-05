อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และคำสั่งซื้อภาคโรงงานของเยอรมนี

13:51 5 กันยายน 2025

วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้จะเป็นหนึ่งในวันสำคัญของปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค — โดยเฉพาะจากการประกาศข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) จะมีความสำคัญต่อ ตลาดการเงินทั่วโลก เพราะจะเป็นตัวกำหนดความคาดหวังต่อการตัดสินใจครั้งต่อไปของ ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

  • หากข้อมูลออกมา อ่อนแอกว่าคาด นักลงทุนจะมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่ Fed จะลดดอกเบี้ย ซึ่งจะ กดดันค่าเงินดอลลาร์ แต่ในทางกลับกันจะ หนุนดัชนีหุ้นและทองคำ

  • ในทางตรงข้าม หากข้อมูลออกมา แข็งแกร่งกว่าคาด ค่าเงินดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าและ ผลตอบแทนพันธบัตรจะปรับขึ้น

ฝั่งยุโรปก็มีข้อมูลสำคัญเช่นกัน — โดยเฉพาะคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี รวมถึงการปรับประมาณการ GDP และยอดค้าปลีกของยูโรโซน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจของเยอรมนีและยูโรโซนทั้งหมด และอาจส่งผลต่อ ค่าเงินยูโร อย่างมีนัยสำคัญ

เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยง

เปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ

แคนาดาก็มีตัวเลขตลาดแรงงานที่น่าจับตา ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) โดยเฉพาะในบริบทที่ ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) อาจพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจแคนาดาที่อ่อนแอลง

ปฏิทินเศรษฐกิจ (เวลาท้องถิ่น):

  • 08:00 – สหราชอาณาจักร: ยอดค้าปลีกพื้นฐาน (m/m, ก.ค.)
    คาดการณ์: +0.4% (ครั้งก่อน +0.6%)

  • 08:00 – เยอรมนี: คำสั่งซื้อภาคโรงงาน (m/m, ก.ค.)
    คาดการณ์: –1.0% (ครั้งก่อน +1.6%)

  • 09:00 – สวิตเซอร์แลนด์: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค SECO (ส.ค.)
    คาดการณ์: –33 (ครั้งก่อน –37)

  • 11:00 – ยูโรโซน: GDP (Q2, revised)
    คาดการณ์: +0.3% q/q

  • 14:30 – สหรัฐฯ: อัตราการมีงานทำ (ส.ค.)
    คาดการณ์: 4.3% (ครั้งก่อน 4.2%)

  • 14:30 – สหรัฐฯ: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls)
    คาดการณ์: +75,000 (ครั้งก่อน +73,000)

  • 14:30 – สหรัฐฯ: ค่าจ้างรายชั่วโมงเฉลี่ย

  • 14:30 – แคนาดา: การจ้างงาน (ส.ค.)
    คาดการณ์: +20,000 ตำแหน่ง

หุ้น:
กลับไป

ข่าวในตลาดการเงิน

12.09.2025
20:00

🎁 โปรพิเศษ! โบนัส 20% 🎁

⏰ เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง18/09 👉 คลิกดูรายละเอียด & เข้าร่วมตอนนี้เลย! *หมายเหตุ: โปรโมชั่นนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

 17:14

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ และการคาดการณ์เงินเฟ้อ

การซื้อขายวันนี้ในยุโรปและสหรัฐฯ การซื้อขายวันนี้จะไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ แต่สิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจคือ ผลสำรวจเบื้องต้นเดือนกันยายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน...

 13:14

ข่าวเด่น: การประมาณการ GDP ของสหราชอาณาจักรปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการผลิตออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

สหราชอาณาจักร (UK) การผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production) YoY: +0.2% (ก่อนหน้า 0.0%) MoM: -1.3% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า...
ข่าวเพิ่มเติม

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก