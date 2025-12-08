สรุปข่าวเด่น

- ดัชนีเอเชีย–แปซิฟิกเคลื่อนไหวผสมกันในช่วงตลาดเงินสด เช้าตลาดค่อนข้างสงบ และทั้งฟอเร็กซ์รวมถึงตลาดหุ้นยังเคลื่อนไหวจำกัด
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง 0.10% ใกล้เคียงกับเงินเยน ในขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและยูโรแข็งขึ้นเล็กน้อย แต่การเคลื่อนไหวยังอยู่ในกรอบแคบเพียง +/-0.10% คู่เงิน EURUSD ขยับขึ้น 0.12%
- ตลาดกำลังรอการประชุมเฟดในวันพุธนี้ ซึ่งนักลงทุนคาดว่ามีโอกาส 87% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยเพิ่มอีก 25 จุดพื้นฐาน
- ราคาทองคำปรับขึ้น 0.33% สู่ระดับ 4,216 ดอลลาร์ต่อออนซ์ น้ำมัน WTI ปรับขึ้น 0.18% แตะ 60.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
- GDP ไตรมาส 3 ของญี่ปุ่นถูกทบทวนลงเป็น –2.3% แบบ annualized (เทียบกับคาดการณ์ –2.0%) ยืนยันว่าการเติบโตไตรมาสนี้ยังอ่อนแอ แม้การบริโภคภาคเอกชนจะดีขึ้นเล็กน้อย
- จีนรายงานดุลการค้าเดือนพฤศจิกายนเกินดุลสูงถึง 111.7 พันล้านดอลลาร์ ส่งออกเพิ่ม 5.9% และการส่งออกแร่หายากพุ่งแรง สะท้อนว่าปักกิ่งยังคงรักษาความสามารถแข่งขันด้านการส่งออกได้แม้เผชิญภาษี
- WSJ รายงานว่า IBM ใกล้เข้าซื้อกิจการ Confluent มูล่าประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นพรีเมียมราว 37% ราคาหุ้น CFLT กระโดดขึ้น ~20% ในการซื้อขายหลังตลาด แต่ยังต่ำกว่าระดับ IPO มาก
- ประธานาธิบดีมาครงเตือนจีนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ EU จะขึ้นภาษี โดยระบุว่า EU อาจดำเนินมาตรการคล้ายสหรัฐฯ ในอีกไม่กี่เดือน หากจีนไม่ลดดุลการค้าที่ขยายตัว—แม้ความเป็นเอกฉันท์ภายใน EU ยังไม่ชัดเจน
- ขณะเดียวกัน ทรัมป์ระบุว่าความสัมพันธ์กับนายกฯ คาร์นีย์ “ดีมาก” และประเด็นการค้าจะ “ได้รับการแก้ไข” พร้อมกล่าวว่าแคนาดาผลิตสินค้าหลายชนิดที่สหรัฐก็ผลิตเองอยู่แล้ว
