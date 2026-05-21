ต้องยอมรับกันตรง ๆ ว่า NVIDIA ยังคงทำในสิ่งที่บริษัททำได้ดีที่สุดอีกครั้ง

- ตลาดกำลังเริ่มย่อยงบล่าสุดของ NVIDIA และเพียงไม่กี่นาทีแรกของการซื้อขาย after-hours ก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ความคาดหวังของตลาดต่อบริษัทนั้นสูงมากเพียงใด โดย ณ เวลาประมาณก่อน 23:00 น. หุ้น NVIDIA เคลื่อนไหวใกล้ระดับทรงตัว ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงประเมินว่า แม้ผลประกอบการจะออกมาแข็งแกร่งมาก แต่จะ “แข็งแกร่งเพียงพอ” ที่จะรักษา narrative ของ AI supercycle ระยะยาวได้หรือไม่
- เพราะในวันนี้ ตลาดไม่ได้ตั้งคำถามแล้วว่า NVIDIA จะประกาศงบออกมาดีหรือไม่ แต่กำลังถามว่า “มันดีพอที่จะรักษาความเชื่อมั่นต่อกระแส AI ทั้งตลาดต่อไปได้หรือเปล่า”
- อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า NVIDIA ยังคงส่งมอบผลประกอบการที่ยากจะเรียกเป็นอย่างอื่นนอกจากคำว่า “น่าประทับใจ”
- บริษัทปิดไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ด้วยรายได้ 81.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับปีก่อน และเพิ่มขึ้นอีก 20% จากไตรมาสก่อนหน้า เพียงไม่กี่ปีก่อน ตัวเลขระดับนี้สำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ยังดูเหมือนเรื่องเกินจริง แต่วันนี้ NVIDIA สามารถทำได้ พร้อมรักษา trajectory การเติบโตที่ดูเหมือนบริษัทในช่วง aggressive expansion มากกว่าบริษัทเทคโนโลยีขนาดยักษ์ที่โตเต็มที่แล้ว
- ธุรกิจ Data Center ยังคงโดดเด่นที่สุด โดยสร้างรายได้ถึง 75.2 พันล้านดอลลาร์ และกลายเป็นหัวใจหลักของทั้งบริษัทอย่างสมบูรณ์ นี่คือจุดที่สะท้อน transformation ของ NVIDIA ได้ชัดที่สุด เพราะบริษัทที่เคยถูกจดจำจากธุรกิจ gaming และการ์ดจอสำหรับผู้บริโภค กลายมาเป็นหนึ่งในเสาหลักของโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก
- ในทางปฏิบัติ AI boom ที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ถูกสร้างอยู่บนชิป สถาปัตยกรรม และ ecosystem ของ NVIDIA
- สิ่งสำคัญคือ การเติบโตของรายได้ยังคงมาพร้อม profitability ที่แข็งแกร่งอย่างมาก Gross Margin ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 75% ขณะที่ทั้ง Operating Income และ Net Income ต่างทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง นี่คือสัญญาณสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า NVIDIA ไม่ได้แค่ได้รับประโยชน์จากความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น แต่ยังสามารถ monetise ความได้เปรียบทางเทคโนโลยีของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- และสำหรับบริษัทที่มีขนาดธุรกิจระดับนี้ การรักษา margin ได้ในระดับดังกล่าว คือหลักฐานชัดเจนว่าคู่แข่งยังตามหลังอยู่อีกมาก
- อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าตัวเลขงบ คือสิ่งที่บริษัทสื่อสารเกี่ยวกับอนาคต
- Guidance สำหรับไตรมาสถัดไปชี้ไปที่รายได้ราว 91 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่า NVIDIA ยังคงมองเห็น demand ด้าน AI infrastructure ที่แข็งแกร่งมาก และยังไม่พบสัญญาณชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญในการลงทุนด้าน AI
- สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือ guidance นี้ ยังไม่ได้รวมศักยภาพเต็มรูปแบบของตลาดจีนในธุรกิจ Data Center compute กล่าวคือ แม้ยังไม่มี contribution เต็มจากจีน บริษัทก็ยังเติบโตในระดับที่ตลาดส่วนใหญ่แทบไม่สามารถไล่ตามได้
- ดังนั้น งบชุดนี้จึงไม่ใช่เพียงผลประกอบการที่แข็งแกร่งอีกไตรมาสหนึ่ง แต่มันตอกย้ำว่า NVIDIA ได้ก้าวข้ามการเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิมไปแล้ว และกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของ narrative AI ทั้งหมด
- ในหลายแง่มุม ผลประกอบการของ NVIDIA วันนี้ คือสิ่งที่กำหนด sentiment ของทั้ง sector เทคโนโลยี และกำหนดว่าตลาดยังเชื่อใน AI boom ระยะยาวมากเพียงใด
- แน่นอนว่า เมื่อขนาดธุรกิจขยายใหญ่ขึ้น ความคาดหวังของตลาดก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย ที่ valuation ระดับนี้ นักลงทุนจะไวต่อทุกสัญญาณของการชะลอตัวของ growth, margin pressure หรือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
- แต่หลังจากผลประกอบการชุดนี้ ก็ยากที่จะปฏิเสธว่า NVIDIA ไม่ได้เป็นเพียง “ผู้ได้รับประโยชน์” จาก AI boom เท่านั้น
- แต่กำลังเป็นบริษัทที่ “กำหนดจังหวะ” การเติบโตของตลาด AI ทั้งโลก
—
Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB
