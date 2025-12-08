อ่านเพิ่มเติม
08:28 · 8 ธันวาคม 2025

ข่าวเด่นวันนี้: Wall Street ปิดสัปดาห์ด้วยกำไรเล็กน้อย 🗽 ขณะที่คริปโตเคอร์เรนซีปรับตัวลดลง

US500
ดัชนี
-
-

  • Wall Street:
    วันปิดตลาดสุดสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 (US500) ฟิวเจอร์สปรับขึ้น 0.2% และ Nasdaq 100 (US100) ฟิวเจอร์สขึ้น 0.4%
    หุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้แก่ Micron, Adobe (รายงานผลประกอบการวันพุธหน้า) และ Salesforce ส่วน Netflix และ General Electric อยู่ในแรงกดดัน ดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว

    คริปโตเคอร์เรนซี:
    ปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด

  • Bitcoin ร่วง 3% ปิดที่ 88,000 USD

  • โทเคนใหญ่ เช่น Polkadot ลดลง 8–10%

 

ข่าวเศรษฐกิจและการเมือง:

กลยุทธ์ใหม่ของ Pentagon เรียกร้องให้ยุโรปรับภาระค่าใช้จ่ายด้านกลาโหม NATO ส่วนใหญ่ภายใน 2027 เพื่อลดความเสี่ยงความขัดแย้งในไต้หวัน

หุ้นกลุ่ม Defense ของสหรัฐฯ ลดลง โดยเฉพาะ RTX

สัปดาห์หน้า AeroVironment (ผู้ผลิตโดรน) จะรายงานผลประกอบการ

การประชุมระหว่าง รองนายกรัฐมนตรีจีน He Lifeng กับ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent น่าจะราบรื่น เจ้าหน้าที่จีนออกแถลงการณ์เชิงบวก เน้นความตั้งใจขยายความร่วมมือกับสหรัฐ

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์:

Natural Gas (NATGAS): พุ่งกว่า 5%

Cocoa: ขึ้นเกือบ 4%

Oil: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ~0.7%

หุ้นเทคโนโลยีเด่น:

CoreWeave (CRWV.US) พุ่งกว่า 20% ใน 5 วันทำการล่าสุด แสดงให้เห็นว่าความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ลดลง

Roth Capital Partners เริ่มแนะนำซื้อ พร้อม ราคาเป้าหมาย 110 USD (Upside ~25%)

→ รวมกันเสริมความมั่นใจใน การปรับลดดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ในเดือนธันวาคม และแนวโน้ม นโยบายเชิงผ่อนคลายในปี 2026 ซึ่งสนับสนุนสินทรัพย์เสี่ยง พร้อมกดดัน ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญวันนี้:

PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.7%)

PCE MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.3%)

Core PCE YoY: 2.8% (คาด 2.8%, ก่อนหน้า 2.9%)

Core PCE MoM: 0.2% (คาด 0.2%, ก่อนหน้า 0.2%)

Real Personal Consumption MoM: 0.0% (คาด 0.1%, ก่อนหน้า 0.4%)

Consumer Spending MoM: 0.3% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.6%)

Personal Income MoM: 0.4% (คาด 0.3%, ก่อนหน้า 0.4%)

University of Michigan Sentiment Prelim: 53.3 (คาด 52, ก่อนหน้า 51.0)

Expectations Prelim: 55 (คาด 52.7, ก่อนหน้า 51.0)

Current Conditions Prelim: 50.7 (คาด 52.1, ก่อนหน้า 51.1)

5-Year Inflation Expectation: 3.2% (คาด 3.4%, ก่อนหน้า 3.4%)

1-Year Inflation Expectation: 4.1% (คาด 4.5%, ก่อนหน้า 4.5%)

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สนับสนุนตลาด:

PCE report เงินเฟ้อเป็นไปตามคาดการณ์

การบริโภคและรายได้ส่วนบุคคลใกล้เคียงกับประมาณการของนักเศรษฐศาสตร์

University of Michigan Prelim (ธันวาคม) แสดง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น และ ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลงทั้งระยะ 1 ปีและ 5 ปี

