ข่าวเด่นวันนี้: Wall Street ปิดสัปดาห์ด้วยกำไรเล็กน้อย 🗽 ขณะที่คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง

Wall Street:
วันปิดตลาดสุดสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 (US500) ฟิวเจอร์สปรับขึ้น 0.2% และ Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สขึ้น 0.4%
หุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้แก่ Micron, Adobe (รายงานผลประกอบการวันพุธหน้า) และ Salesforce ส่วน Netflix และ General Electric อยู่ในแรงกดดัน ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว
คริปโตเคอร์เรนซี:
ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด
Bitcoin ร่วง 3% ปิดที่ 88,000 USD
โทเคนใหญ่ เช่น Polkadot ลดลง 8–10%
ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง:
กลยุทธ์ใหม่ของ Pentagon เรียกร้องให้ยุโรปรับภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหม NATO ส่วนใหญ่ภายใน 2027 เพื่อลดความเสี่ยงความขัดแย้งในไต้หวัน
หุ้นกลุ่ม Defense ของสหรัฐฯ ลดลง โดยเฉพาะ RTX
สัปดาห์หน้า AeroVironment (ผู้ผลิตโดรน) จะรายงานผลประกอบการ
การประชุมระหว่าง รองนายกรัฐมนตรีจีน He Lifeng กับ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent น่าจะราบรื่น เจ้าหน้าที่จีนออกแถลงการณ์เชิงบวก เน้นความตั้งใจขยายความร่วมมือกับสหรัฐ
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:
Natural Gas (NATGAS): พุ่งกว่า 5%
Cocoa: ขึ้นเกือบ 4%
Oil: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ~0.7%
หุ้นเทคโนโลยีเด่น:
CoreWeave (CRWV.US) พุ่งกว่า 20% ใน 5 วันทำการล่าสุด แสดงให้เห็นว่าความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ลดลง
Roth Capital Partners เริ่มแนะนำซื้อ พร้อม ราคาเป้าหมาย 110 USD (Upside ~25%)
→ รวมกันเสริมความมั่นใจใน การปรับลดดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในเดือนธันวาคม และแนวโน้ม นโยบายเชิงผ่อนคลายในปี 2026 ซึ่งสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง พร้อมกดดัน ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้:
PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.7%)
PCE MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)
Core PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.9%)
Core PCE MoM: 0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)
Real Personal Consumption MoM: 0.0% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.4%)
Consumer Spending MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.6%)
Personal Income MoM: 0.4% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)
University of Michigan Sentiment Prelim: 53.3 (คาด 52, ก่อนหน้า 51.0)
Expectations Prelim: 55 (คาด 52.7, ก่อนหน้า 51.0)
Current Conditions Prelim: 50.7 (คาด 52.1, ก่อนหน้า 51.1)
5-Year Inflation Expectation: 3.2% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)
1-Year Inflation Expectation: 4.1% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4.5%)
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สนับสนุนตลาด:
PCE report เงินเฟ้อเป็นไปตามคาดการณ์
การบริโภคและรายได้ส่วนบุคคลใกล้เคียงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์
University of Michigan Prelim (ธันวาคม) แสดง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น และ ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลงทั้งระยะ 1 ปีและ 5 ปี
ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC ประกาศตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย
ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของนอร์เวย์ออกมาตรงตามที่คาดการณ์!
สรุปข่าวเช้า
ข่าวเด่นวันนี้: ตลาดระมัดระวังก่อนการประชุม Fed เงินคำเงินเงินพุ่งเหนือ 60 ดอลลาร์