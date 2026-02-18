NZDUSD ร่วงแรง หลัง Reserve Bank of New Zealand ส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายมากขึ้น 🎙️📄

ธนาคารกลางยังคงใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และไม่ได้ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) อย่างชัดเจน แต่มีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และความเชื่อมั่นที่มากขึ้นว่าเงินเฟ้อกำลังทยอยกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมาย
แนวโน้มนโยบายการเงิน: ผ่อนคลายแต่มีเงื่อนไข
Reserve Bank of New Zealand เน้นย้ำว่าภาวะการเงินจะยังคงสนับสนุนเศรษฐกิจ “ไปอีกระยะหนึ่ง” ผู้กำหนดนโยบายเห็นว่าการถอนมาตรการกระตุ้นเร็วเกินไปอาจทำให้การฟื้นตัวเสียหาย และเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะตกลงต่ำกว่ากลางกรอบเป้าหมาย 1–3%
ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์:
-
OCR คงที่ที่ 2.25% (มติเอกฉันท์)
-
เงินเฟ้อในปัจจุบันเกินกรอบเป้าหมาย 1–3% แต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบได้อย่างรวดเร็ว
-
เงินเฟ้อคาดว่าจะทรงตัวใกล้ 2% (จุดกึ่งกลางของเป้าหมาย) ภายใน 12 เดือนข้างหน้า
-
เศรษฐกิจยังมีความสามารถเหลือใช้สูง (Negative output gap)
-
การเติบโตค่าจ้างยังปานกลาง เงินเฟ้อแกนหลักอยู่ภายใต้การควบคุม
-
การปรับนโยบายให้เป็นปกติจะค่อยเป็นค่อยไป ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น
-
เส้นทาง OCR ที่ปรับปรุงใหม่สูงกว่าเดือนพฤศจิกายนเล็กน้อย แสดงถึงความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยก่อนที่ตลาดคาดไว้ แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้หนุนค่า NZD ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างชัดเจน
แนวโน้มเงินเฟ้อ: กำลังกลับเข้าสู่เป้าหมาย
เงินเฟ้อ CPI ต่อปีเพิ่มขึ้นประมาณ 3.1% ปลายปี 2025 เกินกรอบบนของเป้าหมาย การเพิ่มขึ้นมาจากราคาสินค้าอาหาร ค่าไฟฟ้า และสินค้าค้าที่ซื้อขายได้มีความผันผวน ธนาคารเชื่อมั่นว่าเงินเฟ้อจะทยอยกลับสู่ 2% ความเสี่ยงเงินเฟ้อถูกประเมินว่าอยู่ในระดับสมดุล
การเติบโตและตลาดแรงงาน: ฟื้นตัวแต่ไม่สม่ำเสมอ
RBNZ ระบุว่าการฟื้นตัวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่มั่นคง การเติบโตได้แรงหนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงและการลดดอกเบี้ยก่อนหน้า แต่แรงขับยังไม่สม่ำเสมอในแต่ละภาคเศรษฐกิจ GDP ฟื้นตัวหลังจากหดตัวกลางปี 2025 อัตราการว่างงานยังสูงราว 5.4% แต่เริ่มทรงตัว
แถลงข่าว – ข้อสังเกตสำคัญจากผู้ว่าการ Anna Breman
ผู้ว่าการ Anna Breman ยังคงใช้โทนระมัดระวัง และปฏิเสธการตีความที่ชี้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะเริ่มทันที Breman ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ RBNZ ตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้ว
ข้อความสำคัญ:
-
เส้นทาง OCR มีเงื่อนไข ไม่ใช่คำมั่น
-
การขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีเป็นไปได้ แต่ยังไม่ถูกวางแผน
-
ธนาคารไม่ตั้งใจขึ้นดอกเบี้ยจนกว่าจะเห็นการเติบโตและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ชัดเจน
-
การคุมเข้มจะทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป
-
การขึ้นดอกเบี้ยไตรมาส 4 ยังไม่ได้ถูกบรรจุในประมาณการ
-
ตลาดที่อยู่อาศัยคาดว่าจะไม่มีราคาพุ่งขึ้นอย่างรุนแรง
-
การสื่อสารชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดตีความว่าจะมีการปรับเข้มงวดรุนแรง
ปฏิกิริยาตลาด
แม้เส้นทาง OCR ปรับขึ้นเล็กน้อย ตลาดตีความข้อความในเชิงผ่อนคลายมากกว่าที่เข้มงวด
-
NZD เป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนค่าที่สุดของวัน ลดลงประมาณ 0.6–0.9% เทียบกับตะกร้าสกุลเงิน
-
NZDUSD ร่วงประมาณ 0.92% ในช่วงการซื้อขาย
-
ปฏิกิริยาตลาดสะท้อนว่านักลงทุนคาดสัญญาณเข้มงวดมากกว่า แต่กลับได้รับข้อความเน้นความอดทนและขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจ
