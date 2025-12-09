อ่านเพิ่มเติม
08:30 · 9 ธันวาคม 2025

📈 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอนุมัติส่งออก Nvidia H200 ไปจีน หุ้นพุ่ง 3%

📈 Nvidia หุ้นพุ่ง 3% หลังสหรัฐอนุมัติส่งออกชิป H200 ไปจีน

สำนักข่าว Semafor รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะอนุมัติให้ Nvidia Corp ส่งออกชิป H200 ไปยังจีน โดยอ้างแหล่งข่าวผู้เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว (ที่มา: Reuters)

ข่าวดังกล่าวทำให้ราคาหุ้น Nvidia (NVDA.US) ปรับตัวขึ้น 3% แม้จะเริ่มต้นการซื้อขายเช้าวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลดเล็กน้อย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง 3 วันหลังการเสนอร่างกฎหมายสองพรรคในวุฒิสภาสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อ Secure and Feasible Exports Chips Act ซึ่งหากผ่าน จะบล็อก Nvidia ไม่ให้ขายชิป AI ขั้นสูงที่สุด (H200 และ Blackwell) ให้จีนเป็นเวลา 30 เดือน เพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ระดับแนวหน้า

การอนุมัติส่งออกครั้งนี้จึงถือเป็น ข่าวบวกสำหรับ Nvidia และอุตสาหกรรม AI ในขณะที่ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการเมืองยังคงต้องจับตาต่อเนื่อง

 

