Novo Nordisk – จากความเสี่ยงสู่โอกาส

Novo Nordisk (NOVOB.DK, D1) – วิเคราะห์หุ้นและมุมมองตลาด

  • ราคาหุ้น: ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดหลายปีก่อน แต่วันนี้ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งกว่า +9% หลังข่าว FDA อนุมัติ Wegovy เวอร์ชันรับประทาน

  • ตัวเร่งปัจจัยวันนี้: การอนุมัติ FDA สำหรับเวอร์ชันรับประทานของยา “Wegovy”

มุมมองเชิงตลาด:

  1. ลดความเสี่ยงเชิงกฎระเบียบ: การอนุมัติจากหน่วยงานสหรัฐฯ ช่วยลดความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้น

  2. เพิ่มความสามารถคาดการณ์รายได้ในอนาคต: เวอร์ชันใหม่ช่วยขยายส่วนแบ่งตลาดและเพิ่มโอกาสเติบโต

ภาพรวมความเสี่ยงที่ผ่านมา:

  • การแข่งขันในกลุ่ม GLP-1

  • ความกดดันด้านราคาและกฎระเบียบจากผู้จ่ายสาธารณะในสหรัฐฯ

  • ความเสี่ยงต่อการปรับตัวของอัตรากำไร (margin normalization)

  • ความกังวลว่าการเติบโตในอดีตอาจไม่ยั่งยืน
    → เหล่านี้ทำให้ราคาหุ้นถูกปรับลดลงอย่างมาก

ปัจจัยบวกที่ตลาดยังไม่ได้สะท้อนเต็ม:

  • FDA อนุมัติ ไม่เพียงแต่เป็นเวอร์ชันใหม่ แต่ยังช่วยขยายส่วนแบ่งตลาดเชิงโครงสร้าง

  • การรักษาแบบรับประทาน ลดอุปสรรคการเข้าถึง, เพิ่มการยอมรับจากผู้ป่วย, และช่วยในการเจรจากับผู้ประกัน

  • ความเป็นผู้นำทางนวัตกรรม – Novo Nordisk เป็นบริษัทแรกที่มีวิธีแก้ปัญหาไม่รุกรานสำหรับโรคร้ายแรง ให้ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทั้งปัจจุบันและอนาคต

มุมมองเชิงมูลค่า (Valuation):

  • ตลาดสะท้อน สถานการณ์ลบแล้ว

  • สถานการณ์บวกยังสะท้อนเพียงบางส่วน
    → การปรับตัวขึ้นในปัจจุบันจึง ไม่ใช่ปฏิกิริยาระยะสั้นต่อข่าวสาร แต่เป็นการเริ่มแก้ไขการประเมินต่ำเกินไปของศักยภาพ

ข้อสังเกตสำคัญ:

  • หาก ปัจจัยพื้นฐานการดำเนินงานยังคงมั่นคง และบริษัทสามารถ สร้างรายได้จากการขยายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี ศักยภาพการเติบโตสูง

  • จำเป็นต้องติดตาม การสื่อสารของหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ และความสัมพันธ์กับตัวแทนบริษัทอย่างใกล้ชิด

สรุป: NOVOB.DK อยู่ในช่วงเริ่มการฟื้นตัวเชิงโครงสร้าง หลังตลาดเคยประเมินศักยภาพเชิงบวกต่ำเกินไป

 


Source: xStation5

