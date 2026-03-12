08:51 · 12 มีนาคม 2026

🚩Silver ร่วง 3%

ประเด็นหลัก
  • ดอลลาร์แข็งค่าและความกังวลเศรษฐกิจโลก

ราคาทองคำเงินปรับตัวลดลงในตลาดโลกวันนี้ ดึงกลับมาที่ราว 85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ปัจจัยหลักที่กดดันราคามาจาก:

  • ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า

  • ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้น

  • ความกังวลต่อเศรษฐกิจและกิจกรรมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่ามกลางราคาน้ำมันที่พุ่งสูง

ในระยะกลาง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอย่างฉับพลันอาจทำให้กิจกรรมการผลิตชะลอตัว และส่งผลต่อความต้องการเงิน

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงอยู่

  • อิหร่านเตือนเรือไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

  • นักลงทุนเริ่มถือทองคำมากขึ้น เนื่องจากทองคำมักให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินในช่วงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูง

วิเคราะห์ทางเทคนิค (Silver D1)

  • ราคากำลังซื้อขายรอบ EMA50 (เส้นส้ม)

  • แนวโน้มสามเหลี่ยมสมมาตรอาจกำลังเกิดขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มต่อเนื่องของเทรนด์ระยะยาว (Uptrend)

จุดสำคัญทางเทคนิค:

  • เหนือ 88 ดอลลาร์ต่อออนซ์: สัญญาณ breakout ขาขึ้นและแรงซื้อใหม่ → ต้องการดอลลาร์อ่อน, ผลตอบแทน Treasury ต่ำลง และราคาน้ำมันลดลง

  • ต่ำกว่า 80 ดอลลาร์ต่อออนซ์: อาจทำให้ formation สามเหลี่ยมสมมาตรถูกยกเลิก

Source: xStation5

USDIDX (D1)

ฟิวเจอร์ส ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USD Index) ปรับตัวขึ้นวันนี้ และ ผ่านแนวค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 200 วัน (EMA200, เส้นสีแดง) เรียบร้อยแล้ว

 

Source: xStation5

13 มีนาคม 2026, 18:30

🔴LIVE: 3 ปัจจัยที่กำลังขับเคลื่อนตลาด
13 มีนาคม 2026, 17:35

Bitcoin ปรับตัวขึ้น 3% กำลังพยายามสร้างสัญญาณกลับตัวของแนวโน้ม 📈
13 มีนาคม 2026, 17:22

เตลาดเด่นวันนี้: US500 เคลื่อนไหวตามข้อมูล PCE และแรงส่งจากกระแส AI
13 มีนาคม 2026, 14:20

สรุปข่าวเช้า: ไฟเขียวซื้อน้ำมันรัสเซียได้ 30 วัน
เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 2 000 000 ราย
เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
