NVIDIA ทำผลประกอบการเหนือความคาดหมาย: ยักษ์ใหญ่ AI ผู้กำลังขับเคลื่อนอนาคต
หลังจากรายงานผลประกอบการ ราคาหุ้น Nvidia ปรับตัวขึ้นกว่า 5% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยตลาดชื่นชมบริษัทที่ย้ำให้เห็นอีกครั้งว่าเป็นผู้นำโดยไม่มีข้อกังขาของยุคปัญญาประดิษฐ์ ในไตรมาส 3 ของปีงบประมาณ 2026 Nvidia แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งและวิสัยทัศน์อย่างน่าทึ่ง โดยผลกระทบของบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตัวเลขทางการเงิน
บริษัทรายงาน รายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 57 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้สุทธิใกล้ 32 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้น 1.30 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่า Nvidia ไม่เพียงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังมีความยืดหยุ่นแม้ในสภาพเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ตั้งแต่ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น เงินเฟ้อทั่วโลก ไปจนถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
แรงขับเคลื่อนหลัก ของความสำเร็จครั้งนี้มาจาก กลุ่ม Data Center ซึ่งสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 51.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% ไตรมาสต่อไตรมาส และ 66% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สถาปัตยกรรม Blackwell กำลังนิยามใหม่ความสามารถของ GPU ให้มีพลังการประมวลผลสูงและประหยัดพลังงาน รองรับการประยุกต์ใช้งาน AI ขั้นสูงสุด ผ่านความร่วมมือกับ OpenAI, Google Cloud, Microsoft และยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอื่น ๆ Nvidia กลายเป็นผู้สร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก บริษัทไม่ได้เพียงพัฒนาเทคโนโลยี แต่ยังช่วย “แก้วิกฤติการขาดแคลนการประมวลผล” ของโลก ทำให้การพัฒนายานยนต์อัตโนมัติ ระบบแนะนำ เนื้อหาและภาพ AI รุ่นใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลกสามารถก้าวหน้าได้
กลุ่มเกม (Gaming Segment) ยืนยันความแข็งแรงของระบบนิเวศ Nvidia โดยสร้างรายได้ 4.3 พันล้านดอลลาร์ แม้ลดลงเพียง 1% เทคโนโลยี RTX และซอฟต์แวร์ขั้นสูงช่วยเสริมตำแหน่งในอุตสาหกรรมความบันเทิง และเชื่อมโยงนวัตกรรมระหว่างตลาดธุรกิจและผู้บริโภค
ผลกำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profitability) ยังคงน่าประทับใจ อยู่ที่ 36 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งไม่เพียงเป็นหลักฐานของกลยุทธ์ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังชี้ชัดว่า Nvidia สามารถผสานการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วเข้ากับประสิทธิภาพการดำเนินงานระดับสูง
แนวโน้มไตรมาส 4 น่าทึ่งยิ่งกว่า บริษัทคาดการณ์รายได้ประมาณ 65 พันล้านดอลลาร์ โดยรักษากำไรขั้นต้นราว 75% แสดงถึงความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการครองตลาดอย่างยั่งยืน แนวโน้มโลกด้าน AI การนำ Generative AI มาใช้เพิ่มขึ้น การขยายตัวของ Cloud Computing และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลขององค์กรในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย เป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับความสำเร็จในอนาคตของ Nvidia
ผลประกอบการของ Nvidia ไม่ใช่เพียงตัวเลขทางการเงินที่น่าประทับใจ แต่เล่าเรื่องราวของบริษัทที่ กำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลโลก วางมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และผ่านโซลูชัน AI ที่ล้ำสมัย บริษัทช่วย “แก้วิกฤติการประมวลผล” ของโลกสำหรับยุคเทคโนโลยีถัดไป Nvidia แสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ฟองสบู่ชั่วคราว แต่เป็น เทรนด์ระดับโลกที่ยั่งยืน รองรับโดยความต้องการโซลูชันนวัตกรรม การนำ AI มาใช้แพร่หลาย และความสามารถของบริษัทในการรักษาความได้เปรียบเชิงแข่งขันไปอีกหลายปี
