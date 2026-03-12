🚩Silver ร่วง 3%

- ดอลลาร์แข็งค่าและความกังวลเศรษฐกิจโลก
ราคาทองคำเงินปรับตัวลดลงในตลาดโลกวันนี้ ดึงกลับมาที่ราว 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปัจจัยหลักที่กดดันราคามาจาก:
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น
ความกังวลต่อเศรษฐกิจและกิจกรรมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูง
ในระยะกลาง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันอาจทำให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัว และส่งผลต่อความต้องการเงิน
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงอยู่
อิหร่านเตือนเรือไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
นักลงทุนเริ่มถือทองคำมากขึ้น เนื่องจากทองคำมักให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินในช่วงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูง
วิเคราะห์ทางเทคนิค (Silver D1)
ราคากำลังซื้อขายรอบ EMA50 (เส้นส้ม)
แนวโน้มสามเหลี่ยมสมมาตรอาจกำลังเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มต่อเนื่องของเทรนด์ระยะยาว (Uptrend)
จุดสำคัญทางเทคนิค:
เหนือ 88 ดอลลาร์ต่อออนซ์: สัญญาณ breakout ขาขึ้นและแรงซื้อใหม่ → ต้องการดอลลาร์อ่อน, ผลตอบแทน Treasury ต่ำลง และราคาน้ำมันลดลง
ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์: อาจทำให้ formation สามเหลี่ยมสมมาตรถูกยกเลิก
USDIDX (D1)
ฟิวเจอร์ส ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index) ปรับตัวขึ้นวันนี้ และ ผ่านแนวค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) เรียบร้อยแล้ว
