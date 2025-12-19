ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) คงอัตราดอกเบี้ย และยังไม่เร่งปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

- Norges Bank keeps interest rates unchanged.
- Norges Bank will not rush with rate cuts.
- Inflation is expected to reach the target only in 2028.
- EURNOK is clearly losing after Norges Bank's decision
ตามคาด ธนาคารกลางนอร์เวย์ (Norges Bank) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 4.0% ขณะเดียวกันได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจเล็กน้อย ซึ่งยังไม่เปลี่ยนภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ:
-
เงินเฟ้อ CPI ปี 2025 อยู่ที่ 3.1% สอดคล้องกับประมาณการเดือนกันยายน
-
เงินเฟ้อ CPI ปี 2026 อยู่ที่ 2.7% จากเดิม 2.8% ในเดือนกันยายน
-
เงินเฟ้อ CPI ปี 2027 อยู่ที่ 2.4% จากเดิม 2.3% ในเดือนกันยายน
-
GDP ปี 2025 อยู่ที่ 1.6% จากเดิม 2.0% ในเดือนกันยายน
-
GDP ปี 2026 อยู่ที่ 1.3% จากเดิม 1.5% ในเดือนกันยายน
-
GDP ปี 2027 อยู่ที่ 1.3% ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนกันยายน
Norges Bank ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจลงอย่างชัดเจน และระบุว่า หากข้อมูลออกมาตามคาด อาจมีการปรับลดดอกเบี้ย 1–2 ครั้งในปีหน้า แต่ยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ โดยธนาคารกลางคาดว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมาย 2% ได้ในปี 2028 เท่านั้น จึงยังไม่รีบลดดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดให้น้ำหนักโอกาสการลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมปีหน้าที่เพียง 65% การขาดความเร่งด่วนในการลดดอกเบี้ยช่วยหนุนค่าเงินโครนนอร์เวย์ให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร ขณะที่เงินยูโรอ่อนค่าลงเล็กน้อยก่อนการตัดสินใจของ ECB เกี่ยวกับโทนท่าทีของนโยบาย (แม้อัตราดอกเบี้ยจะยังคงเดิมตามที่ตลาดคาด)
EURNOK (D1)
Source: xStation5
