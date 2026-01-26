กรณีที่น่าสนใจของ Nvidia ในจีน: ปริศนาชิปแห่งปี?

การตัดสินใจของโดนัลด์ ทรัมป์ที่อนุญาตให้ส่งออกชิป Nvidia H200 ไปยังจีนได้ โดยมีเงื่อนไขต้องเสียภาษี 25% ได้สร้างปฏิกิริยาที่รุนแรงทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
แม้ว่าจะถือเป็นการเปิดตลาดบางส่วนสู่ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ทางการจีนได้ตัดสินใจ ระงับการส่งมอบสินค้าที่ชายแดน
สำหรับตลาดการเงิน นี่เป็นสัญญาณชัดเจนว่า การแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนเข้าสู่ช่วงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น
โดยการตัดสินใจทางบริหารมีผลโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและมูลค่าหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อย ๆ
จากมุมมองของ Nvidia ความเสี่ยงครั้งนี้เกี่ยวข้องกับสัญญามูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์
บริษัทเทคโนโลยีจีน ซึ่งรับผิดชอบความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ประมาณ 30% ของความต้องการทั่วโลก ได้สั่งซื้อชิป H200 มากกว่า 2 ล้านชิ้น ขณะที่ปัจจุบันคาดว่าปริมาณชิปที่ Nvidia สามารถจัดส่งได้อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านชิ้น
หมายความว่าความต้องการที่ประกาศออกมาสูงกว่ากำลังการผลิตในปัจจุบันอย่างมาก
ชิป H200 รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงกว่า H20 ถึง 6 เท่า ซึ่ง H20 ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัดการส่งออกก่อนหน้านี้
แต่ถึงแม้จะมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี ทางศุลกากรจีนได้รับคำสั่งว่า ไม่อนุญาตให้ชิปเหล่านี้นำเข้า
จากมุมมองของตลาด ความขัดแย้งรอบชิป H200 ทำให้เห็น “ความย้อนแย้ง” ที่เพิ่มขึ้นในมูลค่าของ Nvidia
บริษัทได้ประโยชน์จากความต้องการพลังประมวลผล AI ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนทั่วโลก แต่ส่วนสำคัญของเรื่องราวของบริษัทกลับเริ่มขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจทางการเมือง มากกว่าพื้นฐานการดำเนินงานแบบเดิม
สัญญาณใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงการผ่อนคลายหรือการเข้มงวดข้อจำกัดการส่งออกไปจีน จะส่งผลทันทีต่อความเชื่อมั่นในหุ้นของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีรายนี้ รวมถึงหุ้นในกลุ่ม AI โดยรวม
ผลที่ตามมาคือ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (regulatory risk premium) เพิ่มสูงขึ้น และแบบจำลองการประเมินมูลค่าดั้งเดิมต้องเริ่มรวม “สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์” ไม่ใช่แค่แนวโน้มรายได้และอัตรากำไรเท่านั้น
ความขัดแย้งนี้ยังขยายเข้าสู่การเมืองภายในสหรัฐอย่างรวดเร็ว
ความกดดันในสภาคองเกรสเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มการกำกับดูแลการส่งออกเทคโนโลยี AI ขั้นสูงไปจีน ซึ่งสะท้อนผ่านการทำงานของ AI Overwatch Act
ผู้สนับสนุนกฎหมายเตือนว่า การขายชิปในระดับนี้อาจทำให้จีนเสริมศักยภาพทางเทคโนโลยีในด้าน AI ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
ขณะที่ผู้คัดค้านเตือนว่า การแทรกแซงเชิงนิติบัญญัติมากเกินไปอาจทำให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐเสียความสามารถในการแข่งขัน และจำกัดความยืดหยุ่นในการดำเนินงานทั่วโลก
สำหรับตลาดเทคโนโลยีโดยรวม ความขัดแย้งเรื่อง H200 อาจเป็นสัญญาณให้ผู้ลงทุน ลดความเสี่ยงต่อจีนอย่างคัดเลือก และย้ายเงินไปยังพื้นที่ที่ถูกมองว่ามีเสถียรภาพด้านกฎระเบียบมากกว่า
นักลงทุนสถาบันได้คำนึงถึงความเสี่ยงของการ “แยกวง (decoupling)” ในภาคเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน AI มาหลายปีแล้ว
และกรณี Nvidia แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีทางออกที่ดูเหมือนเป็นการประนีประนอม เช่น การเก็บภาษีหรือจำกัดปริมาณ ก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ที่สินค้าจริง ๆ ไม่ถึงผู้ซื้อปลายทางด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวกับความต้องการจริงในตลาด
ในบริบทนี้ การเดินทางเยือนเซี่ยงไฮ้ของ Jensen Huang ซีอีโอของ Nvidia เมื่อเดือนมกราคมมีความหมายมากกว่าการสื่อสัญลักษณ์ทางธุรกิจ
การที่ผู้นำบริษัทมาเยือน โดยที่สินค้าของ Nvidia ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนสำคัญของกำลังประมวลผลทั่วโลกที่ใช้ในการพัฒนา AI ยิ่งตอกย้ำธรรมชาติของการเผชิญหน้าทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
สาระสำคัญไม่ใช่เพียงเรื่องภาษีหรือการคว่ำบาตรอีกต่อไป แต่เป็นการควบคุม อัลกอริทึม, การเข้าถึงข้อมูล และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อ สมดุลอำนาจโลก มากขึ้นเรื่อย ๆ
