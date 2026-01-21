คำเตือนกราฟ Nvidia?🔎 รูปแบบหัวไหล่กำลังเริ่มก่อตัว

Nvidia (NVDA.US) เป็นชื่อเรือธงของเทรนด์ AI และยังคงเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น แต่แม้ผลประกอบการของพันธมิตรธุรกิจหลักอย่าง TSMC (TSM.US) จะออกมาแข็งแกร่ง หุ้น Nvidia ตอนนี้กลับลดลงเกือบ 20% จากจุดสูงสุดตลอดกาลในเดือนตุลาคม 2025 ซึ่งนักลงทุนเคยจ่ายมากกว่า 211 ดอลลาร์ต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และหากบริษัททำผลงานได้ตามคาดการณ์กำไร 12 เดือนข้างหน้า Nvidia ตอนนี้มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของ Nasdaq 100 แต่แม้จะมี “มูลค่าที่น่าสนใจขึ้น” แนวโน้มขาลงระยะสั้นยังคงครองตลาด และแรงขายทำกำไรดูเหมือนจะเร่งตัวขึ้น
หากมองจากกราฟ แนวทางทางเทคนิคเริ่มสร้างความไม่สบายใจให้ผู้ซื้อมากขึ้น ราคากำลังเริ่มมีลักษณะคล้าย รูปแบบหัว-ไหล่ (Head & Shoulders) ซึ่งเป็นรูปแบบกลับตัวที่คลาสสิก หากรูปแบบนี้เกิดขึ้นจริง หุ้นมีแนวโน้มที่จะร่วงลงไปยัง แนวคอ (neckline) ที่ระดับประมาณ 168 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งถูกกำหนดโดยจุดต่ำในช่วงเดือนกันยายนและธันวาคม 2025
นั่นจะหมายถึงการทดสอบ เส้น EMA 200 วัน (เส้นสีแดง) ด้วย และการฉายภาพจากรูปแบบนี้บ่งชี้ว่า Nvidia อาจหลุดทั้ง EMA200 และแนวคอ ส่งผลให้แนวโน้มโดยรวมอาจกลับทิศ ในกรณีนั้น แนวรับระยะยาวสำคัญจะอยู่ราว 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งได้รับการหนุนจากโซนการย่อตัวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม การหลุดแนวรับยังไม่ใช่เรื่องแน่นอน หากราคากลับขึ้นเหนือ 186 ดอลลาร์ต่อหุ้น (EMA50) จะเป็นสัญญาณว่าการกลับขึ้นไปในแนวโน้มขาขึ้นยังเป็นไปได้ Nvidia มีกำหนดประกาศผลประกอบการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ หลังตลาด Wall Street ปิดทำการ
หุ้น Nvidia (D1)
Source: xStation5
